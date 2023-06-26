5 loại cây cảnh VẬN KHÍ phừng phừng, hóa giải 'năng lượng xấu', thay đổi phong thủy và vận may, nghèo đến mấy cũng phải đặt trong phòng khách một cây

Trong phong thủy, cây lưỡi hổ được nhiều người biết đến với khả năng trừ tà, xua đuổi vận đen và được xem như lá bùa hộ mệnh. Lá cây lưỡi hổ thường mọc thẳng đứng giống như con dao sắc nhọn giúp bảo vệ gia chủ khỏi những điều “tai bay vạ gió”.

Vì thế, chẳng có lý do gì mà chị em không trang trí một vài cây lưỡi hổ trong khuôn viên phòng khách nhà mình.

Ngoài ra, cây lưỡi hổ cũng mang đến sự thịnh vượng và may mắn cho người trồng. Cũng chính vì điều này mà nhiều người đã lựa chọn mua cây lưỡi hổ làm quà tặng người thân, bạn bè, đồng nghiệp... trong những dịp lễ đặc biệt.

Ảnh minh họa: Internet

Cây thanh lan

Tuy không mọc khỏe và thích nghi tốt như thiết mộc lan, nhưng cây thanh lan vẫn được nhiều gia chủ lựa chọn là cây phong thủy trồng trong nhà. Đặc biệt với những căn phòng nhiều ánh ánh, nhiều kính. Chúng có tác dụng làm ẩm không khí, làm mát thích hợp với những phòng sử dụng điều hòa thường xuyên.

Ngoài ra, cây thanh lan là loại cây thân cột cao, nhánh lớn tượng trưng cho sự vươn lên, thăng tiến của gia chủ. Loại cây này có thể bày thêm ở các đại sảnh, trong phòng họp, quầy lễ tân chứ không nhất thiết là ở phòng khách ngôi nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Cây hạnh phúc

Trên bàn cà phê phòng khách có thể đặt một chậu cây hạnh phúc nhỏ lá xanh. Cây cảnh này vừa hút nắng ấm mùa thu bên ngoài cửa sổ, vừa tôn lên nét duyên dáng độc đáo của nó, vừa tương phản với vẻ trang nhã của ngôi nhà, vừa tạo thêm nét thoải mái cho căn nhà.

Nếu góc phòng khách được trang trí thêm một cây hạnh phúc sẽ làm cho phòng khách thêm thanh thoát, ngay thẳng, đẹp đẽ và cuốn hút.

Ngay từ cái tên của cây hạnh phúc đã gửi gắm những ước nguyện cao đẹp của con người vào đó. Khi chọn cây hạnh phúc cố gắng chọn cây hạnh phúc khỏe mạnh, thân cây to và có màu xanh tươi đẹp mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Cây kim phát tài (cây kim tiền)

Đây là loại cây được rất nhiều người lựa chọn, được xem là cây phong thủy trồng trong nhà được ưa chuộng nhất. Những tán lá sum suê tượng trưng cho sự phát triển của gia chủ về kinh tế. Tiền bạc nhiều không đếm hết. Hơn nữa, lá đẹp, bóng, xanh mượt, tán cân đối và tương đối dễ tính.

Kim phát tài thể hiện sức sống với những ngọn lá vươn cao đầy sung sức. Người ta tin rằng nếu trang trí phòng khách của mình bằng cây cây kim phát tài sẽ mang đến nhiều may mắn, sự thịnh vượng cho cuộc sống sau này.

Cây cảnh huyết giác

Cây huyết giác còn gọi là cây rồng Madagascardụ là loại cây thân lá tương đối phổ biến. Dáng cây đều và đẹp, hình dáng và màu lá xanh tốt, thích hợp đặt trong phòng khách, vừa có thể làm đẹp, trang trí hội trường.

Đặt cây huyết giác trong phòng khách có thể cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân, mang lại sự hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình, thúc đẩy gia đình hòa thuận.



Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.