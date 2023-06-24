Chuột quấy phá mỗi ngày, hãy thử ngay những cách này chuột tránh xa lại miễn phí chẳng tốn tiền

Nhà đẹp 24/06/2023 07:06

Dưới đây là những cách đuổi chuột cực kì hiệu quả mà không tốn tiền.

Có nhiều cách để đuổi chuột nhưng làm cách nào để vừa hiệu quả lại an toàn và vệ sinh thì không phải ai cũng biết. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn 4 cách đuổi chuột vĩnh viễn khỏi nhà hiệu quả và an toàn nhất.

Đuổi chuột bằng ớt bột

Đuổi chuột bằng ớt bột là cách đơn giản mà rất hiệu quả. Nếu bạn tiêu diệt chuột như cách 1 thì chỉ làm cho chúng sợ hãi rồi một thời gian sau cũng sẽ quay lại phá nát nhà bạn mà thôi. Vậy nên ớt bột là cách tốt nhất để đuổi chuột ra khỏi nhà và không dám bén mảng lại nữa.

Rắc ớt bột quanh nơi chuột thường xuất hiện hay pha ớt với nước rồi xịt vào các góc nhà, trần nhà, chẳng mấy chóc bạn sẽ thấy chuột không quậy phá nữa. Sau khoảng 2 đến 3 ngày bạn tiếp tục rắc ớt bột tiếp, duy trì trong thời gian dài để chuột sợ và quên chỗ này đi.

Chuột quấy phá mỗi ngày, hãy thử ngay những cách này chuột tránh xa lại miễn phí chẳng tốn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đuổi chuột cống bằng sầu riêng

Một số người không thể ngửi được mùi sầu riêng nên không có gì là quá khó hiểu khi sầu riêng cũng là "khắc tinh" chuột. Vì vậy, sau khi ăn, bạn có thể tận dụng vỏ sầu riêng và cất chúng ở nơi chuột thường xuyên ghé đến như dưới gầm bàn, sau tủ lạnh, gần rãnh cống.

Đuổi chuột bằng quế thơm

Chuẩn bị một ít quế thơm, để vào mọi vị trí trong nhà, kể cả những nơi chứa nhiều đồ như nhà bếp, chuột sẽ không dám tiến lại gần. Bởi quế có mùi thơm rất mạnh, gia chủ không cần tồn quá nhiều công sức vẫn có thể khiến cả chuột, gián, bọ…hay thậm chí là cả ruồi, mỗi cũng tránh xa căn bếp.

Chuột quấy phá mỗi ngày, hãy thử ngay những cách này chuột tránh xa lại miễn phí chẳng tốn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đuổi chuột bằng long não

Long não hay còn được gọi là băng phiến, là một chất rắn kết tinh được tổng hợp từ Naphthalene hoặc Diclobenzen. Chúng có khả năng xua đuổi côn trùng như đuổi ruồi, đuổi muỗi, gián và cả chuột. Cách thực hiện như sau:

Bạn chỉ cần bỏ một ít long não vào túi vải và treo trên trần nhà, chắc hẳn chuột sẽ nhanh chóng tháo chạy và không dám quay lại nữa. Ngoài ra, bạn còn có thể tán nhuyễn long não và đặt trên trần nhà, long não có hương thơm và mùi vị ngọt dịu sẽ kích thích sự tò mò của chuột. Nếu chúng ăn phải long não, chúng sẽ bị nghẹt và khó thở.

Khi chuột đã thích ứng với mùi long não sau một khoảng thời gian dài, bạn có thể sử dụng thêm tinh dầu bạc hà để tăng hiệu quả của cách đuổi chuột này. Sau khi bỏ long não vào trong túi vải, bạn nhỏ thêm 10 giọt tinh dầu vào và treo lên trần nhà. Bạc hà giúp khuếch tán không khí rộng và xa hơn, kết hợp với mùi long não sẽ là một giải pháp hoàn hảo để ngăn chuột quay trở lại.

Chuột quấy phá mỗi ngày, hãy thử ngay những cách này chuột tránh xa lại miễn phí chẳng tốn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đuổi chuột bằng bột giặt

Nguyên liệu sẵn có này trong nhà không ngờ lại là vũ khí đuổi chuột hiệu quả nhất đấy. Trộn bột giặt với cơm nguội, rồi đặt ở góc trần nhà, chuột sẽ tò mò nếm thử và sợ khiếp vía bỏ đi.

Hoặc bạn có thể hòa bột giặt với nước rồi đặt trên trần nhà, mùi bột giặt nồng nặc sẽ làm cho chúng sợ và dọn tổ đi nơi khác.

 

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