4 cây cảnh cực hiếm khi nở hoa, một khi đã nở báo hiệu cho điềm lành sắp ghé thăm, gia đình ngày càng thịnh vượng

Khi quả của cây chuyển sang màu vàng nâu, nhiều người gọi nó là “quả trứng vàng” hoặc “bánh bao vàng”, ngụ ý thăng quan tiến chức, vàng đầy hũ, rất tốt lành.

Lý do chủ yếu khiến cây vạn tuế khó nở hoa là chúng cần một thời gian sinh trưởng nhất định. Người trồng cây lâu năm cho rằng cây vạn tuế cần 8-10 năm tuổi mới nở hoa và có những yêu cầu khắt khe về chất lượng đất cũng như môi trường không khí.

Tuy khó ra hoa nhưng nếu trồng cây trong nhà hay ngoài sân cũng rất ấn tượng, đồng thời cây còn có khả năng thanh lọc mạnh mẽ.

Cây tài lộc

Cây tài lộc tương đối phổ biến trong các gia đình. Cây có hình dáng độc đáo, thân cây dày, tràn đầy sức sống. Bộ rễ của cây phát tài mỏng manh, rất sợ tích nước nên bạn chú ý không tưới nước quá nhiều để tránh cây bị thối rễ.

Cây tài lộc rất hiếm khi nở hoa. Hoa của cây này thường có màu trắng, rất đẹp. Cây tài lộc bỗng nhiên nở hoa là điềm báo cho thấy may mắn sắp đến với chủ nhà. Tuy nhiên, cơ hội nở hoa đối với cây phát tài phát lộc trồng trong đất cao hơn là trồng trong chậu và càng khó với cây thủy canh do thiếu chất dinh dưỡng và không gian sinh trưởng. Nếu bạn may mắn trồng cây cảnh này ra hoa thì may mắn sắp đến với bạn.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là cái tên quen thuộc, ngay cả khi không phải dân chơi cây sành sỏi thì nhiều người vẫn chọn trồng loài cây này trong nhà. Lưỡi hổ có sức sống rất tốt ngay cả khi bạn bỏ quên việc tưới tắm, chăm sóc cho cây thì cây vẫn sống khỏe.

Cũng giống như 2 loài nói trên, cây lưỡi hổ nở hoa sẽ hút lộc vì chúng rất hiếm khi ra hoa. Hoa lưỡi hổ được mọc từ thân cây, khi bạn nhìn thấy một chồi xanh xuất hiện từ lá thì xin chúc mừng bạn: Cây đang từ từ trổ hoa. Hoa có cánh dài mảnh, cuộn lại từng vòng xinh xắn. Phong thủy tin rằng, nếu vào đúng dịp đầu xuân năm mới mà lưỡi hổ ra hoa, thì nghĩa là năm đó gia chủ sẽ phát tài, phát lộc, vạn sự hanh thông, sở cầu như nguyện.

Cây kim ngân

Hàng trăm, hàng nghìn người đã trồng cây kim ngân nhưng rất ít người trồng cây kim ngân nở hoa. Thậm chí, nhiều người còn không biết rằng cây kim ngân cũng có thể nở hoa.

Kim ngân là cây ưa nắng nên phải phơi nắng nhiều. Đồng thời, cây cảnh này có rễ nông nên không được tưới quá nhiều. Cây kim ngân bỗng dưng nở hoa chứng tỏ tin vui sắp đến với chủ nhà. Những người sống trong gia đình ắt sẽ gặp may mắn, cũng như nhiều niềm vui trong cuộc sống.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.