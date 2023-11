Dự án Viva Plaza “đắp chiếu trùm mền”, hàng trăm khách hàng kêu cứu

Nhìn căn chung cư được xây dựng xong tầng hầm và triển khai lên đến tầng 3, anh Chiến khấp khởi mong sớm đến ngày được nhận nhà để thoát kiếp ở trọ. Theo HĐ mua bán số 180730/V-05-06/HĐMB-VNI giữa anh Chiến ký với Công ty CP BĐS Việt Nam (Vinaland) do ông Trần Bình Long – chức vụ trên HĐ là Chủ tịch HĐQT ghi rõ thời gian bàn giao căn hộ dự kiến vào cuối Quý 3 năm 2020.

Tuy nhiên đến tháng 9-2019, do những lùm xùm tranh chấp trong nội bộ lãnh đạo Vinaland, dự án bất ngờ dừng thi công khiến giấc mơ an cư của anh Chiến cũng vỡ vụn theo.

Đến nay, thời hạn nhận nhà đã qua nhưng dự án vẫn đang trong tình trạng “đắp chiếu trùm mền”, còn anh Chiến vừa phải đi thuê phòng trọ giá 3,5 triệu đồng/tháng để tá túc, vừa phải còng lưng gánh tiền lãi phát sinh do vay mượn để đóng vào dự án Viva Plaza.

Ông Nguyễn Công Chính đại diện nhóm khách hàng cho biế,t vào đầu năm 2017, thông qua đơn vị phân phối độc quyền là Công ty CP CTK Land, rất nhiều khách hàng đã ký thỏa thuận đảm bảo quyền ưu tiên mua sản phẩm chung cư Viva Plaza và đã đóng 20% giá trị HĐ qua Công ty CTK Land.

Đến tháng 3-2019, khách hàng được ông Trần Bình Long với tư cách Chủ tịch HĐQT đại diện chủ đầu tư ký HĐ mua bán theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cũng theo HĐ thì khách hàng phải đóng tiền theo tiến độ từ tháng 3-2019 đến tháng 8-2019 từ 40% đến 70% giá trị HĐ tùy theo loại hình căn hộ hay shop thương mại, bao gồm cả khoản tiền trước đây đã nộp qua Công ty CP CTK Land.

Tuy nhiên, mới đây ông Trần Minh Hoàng – người cũng nhận mình là Chủ tịch HĐQT của Công ty Vinaland cho rằng toàn bộ hợp đồng mà khách hàng ký với chủ đầu tư hồi tháng 3-2019 về mua bán nhà hình thành trong tương lai đều không có giá trị. “Đây là sự việc có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng, xuất phát từ mưu đồ chiếm đoạt tiền của khách hàng, gây tình trạng tranh chấp nhiều bên, khiếu kiện kéo dài, gây thiệt hại lớn đến quyền và lợi ích chính đáng của chúng tôi”, ông Chính gay gắt.

200 khách hàng kêu cứu, chính quyền vào cuộc

Ông Nguyễn Công Chính cho biết khi những lùm xùm trong việc tranh chấp giữa nội bộ lãnh đạo Vinaland khiến dự án dừng thi công, khách hàng đã nhiều lần làm việc với ông Trần Bình Long thì được biết, từ ngày 19-3-2019 đến ngày 17-7-2019, công ty đã ký 177 HĐ mua bán căn hộ và hơn 300 HĐ mua bán lô thương mại cho khách hàng. Tổng số tiền Vinaland đã thu của khách hàng vào khoảng hơn 200 tỷ đồng.

Theo giải trình của ông Trần Bình Long, số tiền này công ty dùng để chi trả xây dựng dự án; nộp tiền thuế sử dụng đất; nộp các khoản nợ thuế từ năm 2012; chi trả được khoảng 35% khoản nợ cho khách hàng sở hữu chứng chỉ; trả nợ một phần cho ngân hàng… Ông Long cho biết, dự án bị dừng thi công từ ngày 21-9-2019 đến nay và công ty đứng trước nguy cơ phải đền bù thiệt hại do vi phạm hợp đồng cho khách hàng đã ký HĐ mua bán.

Trong khi ông Trần Bình Long thừa nhận giá trị pháp lý của những HĐ đã ký với khách hàng thì ông Trần Minh Hoàng lại phủ nhận giá trị pháp lý của những HĐ mua bán này. Không những vậy, mới đây khách hàng còn phát hiện nhóm lãnh đạo mới của Vinaland ký HĐ với công ty Hoàng Anh Sài Gòn để tiếp tục bán căn hộ tại chung cư này trong khi chưa giải quyết quyền lợi cho khách hàng cũ.

Điều này khiến cả khách hàng mới và cũ có nguy cơ mua trùng một căn hộ và rủi ro rất lớn.

Trước sự việc trên, hàng trăm khách hàng đã gửi đơn tố cáo đến UBND Q.7 và các cơ quan chức năng nhờ can thiệp để bảo vệ quyền lợi. Được biết, hiện có hơn 100 đơn khiếu nại Vinaland do khách hàng gửi lên UBND TP.HCM nhờ can thiệp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Liên quan đến đơn kêu cứu của hàng trăm khách hành mua căn hộ, lô thương mại tại dự án Viva Plaza, ông Lê Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND Q.7, TP.HCM vừa ký công văn số 607/UBND-QLĐT vào ngày 9-11-2020 cho biết UBND Q.7 đã có văn bản chỉ đạo, giao công an vào cuộc điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua nhà để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, UBND Q.7 cho biết thêm sẽ giao UBND P.Phú Mỹ rà soát và tổ chức niêm yết, thông tin tại khu vực dự án, trụ sở UBND phường và trụ sở khu phố có dự án. Tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin quy hoạch, dự án đầu tư nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm, hạn chế rủi ro của người dân khi tiến hành các giao dịch về nhà đất tại địa phương.

Trước đó như Báo Gia đình Việt Nam đã phản ánh, dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và chung cư Viva Plaza (trước đây có tên thương mại khác là Vinaland Tower, Saigon South Plaza) nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng (P. Phú Mỹ, Q. 7) do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (Vinaland) làm chủ đầu tư. Được khởi công vào cuối năm 2016 và mở bán cho khách hàng từ năm 2017, dự án được giới thiệu với tổng diện tích 5.852.04 m2, quy mô gồm 1 block căn hộ cao 24 tầng với 295 căn hộ, trong đó có 2 tầng hầm và 3 tầng thương mại.

Tuy nhiên, sau khi dự án được mở bán và triển khai xây dựng đến tầng thứ 3 thì do những tranh chấp nội bộ trong công ty này khiến cho dự án bị dừng thi công. Tranh chấp lạ lùng là Công ty Vinaland đang tồn tại cùng lúc hai người đều nhận là Chủ tịch hội đồng quản trị và lãnh đạo hợp pháp của công ty, sử dụng hai con dấu hoạt động ở hai trụ sở khác nhau.

Những lùm xùm về tranh chấp trong nội bộ công ty này không chỉ khiến dự án đang triển khai bị “dẫm chân tại chỗ” mà còn khiến khách hàng hoang mang liệu có nguy cơ mất trắng số tiền mồ hôi nước mắt đã đóng vào dự án? Thậm chí nhà thầu thi công cũng kêu cứu nhiều tháng nay bởi nguy cơ bị mất trắng tài sản.