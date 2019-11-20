Kho cá cho thêm thứ này, vừa khử sạch mùi tanh lại thơm ngon khó cưỡng

Cá là nguyên liệu được sử dụng để chế biến rất nhiều món ăn. Thế nhưng, hiếm người biết rằng món cá kho bia mới là mỹ vị ai cũng nên nếm thử một lần trong đời.

Có rất nhiều cách kho cá ngon, thế nhưng, không phải người nội trợ nào cũng biết cách làm cá kho bia thơm ngon, lạ miệng. Bạn còn chần chừ gì mà không vào bếp làm ngay món cá kho bia tuyệt vời này cho bữa cơm tối nay nào.

Nguyên liệu:

- 1 kg cá (cá chép, cá quả…)

- Hành hoa, tỏi, gừng, nước mắm, dầu hào, đường, muối.

- 1 lon bia.

Làm sạch cá và để ráo nước - Ảnh: Internet

Cách thực hiện món cá kho bia:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Làm sạch cá, bỏ nội tạng và xát muối để khử mùi tanh.

Cắt cá thành từng khúc và để ráo nước.

Bước 2: Rán cá

Rán cá chín đều trước khi dùng bia để kho cá - Ảnh: Internet

Cho dầu vào chảo, đun cho dầu thật nóng.

Cho tỏi, gừng vào xào thơm.

Trút cá vào chảo, rán đến khi hai mặt cá chuyển sang màu vàng.

Bước 3: Dùng bia để kho cá

Đun lửa nhỏ để cá ngấm gia vị sau đó đổ bia vào chảo để đun - Ảnh : Internet

Đổ bia vào chảo, để lửa vừa và đun khoảng 10 phút.

Thêm nước mắm, đường, dầu hào vào chảo. Nêm nếm đến khi hợp khẩu vị.

Đun đến khi nước sốt từ bia và gia vị sánh lại, ngấm đều vào cá thì tắt bếp, rắc hành hoa lên trên.

Thành phẩm

Bạn đã có món cá kho bia thơm ngon cho gia đình vào bữa tối nay rồi đấy - Ảnh: Internet

Dùng bia để kho cá sẽ giúp khử mùi tanh hiệu quả, đồng thời còn giúp cá thơm ngọt hơn. Thịt cá khi ngấm đều gia vị sẽ bùi, ngậy hơn khi bạn kho cá với nước lã.

Hãy áp dụng ngay cách kho cá mới mẻ này để dành tặng bữa tối thật ngon miệng cho cả gia đình, chúc bạn thành công!

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