Gà nướng ngồi lon bia: Cách làm đơn giản, hương vị độc đáo khó cưỡng

Nấu gì hôm nay 02/07/2018 16:16

Gà nướng ngồi lon bia là món ăn có hương vị đậm đà, lớp da bên ngoài giòn rụm ai ăn cũng thích. Nghe có vẻ cầu kỳ nhưng thật ra cách làm của món này vô cùng đơn giản ai cũng có thể thực hiện thành công.

Gà là loại thực phẩm quen thuộc và có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, hấp dẫn Đặc biệt, món gà nướng luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt mà khó ai có thể cưỡng lại được.

Tuy nhiên, để nướng được một con gà có lớp da giòn rụm lại là một điều không hề đơn giản đối với các chị em nội trợ. Nếu muốn có một con gà nguyên vẹn và lớp da bên ngoài vàng óng, giòn rụm như nhà hàng, bạn nên ghi nhớ cách làm món gà nướng bia này.

Gà nướng ngồi lon bia: Cách làm đơn giản, hương vị độc đáo khó cưỡng - Ảnh 1
Gà nướng ngồi lon bia lạ mắt, thơm ngon lại vô cùng dễ làm - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ đơn thuần ướp với bia, món ăn này còn có cách làm khá độc đáo. Bởi vì ngồi lên lon bia nên toàn bộ con gà được tiếp xúc với không khí trong lò, giữ nhiệt độ ổn định, vì thế lớp da sẽ có màu vàng nâu đẹp mắt, giòn rụm.

Cách làm gà nướng ngồi lon bia

Chuẩn bị:

Gà: 1 con (cỡ 1 - 1,5kg)

Bia: 1 lon

Dầu oliu: 2 muỗng canh

Đường: 2 muỗng canh

Bột ớt: 1/2 muỗng canh

Tương ớt: 3 muỗng canh

Muối: 2 muỗng cà phê

Bột đinh hương: 1 muỗng cà phê

Tỏi băm nhuyễn: 2 muỗng canh

Nước cốt chanh: 1 muỗng canh

Thực hiện:

Bước 1: Gà bạn rửa sạch, dùng khăn giấy thấm khô rồi thoa đều dầu oliu lên toàn bộ con gà.

Gà nướng ngồi lon bia: Cách làm đơn giản, hương vị độc đáo khó cưỡng - Ảnh 2
Lau khô gà với khăn giấy trước khi ướp gia vị - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Bạn mở lon bia, đổ bớt 1/3 vào một chén sạch và chừa lại khoảng 2/3. Đây là bước quan trọng vì nếu không làm sẽ dẫn đến việc lon bia phát nổ trong quá trình nướng rất nguy hiểm.

Bước 3: Tiếp theo, bạn cho tất cả nguyên liệu vào vào chén bia khuấy đều.

Bước 4: Khi hỗn hợp gia vị đã hoàn thành, bạn thoa đều lên khắp con gà và ướp khoảng 10 - 15 phút.

Bước 5: Bạn bật lò nướng trước ở nhiệt độ 220 độ C.

Bước 6: Đặt bia lên khay nướng, nhẹ nhàng cho gà ngồi lên lon bia, phần đầu hướng lên trên.

Gà nướng ngồi lon bia: Cách làm đơn giản, hương vị độc đáo khó cưỡng - Ảnh 3
 Cố gắng nhấn gà xuống sâu nhất có thể - Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Cho gà vào lò và nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong 60 - 70 phút. Lưu ý: Đảm bảo đặt khay ở vị trí thấp nhất trong lò nướng để tránh tình trạng chín không đều.

Bước 8: Khi lớp da đã vàng và thịt gà chín, bạn cẩn thận lấy ra khỏi lò và để khoảng 5 phút rồi mới thái nhỏ.

Gà nướng ngồi lon bia: Cách làm đơn giản, hương vị độc đáo khó cưỡng - Ảnh 4
Món gà nướng ngồi lon bia thơm ngon đã hoàn thành với vài bước đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có ngay một món gà nướng vô cùng ngon với mùi vị siêu ngon không thể cưỡng lại. Chúc bạn thành công với cách làm gà nướng ngồi lon bia!

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