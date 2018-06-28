Cách nấu riêu cua ngon hơn ngoài hàng cho cả nhà quây quần thưởng thức Ngày Gia đình Việt Nam

Bún riêu cua với hương vị đậm đà của cua đồng kết hợp với vị chua thanh của cà chua sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa cơm Ngày Gia đình Việt Nam. Cách làm món ăn này cũng khá đơn giản, chị em có thể bắt tay vào thực hiện ngay để chiêu đãi cả nhà.
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Cua đồng chứa hàm lượng lớn canxi, protid, lipid, glucid cùng nhiều loại vitamin như vitamin B1, B2, PP… Món ăn từ cua đồng không chỉ cung cấp đủ nguồn chất đạm cần thiết cho cơ thể mà còn giúp kích thích ăn uống, tốt cho trẻ còi xương và người bị loãng xương.
Nhân Ngày Gia đình Việt Nam, chị em có thể thay đổi khẩu vị cho cả gia đình với món bún riêu cua thanh mát, bổ dưỡng. Cách làm món ăn này không quá khó nhưng làm sao để riêu cua thơm ngon đúng điệu thì không phải ai cũng biết.
Dưới đây là bí quyết nấu bún riêu cua ngon cực đơn giản tại nhà, ai ăn cũng mê ngay:
Cách nấu canh riêu cua ngon cực đơn giản tại nhà
Nguyên liệu:
- 300g cua đồng
- 4 quả cà chua
- 1 quả khế chua
- 2 miếng đậu phụ
- Rau rút, hành khô, hành hoa, rau răm.
- Gia vị thông thường: hạt nêm, bột canh, mì chính…
- Rau sống ăn kèm
Hướng dẫn thực hiện:
Cua mua về làm sạch rồi tách mai, khều lấy gạch. Sau đó cho cua vào cối giã nhuyễn, khi giã thêm vào một chút muối (lọc cua sẽ cho nhiều gạch hơn). Bạn cũng có thể dùng máy xay xay nhuyễn nhưng giã cua bằng cối sẽ ngon hơn.
Cua giã nhuyễn lọc lấy nước cua, gạn lại 2-3 lần để nước cua không bị sạn. Sau khi lọc, thêm vào 1 quả trứng gà rồi khuấy đều, phần trứng sẽ đông lại với gạch cua tạo lớp thịt cua hấp dẫn.
Cà chua rửa sạch bổ múi cau. Hành và rau mùi ngâm với nước muối loãng, vớt ra để ráo. Khế thái miếng mỏng, hành khô bóc vỏ băm nhỏ rồi phi giòn để ra bát riêng. Đậu phụ thái miếng vừa ăn rồi cho vào chảo chiên vàng, xếp ra đĩa.
Đặt nồi nước cua lên bếp đun với lửa nhỏ, thêm vào một chút muối rồi khuấy nhẹ. Khi gạch cua đóng tảng thì để sôi khoảng 3-4 phút, đợi nước cua chín hẳn thì vớt gạch cua ra bát riêng.
Cho hành băm vào chảo phi thơm, thêm cà chua, khế vào đảo sơ, nêm nếm gia vị rồi đổ phần gạch cua vào xào cùng. Sau đó đổ tất cả nguyên liệu đã sơ chế vào nồi nước dùng cua đun thêm 3-4 phút với lửa nhỏ.
Lúc này, cho đậu phụ vào nồi nước dùng cua đun thêm 1-2 phút, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.
Bún cho vào từng bát, phần thịt cua để lên trên, chan nước riêu cua còn nóng hổi vào là có thể thưởng thức ngay, dùng kèm với rau sống để món ăn hấp dẫn hơn.
Chúc bạn thành công với cách nấu riêu cua ngon cực đơn giản này tại nhà nhé!