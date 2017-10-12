Cách làm bánh tráng cuốn thịt heo Đà Nẵng ngon đúng điệu, ăn là ghiền

Bánh tráng cuốn thịt heo là một trong những món ăn đặc sản của Đà Nẵng, được nhiều người yêu thích và dễ “gây nghiện”.

Với món bánh tráng cuốn thịt heo Đà Nẵng ngon đúng điệu này, bạn có thể thay đổi khẩu vị cho bữa ăn cuối tuần cùng gia đình và bạn bè. Cùng bắt tay vào thực hiện món bánh tráng cuốn thịt heo đơn giản ngay tại nhà nào!

- 500g thịt lợn

- Bánh đa nem

- 2 quả dưa chuột

- 1 củ cà rốt

- 1 quả chuối xanh

- 1 quả dứa

- Gừng, sả, ớt, rau xà lách, tía tô…

- Mắm nêm

- Bánh tráng hoặc bánh phở cuốn

Sơ chế nguyên liệu:

Thịt heo đem rửa sạch, luộc chín rồi để nguội. Chú ý không nên luộc quá kĩ để tránh thịt bị khô.

Để món bánh tráng cuốn thịt heo thêm hấp dẫn, bạn nên lựa mua phần thịt gồm cả nạc và mỡ như thịt ba chỉ, thịt mông hoặc thịt chân giò.

Sau khi thịt nguội, cắt thành từng lát mỏng vừa ăn.

Chuối xanh đem tước bỏ phần vỏ, thái thành từng lát mỏng. Ngâm chuối vào nước pha muối và giấm để chuối không bị thâm đen, chảy nhựa.

Các nguyên liệu khác gồm dứa, cà rốt, dưa chuột đem rửa sạch rồi gọt vỏ, thái sợi với độ dài vừa ăn. Nhớ để lại nửa quả dứa để chế biến nước chấm.

Rau đem nhặt bỏ phần cuống rồi rửa sạch, sau đó ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 15 phút.

Cách làm nước chấm:

Gừng, sả và dứa đem giã nhỏ hoặc xay nhuyễn rồi pha cùng mắm nêm, thêm vào một ít nước cốt chanh. Bạn có thể lựa chọn những loại mắm nêm đã chế biến sẵn chỉ cần thêm dứa vào là dùng được ngay.

Sau khi các nguyên liệu đã được chuẩn bị xong, cuốn bánh tráng với thịt và các loại rau củ ăn kèm, chấm thêm 1 chút mắm nêm cay nồng và cùng thưởng thức thôi nào!

Chúc bạn thành công với cách làm bánh tráng cuốn thịt heo Đà Nẵng này nhé!