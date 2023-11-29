Đậu phụ làng Kênh cuộn thịt sốt cà chua thơm, ngọt, bùi lại vô cùng bắt mắt... ngon khó cưỡng

Bước 1: Đậu phụ làng Kênh mua về rửa sạch rồi đem chiên sơ đều 2 mặt. Ảnh: Fb Hai Nguyen Thi
Bước 2: Thịt nạc vai rửa sạch đem xay nhỏ, nấm hương, hành mùi thái nhỏ trộn vào cùng thịt, thêm chút hạt nêm, gia vị, hạt tiêu, hành khô băm nhỏ. Hành lá rửa sạch rồi trần qua nước sôi cho cọng hành mềm để chút nữa buộc. Ảnh: Fb Hai Nguyen Thi
Chúc các bạn thành công.
Nguồn: Fb Hai Nguyen Thi
Đậu phụ có thành phần dinh dưỡng phong phú chứa hàm lượng protein cao, ít chất béo, natri và carbohydrate. Nó cũng chứa nhiều chất khoáng như canxi, sắt, magiê và các loại isoflavone có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, với sự có mặt của các amino axit thiết yếu, đậu nành được coi là một nguồn thực phẩm đạm hoàn chỉnh. Vì vậy, đậu phụ – sản phẩm làm từ đậu nành cũng có thể cung cấp đầy đủ loại chất này cho cơ thể.