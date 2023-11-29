Đậu phụ làng Kênh cuộn thịt sốt cà chua thơm, ngọt, bùi lại vô cùng bắt mắt... ngon khó cưỡng

Món ngon mỗi ngày 29/11/2023 06:54

So với đậu phụ chiên rán quen thuộc thì món đậu phụ làng Kênh cuộn thịt sốt cà chua lại mang tới hương vị ngon khó cưỡng, cách làm lại vô cùng đơn giản.

Đậu phụ làng Kênh - món đặc sản Thái Bình rất nổi tiếng. Đậu phụ kênh không giống hình dáng của miếng đậu thông thường mà được làm thành những lá mỏng và dài, có vị thơm ngon, bùi. So với các loại đậu phụ khác, đậu phụ làng Kênh rất mỏng, chỉ khoảng 0.5cm. Đậu hình miếng dẹt, có độ chắc dai, béo đặc trưng.

Đậu phụ làng Kênh cuộn thịt sốt cà chua thơm, ngọt, bùi lại vô cùng bắt mắt... ngon khó cưỡng - Ảnh 1

Bước 1: Đậu phụ làng Kênh mua về rửa sạch rồi đem chiên sơ đều 2 mặt. Ảnh: Fb Hai Nguyen Thi

Đậu phụ làng Kênh cuộn thịt sốt cà chua thơm, ngọt, bùi lại vô cùng bắt mắt... ngon khó cưỡng - Ảnh 2

Bước 2: Thịt nạc vai rửa sạch đem xay nhỏ, nấm hương, hành mùi thái nhỏ trộn vào cùng thịt, thêm chút hạt nêm, gia vị, hạt tiêu, hành khô băm nhỏ. Hành lá rửa sạch rồi trần qua nước sôi cho cọng hành mềm để chút nữa buộc. Ảnh: Fb Hai Nguyen Thi
Đậu phụ làng Kênh cuộn thịt sốt cà chua thơm, ngọt, bùi lại vô cùng bắt mắt... ngon khó cưỡng - Ảnh 3

Bước 3: Trải miếng đậu đã chiên ra sau đó cho thịt đã trộn vào cuộn tròn lại. Làm lần lượt đến hết nguyên liệu. Ảnh: Fb Hai Nguyen Thi

Đậu phụ làng Kênh cuộn thịt sốt cà chua thơm, ngọt, bùi lại vô cùng bắt mắt... ngon khó cưỡng - Ảnh 4
Bước 4: Cà chua rửa sạch thái nhỏ, hành lá rửa sạch thái nhỏ. Cà chua rửa sạch thái nhỏ, hành lá rửa sạch thái nhỏ. Bắc chảo lên bếp cho dầu ăn vào, phi hành khô cho thơm lừng lên rồi cho cà chua vào đảo đều. Tiếp đến cho 1 thìa tương ớt, 1 thìa tương ớt xí muội, 1 thìa dâu hào, nêm thêm hạt nêm, gia vị cho vừa khẩu vị nhà mình, thêm 500ml nước lọc vào đun cho cà chua nhừ. Ảnh: Fb Hai Nguyen Thi
Đậu phụ làng Kênh cuộn thịt sốt cà chua thơm, ngọt, bùi lại vô cùng bắt mắt... ngon khó cưỡng - Ảnh 5
Bước 5: Lần lượt thả đậu đã cuốn thịt vào trong chảo cà, đun tiếp cho nước sốt ngấm vào đậu, khi nước sốt sền sệt gần cạn thì bắc ra, cho thêm hành mùi vào là xong thành phẩm. Ảnh: Fb Hai Nguyen Thi
Đậu phụ làng Kênh cuộn thịt sốt cà chua thơm, ngọt, bùi lại vô cùng bắt mắt... ngon khó cưỡng - Ảnh 6
Thành phẩm núng nính no tròn, ăn cùng cơm nóng rất ngon. Ảnh: Fb Hai Nguyen Thi

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Fb Hai Nguyen Thi

Đậu phụ có thành phần dinh dưỡng phong phú chứa hàm lượng protein cao, ít chất béo, natri và carbohydrate. Nó cũng chứa nhiều chất khoáng như canxi, sắt, magiê và các loại isoflavone có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, với sự có mặt của các amino axit thiết yếu, đậu nành được coi là một nguồn thực phẩm đạm hoàn chỉnh. Vì vậy, đậu phụ – sản phẩm làm từ đậu nành cũng có thể cung cấp đầy đủ loại chất này cho cơ thể.

Lợi ích của đậu phụ đối với sức khỏe

Đậu phụ làng Kênh cuộn thịt sốt cà chua thơm, ngọt, bùi lại vô cùng bắt mắt... ngon khó cưỡng - Ảnh 7

Phòng ngừa bệnh tim mạch

Giảm nguy cơ bị ung thư

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường tuýp 2

Hỗ trợ cải thiện chức năng thận

Ngăn ngừa tổn thương gan

Hỗ trợ làm giảm triệu chứng mãn kinh

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