Đậu phụ làng Kênh cuộn thịt sốt cà chua thơm, ngọt, bùi lại vô cùng bắt mắt... ngon khó cưỡng

Bước 3: Trải miếng đậu đã chiên ra sau đó cho thịt đã trộn vào cuộn tròn lại. Làm lần lượt đến hết nguyên liệu. Ảnh: Fb Hai Nguyen Thi

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Fb Hai Nguyen Thi

Đậu phụ có thành phần dinh dưỡng phong phú chứa hàm lượng protein cao, ít chất béo, natri và carbohydrate. Nó cũng chứa nhiều chất khoáng như canxi, sắt, magiê và các loại isoflavone có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, với sự có mặt của các amino axit thiết yếu, đậu nành được coi là một nguồn thực phẩm đạm hoàn chỉnh. Vì vậy, đậu phụ – sản phẩm làm từ đậu nành cũng có thể cung cấp đầy đủ loại chất này cho cơ thể.

Lợi ích của đậu phụ đối với sức khỏe

Phòng ngừa bệnh tim mạch

Giảm nguy cơ bị ung thư

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường tuýp 2

Hỗ trợ cải thiện chức năng thận

Ngăn ngừa tổn thương gan

Hỗ trợ làm giảm triệu chứng mãn kinh