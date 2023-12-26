Muốn trữ rau củ quả trong ngăn đông cả năm nhưng vẫn không mất hết dinh dưỡng, vị vẫn tươi ngon như ban đầu nhớ lưu ý 5 điều này

Mẹo vặt trong bếp 26/12/2023 05:00

Chuyên gia dinh dưỡng chỉ cách trữ rau củ quả trong ngăn đông được lâu, chị em đừng nên bỏ qua nhé.

Rửa kỹ tất cả rau củ hoặc trái cây tươi dưới vòi nước lạnh

Trước khi đông lạnh, nên rửa kỹ tất cả rau củ hoặc trái cây tươi dưới vòi nước lạnh, tùy từng loại mà có gọt vỏ hay không, sau đó dùng khăn giấy thấm khô để loại bỏ độ ẩm dư thừa, giúp ngăn tủ đông không bị cháy lạnh. Chuyển thực phẩm vào hộp hoặc túi an toàn với tủ đông, loại bỏ càng nhiều không khí ra khỏi hộp hoặc túi càng tốt, sau đó đưa vào đông lạnh.

Các loại rau củ có thể đông lạnh, bao gồm cà rốt, hạt ngô, bông cải xanh, súp lơ trắng, đậu xanh, đậu Hà Lan và cải brussels. Một số loại rau lá xanh, khoai tây và những loại thực phẩm có độ ẩm cao như bí xanh cũng có thể được đông lạnh.

Một bí quyết giúp các bà nội trợ là có thể chần qua sản phẩm trước khi đông lạnh, giúp giữ được hương vị, màu sắc và chất dinh dưỡng.

Loại bỏ phần rau, củ hư hỏng

Những phần bị hỏng sẽ sinh ra khí ethylene, nấm mốc sẽ lây lan và làm hư những thực phẩm khác. Vì vậy, bạn nên sơ chế rau, củ trước khi bảo quản. Ví dụ, bạn hãy cắt bớt phần ngọn su hào, cà rốt... hoặc loại bỏ rễ, lá dập của các loại rau ăn lá chẳng hạn.

Muốn trữ rau củ quả trong ngăn đông cả năm nhưng vẫn không mất hết dinh dưỡng, vị vẫn tươi ngon như ban đầu nhớ lưu ý 5 điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phân loại rau trước khi cho vào tủ lạnh

Mỗi loại rau củ đều có cách bảo quản riêng vì thời gian và điều kiện độ ẩm bảo quản khác nhau, vì vậy bạn nên phân loại cụ thể rau, củ và cho vào túi riêng trước khi cho vào tủ lạnh.

Dùng túi nilon để bọc thực phẩm

Nên cho rau, củ vào túi nilon để ngăn sự bay hơi nước, độ ẩm sẽ cao hơn, giữ được độ tươi lâu hơn. Túi nilon mà bạn sử dụng nên được làm từ chất liệu PP để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bạn và gia đình.

Rau, củ muốn tươi lâu thì cần độ ẩm từ 80-95% nhưng trong tủ lạnh thường có độ ẩm vào khoảng 65%. Vì vậy bạn nên cho chúng vào túi nilon hoặc màng bọc thực phẩm để ngăn sự bay hơi nước, độ ẩm sẽ cao hơn, giữ được độ tươi lâu hơn. Túi nilon mà bạn sử dụng nên được làm từ chất liệu PP để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bạn và gia đình.

Muốn trữ rau củ quả trong ngăn đông cả năm nhưng vẫn không mất hết dinh dưỡng, vị vẫn tươi ngon như ban đầu nhớ lưu ý 5 điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ghi chú ngày đóng gói

Khi cho thực phẩm vào tủ lạnh nên ghi lại thứ tự lưu trữ. Hoặc chia thực phẩm theo món ăn trong thực đơn từng ngày, để tránh việc để quên thực phẩm quá lâu.

Cần lưu ý không trữ đông rau củ lại nhiều lần vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng và dinh dưỡng của rau củ. Khi đã rã đông, hãy sử dụng chúng ngay lập tức và không đông lại.

Muốn trữ rau củ quả trong ngăn đông cả năm nhưng vẫn không mất hết dinh dưỡng, vị vẫn tươi ngon như ban đầu nhớ lưu ý 5 điều này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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