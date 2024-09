Mẹo hay chọn bưởi ngon, ngọt, mọng nước, không khô đầu trăm quả như một chỉ cần nhìn vào đúng điểm này

Bưởi có quả dài thu nhỏ ở phía trên, có quả tròn đều tùy theo giống bưởi. Thực tế thì nếu trong cùng một giống bưởi, quả tròn thường không ngon bằng quả có phần dài thu lên. Quả bưởi có dáng đầu nhọn thường sẽ vỏ mỏng, cùi mọng hơn, tép đều. Vì thế nên chọn quả có đầu nhọn, đáy tròn, phẳng, hình dạng trông na na giống như quả lê.

Chọn bưởi cầm chắc tay

Quả bưởi nếu mọng nước, ít cùi thì cầm lên sẽ thấy nặng, quả bưởi nhiều cùi thì trông to nhưng lại nhẹ. Do đó khi mua bạn hãy cầm lên để so sánh trọng lượng của chúng.

Ấn nhẹ vào quả bưởi

Khi mua nên quan sát vào vỏ bưởi. Nếu vỏ bưởi rám nắng thì không đẹp nhưng thường sẽ ngọt. Vỏ bưởi mà có màu lạ, vệt lạ thì có thể bưởi đã hái lâu. Bưởi mới cắt trông vỏ sẽ tươi. Khi mua hãy ấn vào vỏ bưởi. Nếu cảm thấy mềm đàn hồi sâu, để lại vết hằn có nghĩa là vỏ bưởi rất dày và cùi bên trong nhỏ. Nếu vỏ cứng mọng thì chúng sẽ ít cùi, quả ngon.

Ảnh minh họa: Internet

Nên chọn bưởi to hay nhỏ?

Kích thước bưởi cũng có liên quan tới chất lượng một số loại bưởi. Ví như bưởi da xanh thì quả trên 1kg trở lên mới là hàng chuẩn, còn những quả nhỏ thì thường chất lượng kém hơn. Tuy nhiên giá của chúng là khác nhau. Còn đa phần với giống bười khác thì khi chọn thì nên so sánh kích thước đi kèm với việc trọng lượng của chúng. Nếu quả to nhưng cầm lên không thấy nặng thì chúng sẽ nhiều cùi múi nhỏ, quả nhỏ mà nặng thì vỏ mỏng. Do đó nếu quả to mà nặng thì tương ứng là bưởi trưởng thành đủ già nên sẽ ngon, đậm vị hơn.

Tuy nhiên, khi chọn bưởi bạn cũng nên nhìn vào gai bưởi. hãy chọn những quả có gai nở đều, vỏ bưởi bóng. Vì khi bưởi già thì da bưởi căng bóng, gai sẽ nở đều. Đây mới là những quả bưởi đúng chuẩn, mọng nước và không chua. Còn những quả da sần, gai chưa nở rất dễ bị chua.

Để bưởi được ngon hơn bạn không nên ăn bưởi ngay khi mới mua về, có thể để thêm một tuần cho bưởi ‘xuống nước’ lúc này ăn bưởi sẽ ngọt thanh hơn và mọng nước hơn.