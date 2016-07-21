Bỏ túi mẹo này, bạn sẽ luôn chọn được dưa hấu ngọt nhất

Với mẹo này, các bà nội trợ sẽ luôn chọn được những quả dưa hấu ngon ngọt nhất cho gia đình giải nhiệt mùa hè.

Dưa hấu là loại quả giải nhiệt không thể tốt hơn trong mùa hè nóng bức. Nhưng không phải ai cũng biết cách chọn được quả ngọt nhất khi đi chợ.

Tuy nhiên, với quá trình gồm 3 bước đơn giản này, chị em hoàn toàn có thể tự tin khi đi chợ.

Quan sát

Quả dưa nên cứng cáp, cân xứng và không có những vết bầm hoặc trầy xước lớn. Nhưng nếu có những vết trầy nhỏ thì vẫn chấp nhận được. Ngoài ra, quả dưa hấu chín sẽ có màu xanh sẫm.

Cầm

Khi dưa chín, chúng chứa nhiều nước. Do thực tế dưa hấu chứa tới 92% nước, quả dưa nên khá nặng so với kích cỡ của nó. Hãy đánh giá sức nặng của quả dưa bằng cách cầm quả dưa trên tay.

Kiểm tra phần đáy

Lật quả dưa lại và kiểm tra phần đáy. Phần đáy nên có 1 khu vực màu vàng kem, vốn là nơi quả dưa nằm trên mặt đất. Trong trường hợp chỗ này có màu trắng hoặc xanh, chắc chắn dưa bị hái sớm và có thể chưa chín.

Ngoài ra, một số người cho biết, bạn có thể dựa vào âm thanh để kiểm tra độ chín của dưa. Chỉ cần dùng ngón tay gõ vào quả dưa và lắng nghe âm thanh. Tuy nhiên, cuộc kiểm tra này mang tính chủ quan và vẫn chưa có sự nhất trí hoàn toàn về phương pháp này.

Bạn có thể thử cách gõ này, nhưng chúng tôi đề nghị bạn thử cách ở trên. Chắc chắn bạn sẽ tìm được quả dưa hấu ngọt nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-tui-meo-nay-ban-se-luon-chon-duoc-dua-hau-ngot-nhat-149584.html