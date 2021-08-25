Những lợi ích không thể ngờ đối với phụ nữ khi sinh con muộn, bạn đã biết chưa?

Theo nghiên cứu của Đại học California Mỹ, trên 830 phụ nữ sau mãn kinh, về trí nhớ, lập kế hoạch, mức độ tập trung, thị giác và thời gian phản ứng, thì những người sinh con lần cuối sau tuổi 35, đạt điểm cao nhất về các bài kiểm tra trí nhớ bằng lời, như đọc lại danh sách hay kể lại câu chuyện. Đây có thể khi những người phụ nữ lớn tuổi có con, thì lượng estrogen và progesterone không bị giảm sút, mà vẫn giữ ở mức ổn định, có tác dụng bảo vệ và phát triển các chức năng của não.

Mãn kinh là một quá trình mà bất cứ phụ nữ nào khi bước vào giai đoạn trung niên đều phải đối mặt. Sự xuất hiện sớm của thời kỳ mãn kinh có nghĩa là người phụ nữ sớm lão hóa. Nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ khi mang thai và cho con bú có mối quan hệ với việc sản sinh các kích thích tố, như vậy sẽ tạm dừng sự rụng trứng của buồng trứng. Và vì buồng trứng ngừng rụng trứng, tự nhiên có thể trì hoãn sự xuất hiện của thời kỳ mãn kinh.

Lợi ích dành cho bé

Con cao lớn và thông minh hơn

Con bạn sẽ cao lớn và thông minh hơn (Ảnh minh họa: Internet)

Những đứa trẻ sinh ra từ những bà mẹ lớn tuổi thì khỏe mạnh hơn, có điểm tốt hơn khi đi học, và có lợi thế, ít nhất về chiều cao, so với những người sinh ra từ các bà mẹ trẻ tuổi. Có thể người mẹ lớn tuổi mới sinh con, là người có sức khỏe tốt, để trải qua thời kỳ mang thai và sinh đẻ khó khăn, nên đã truyền những gene mạnh mẽ này cho con của họ, có thể những bà mẹ lớn tuổi là những người trì hoãn việc sinh con, để tập trung vào công việc, nên họ trở thành người thành đạt và giàu có, nên chăm sóc con cái với chế độ dinh dưỡng tốt hơn.

Con có cuộc sống tốt hơn

Sau một thời gian tập trung cho sự nghiệp, bạn đã có được một lượng dự trữ tài chính đủ dồi dào để yên tâm nuôi con. Ngoài ra, bạn cũng chuẩn bị được những điều kiện vật chất tốt hơn để chào đón con ra đời. Điều kiện kinh tế vững còn giúp bạn thuê được những cô trông trẻ và người giúp việc để bớt vất vả khi chăm sóc và nuôi dạy con.