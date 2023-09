Khi mang thai, cân nặng và vòng bụng của mẹ bầu sẽ phát triển theo từng giai đoạn. Trong 3 tháng giữa, bà bầu sẽ tăng cân nhanh chóng, bụng to lộ rõ, các triệu chứng ốm nghén giảm dần.

Trong giai đoạn mang thai 3 tháng giữa, bà bầu tăng cân nhanh hơn, thai nhi bắt đầu lớn hơn và có sự tương tác nhiều hơn với mẹ và môi trường xung quanh. Thời điểm này, chị em cần đặc biệt chú ý khi phát hiện một số dấu hiệu nguy hiểm dưới đây để bảo đảm an toàn cho mẹ và bé.

Do đó, khi thấy các vấn đề bất thường như: Trọng lượng cơ thể không tăng lên, bụng bầu không phát triển... chị em cần đến bệnh viện kiểm tra tình hình sức khỏe của mẹ và bé để tránh các trường hợp thai nhi quá yếu hoặc nguy cơ thai chết lưu.

Mẹ bầu cần kiểm tra sức khỏe định kỳ trong 3 tháng giữa để phòng tiền sản giật - Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy xuất hiện các dấu hiệu: Chân sưng phù quá to, đau bầu, đau bụng, đau lưng, buồn nôn, rối loạn thị giác, cân nặng tăng đột ngột... bà bầu cần đi khám ngay vì nhiều khả năng đã mắc chứng tiền sản giật.

Nước ối quá ít hoặc quá nhiều

Nước ối là môi trường nuôi dưỡng, bảo vệ thai nhi suốt 9 tháng 10 ngày. Nước ối quá nhiều hoặc quá ít cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thai nhi.

Nước ối quá nhiều (dư nước ối) khiến mẹ bầu gặp một số căn bệnh khó chịu trong thai kì như: Khó tiêu, ợ chua, táo bón, sưng phù, giãn tĩnh mạch... Mẹ bầu bị dư nước ối, bụng trở nên to và căng bóng, khó thở. Hiện tượng này xuất hiện từ tuần thai thứ 30.

Dư hoặc thiếu nước ối khi mang thai 3 tháng giữa đều ảnh hưởng không tốt đến thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, nước ối ít hơn 400ml được xem là tình trạng thiếu ối ở bà bầu. Thiếu nước ối trong 3 tháng giữa thai kỳ có thể dẫn đến sảy thai, sinh non, thai chết lưu. Ngoài ra, thai nhi còn gặp các khiếm khuyết về thận hoặc phổi.

Đau bụng, chảu máu âm đạo

Bà bầu mang thai 3 tháng giữa có dấu hiệu đau bụng hoặc chảy máu âm đạo cần đến gặp bác sĩ kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có hiện tượng đau bụng, âm đạo ra máu, chị em nên kịp thời đến gặp bác sĩ để được theo dõi và điều trị kịp thời. Hiện tượng đau bụng và chảy máu âm đạo ở 3 tháng giữa nguyên nhân có thể do tử cung bị dị tật (tử cung có 2 vách ngăn, cổ tử cung mở sớm) hoặc một số vấn đề xuất hiện ở nhau thai (nhau tiền đạo, nhau bong non, dọa sinh non...).