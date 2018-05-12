Những dấu hiệu đặc trưng và sớm nhất báo hiệu bạn đã mang thai

Đau ngực là dấu hiệu mang thai phổ biến ở hầu hết phụ nữ. Giáo sư Melissa Goist giải thích, mô vú cực kỳ nhạy cảm với các hormone. Khi 2 loại hormone progesterone và HCG bắt đầu giải phóng khỏi cơ thể sau khi trứng được thụ tinh thì thể tích máu bắt đầu tăng lên, ngực chị em vì thế cũng trở nên căng tức.

Giáo sư sản phụ khoa Melissa Goist làm việc tại Trung tâm y tế Đại học bang Ohio (Hoa Kỳ) cho biết, ngay khi quá trình thụ thai diễn ra, các hormone trong cơ thể phụ nữ bắt đầu được giải phóng. Nếu để ý, chị em có thể cảm nhận được sự thay đổi khác lạ trong người, theo tạp chí Parents.

Nhiều chị em có thể nhầm tưởng ra máu là dấu hiệu của kinh nguyệt nhưng trên thực tế, có khoảng 25% phụ nữ ra máu hồng khi sắp sửa mang thai.

Chị em có thể bị chuột rút như triệu chứng thường gặp trong kỳ kinh nguyệt. Khi hợp tử di chuyển đến tử cung, bộ phận này có thể kéo dài thêm để chuẩn bị lót ổ cho thai nhi. Vì vậy, chị em dễ gặp phải triệu chứng chuột rút.

Mệt mỏi

Cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức trong các hoạt động thường ngày có thể là một trong những dấu hiệu có thai sớm nhất. Hai tuần đầu sau khi thụ thai, em bé có thể sử dụng hết năng lượng của mẹ một cách nhanh chóng.

Núm vú trở nên thâm đen

Các hormone khi mang thai cũng ảnh hưởng đến các tế bào melanocyte hoặc các tế bào núm vú chịu tránh nhiệm về sắc tố. Những phụ nữ có làn da tối màu có thể không phát hiện ra điều này cho đến tuần thai thứ 10.

Buồn nôn

Buồn nôn là dấu hiệu thường gặp khi mới có thai - Ảnh minh họa: Internet

Buồn nôn là một trong những dấu hiệu sớm nhất nhận biết phụ nữ đã mang thai. Có khoảng 85% phụ nữ cho biết họ cảm thấy dấu hiệu buồn nôn khi đọc sách trên xe hoặc máy bay khi sắp sửa làm mẹ.

Đầy hơi

Hormone progesterone tiết ra sau khi đã mang thai ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn, làm chị em cảm thấy đầy hơi.

Đi tiểu thường xuyên hơn

Bắt đầu mang thai, thận làm việc nhiều hơn khiến chị em đi tiểu nhiều hơn. Đây cũng là triệu chứng thường gặp ở bà bầu trong những tháng cuối thai kỳ. Em bé lúc này bắt đầu phát triển nhanh chèn ép bàng quang khiến mẹ luôn có cảm giác buồn tiểu.

Táo bón

Khi mang thai, phụ nữ thường gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa trong đó có hiện tượng táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Các hormone thai kỳ bắt đầu tiết ra làm hệ tiêu hóa trì trệ dẫn đến táo bón. Hiện tượng này sẽ ngày càng dày đặc hơn trong thai kỳ của chị em.

Tâm trạng lâng lâng

Khi hormone HCG trong cơ thể bắt đầu tiết ra, chị em phụ nữ sẽ cảm thấy mệt mỏi, ủ rũ. Các triệu chứng đau đầu, đau ngực, táo bón, đầy hơi cũng làm chị em có cảm giác khó tả trong giai đoạn này.

Thân nhiệt tăng cao

Đến ngày rụng trứng, thân nhiệt của chị em bắt đầu tăng cao. Tương tự, khi bắt đầu mang thai, chị em cũng sẽ cảm thấy nhiệt độ cơ thể không giảm. Nếu phát hiện thân nhiệt không giảm trong hơn 2 tuần, có thể bạn đã có thai.

Nghẹt mũi

Lượng máu trong cơ thể gia tăng khi mới mang thai cũng làm chị em bị nghẹt mũi - Ảnh minh họa: Internet

Quá trình tăng khối lượng máu khi mang thai tạo áp lực khiến các mạch máu khoang mũi giãn nở, màng nhầy trong mũi bị sưng lên dẫn đến hiện tượng nghẹt mũi. Để khắc phục tình trạng này, chị em có thể rửa mũi bằng nước muối sinh lý.

Đau đầu

Khối lượng máu tăng lên cũng làm xuất hiện các cơn đau đầu khi mới mang thai. Đây cũng là hiện tượng phổ biến trong suốt thai kỳ chị em thường gặp phải.

Biết những dấu hiệu mang thai sớm nhất nói trên, chị em hãy lưu ý để nhận biết mình đã có tin vui hay chưa nhé.