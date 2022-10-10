Giải đáp thắc mắc: Bầu 3 tháng đầu ăn mực được không?

Trước khi trả lời câu hỏi bầu 3 tháng đầu ăn mực được không thì chúng ta hãy tìm hiểu một chút về giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này.

Các mẹ từ khi bắt đầu mang thai đã chú ý hơn thật nhiều đến vấn đề sức khỏe của chính mình và thai nhi. Ăn gì, uống gì, làm gì mẹ đều muốn thật tốt cho em bé. Thậm chí vì bé yêu mà mẹ có thể bỏ qua những món ăn khoái khẩu của mình. Trong những vấn đề băn khoăn của phụ nữ có thai thì có một số mẹ bầu đang thắc mắc có bà bầu 3 tháng đầu có ăn được mực không? Những mẹ nào đang quan tâm tới vấn đề này thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé!

Với nguồn dinh dưỡng dồi dào như trên, khi ăn mực, cơ thể sẽ nhận được nhiều lợi ích cho sức khỏe, ví dụ như:

Mực là một loại hải sản ngon và có giá trị dinh dưỡng cao. Trong mực giàu protein, canxi, kẽm. đồng, iot, vitamin, omega-3… có rất nhiều tác dụng với sức khỏe. Cụ thể trong 100gr mực ống có chưa 1,8mg đồng, 44mcg selen, 213g phốt pho, 0,389mg B2, 1, 05mcg vitamin B12, 1,48mg kẽm,…

- Mực có một lượng đồng giúp cơ thể hấp thu sắt và lưu trữ sắt hiệu quả hơn, phòng chống thiếu sắt, thiếu máu

- Làm lượng canxi và Phốt pho trong mực giúp xương và răng chắc khỏe hơn

- Vitamin, đặc biệt là vitamin B12 dồi dào trong mực giúp tốt cho trí não, cải thiện chứng đau đầu, đau nửa đầu hiệu quả

- Nguồn Kali cao trong mực cũng giúp mẹ bầu ổn định huyết áp, phòng chống và cải thiện chứng huyết áp cao trong thai kỳ, giảm nguy cơ tiền sản giật

- Ngoài ra Omega-3 cũng rất có lợi trong việc phát triển trí, đặc biệt là trí não thai nhi trong 3 tháng đầu đang trong giai đoạn hình thành, làm giảm thiểu các nguy cơ dị tật ống thần kinh của thai nhi.

- Mực cũng giúp mẹ bầu thư giãn thần kinh và cơ bắp nhờ tác động của nguyên tố magie và vitamin B6. Khi cơ thể hấp thụ đủ magie và B6 sẽ cảm thấy thoải mái, thư thái và hạnh phúc hơn, làm giảm bớt những lo lắng thường trực trong quá trình mang thai.

Vậy mẹ bầu có được ăn mực vào 3 tháng đầu thai kỳ không?!

Bà bầu 3 tháng đầu có ăn mực được không?

Nhiều giá trị dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe như vậy nhưng nhiều mẹ lại thắc mắc rằng những bà bầu 3 tháng đầu ăn mực được không? Với nhiều mẹ bầu vốn thích ăn mực khô thì lại thắc mắc rằng bầu 3 tháng đầu ăn mực khô được không?

Lý do là bởi vì trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ là giai đoạn mà thai nhi mỏng manh và yếu ớt nhất. Lúc này là lúc mà thai nhi và mẹ chưa hoàn toàn ổn định, rất dễ gặp phải những nguy cơ như động thai, sảy thai, sinh non…Vì vậy trong 3 tháng đầu tiên này, các mẹ bầu và người thân đều rất cẩn thận trong việc sinh hoạt và ăn uống.

Hiện nay, chưa có một nghiên cứu khoa học nào chỉ ra rằng bà bầu ăn mực là không tốt cho thai nhi và có nguy cơ xảy ra tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng chưa có bằng chứng chính xác khẳng định mẹ bầu ăn mực là hoàn toàn tuyệt đối. Vì vậy, việc ăn mực trong 3 tháng đầu thai kỳ hay trong suốt quá trình mang thai mẹ nên thận trọng.

Mực chưa được chứng minh là gây nguy hiểm hay hoàn toàn an toàn cho 3 tháng đầu thai kỳ!

Mối liên hệ giữa mực ống và thủy ngân – một chất độc cho cơ thể

Bà bầu 3 tháng đầu muốn ăn mực vẫn cần phải thận trọng vì một lý do nữa là có một mối liên hệ giữa thủy ngân và mực ống.

Mực và nhiều loại hải sản khác tuy có chứa nguồn dinh dưỡng, đặc biệt là nguồn đạm và omega-3 rất cao, tuy nhiên lại có một nhược điểm là nó chứa thủy ngân. Trong đa số các loại hải sản đều chứa một ít thủy ngân, mà thủy ngân lại là một chất gây độc hại cho cơ thể, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mẹ và đặc biệt là hệ thần kinh của thai nhi. Do đó, đây chính là lý do mà các mẹ bầu quan tâm và tìm hiểu xem mang thai 3 tháng đầu có được ăn hải sản hay không.

Mực được xếp vào nhóm hải sản có hàm lượng thủy ngân thấp!

Trong các loại hải sản thì mực ống được xem là một loại thức ăn chứa ít thủy ngân hơn và không gây hại cho cơ thể của mẹ và em bé nếu chỉ ăn ở một mức vừa phải. Lượng 150g mỗi tuần là thích hợp và an toàn.

Hướng dẫn mẹ bầu 3 tháng đầu ăn mực đúng cách, an toàn

Để đảm bảo rằng việc ăn mực tốt cho sức khỏe của mẹ bầu và an toàn cho thai nhi, khi ăn mực mẹ bầu nên tham khảo một số hướng dẫn sau đây:

- Nếu ăn mực, hãy lựa chọn cách chế biến hấp, luộc, nấu canh… để giữ được hương vị tươi ngon, lại giúp dễ tiêu hóa hơn.

- Không nên chiên, xào, nướng vì những món ăn này sử dụng nhiệt cao để chế biến, dễ sinh ra các chất độc có hại, lại làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn.

- Có thể chế biến mực với các loại rau, củ quả để giúp món ăn thơm ngon hơn, lại có thể ăn được nhiều rau củ quả hơn, rất có lợi cho sức khỏe của mẹ bầu và em bé.

- Ngoài ra, mẹ cũng nên chọn mua mực tươi sống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng. Không mua các loại mực bán hàng rong, mực đã chết, mực trôi nổi giá rẻ trên thị trường.

- Bên cạnh đó, hạn chế ăn mực khô, nhất là mực khô không rõ nguồn gốc. Vì để bảo quản mực khô, người ta có thể sử dụng hóa chất độc hại, gây hại cho sức khỏe.

Mẹ bầu không nên ăn mực khô, nhất là đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ!

- Không ăn sống, không ăn tái, đảm bảo ăn mực khi đã được nấu chín kỹ.

- Nếu như mẹ bầu có tiền sử dị ứng với mực thì không nên ăn lại mực nữa.

- Mỗi tuần bà bầu ăn khoảng 150g mực là vừa đủ, an toàn và có lợi cho sự phát triển của thai nhi.

Hướng dẫn nấu món ăn từ mực thơm ngon cho bà bầu

Sau đây là một số món ăn từ mực ngon miệng và hấp dẫn, các mẹ hãy thực hiện và thưởng thức nhé!

1. Món mực hấp gừng sả thơm lừng

Nguyên liệu: Mực tươi, gừng, sả, hành, gia vị, rượu trắng

Cách làm:

- Mực rửa sạch với nước, sau đó rửa với rượu trắng và gừng để sạch mùi tanh, rồi rửa lại với nước, sau đó để ráo.

- Gừng gọt vỏ, đập dập, sả cắt khúc, đập dập, hành lá sắt khúc 5cm. Cho 1 muỗng hạt nêm, chút mì chính, chút nước mắm và gừng vào ướp với mực trong khoảng 30 phút.

- Cho mực vào đĩa, cho sả, gừng, hành, có thể thêm chút ớt rồi cho vào xửng hấp chín. Thời gian hấp khoảng 10-15ph tùy theo kích thước của mực.

- Sau khi mực chín thì pha nước mắm gừng, tỏi, ớt để chấm cùng rất thơm ngon.

Món mực hấp gừng sả thơm ngon nức mũi!

2. Mực nhồi thịt hấp thơm ngon

Nguyên liệu chuẩn bị: Mực ống, thịt băm, miến, mộc nhĩ, nấm hương, gừng, hành tím, các loại gia vị như mắm, tiêu, bột ngọt, hạt nêm, hạt tiêu…

Cách làm:

- Bước 1: Mực rửa sạch vứt bỏ túi mực rồi sau đó cho gừng đập dập cùng với rượu trắng vào mực, bóp mực rồi rửa sạch mực để khử đi mùi tanh. Rồi tách riêng phần râu của mực ra băm nhỏ để trộn vào nhân.

- Bước 2: Mộc nhĩ, nấm hương bạn hãy cho vào nước ấm để ngâm cho nở rồi rửa sạch, cắt bỏ chân và băm nhỏ. Miến cũng cho vào nước ấm ngâm mềm rồi cắt nhỏ.

- Bước 3: Sau đó bạn hãy cho thịt lợn xay, râu mực băm nhỏ, mộc nhĩ, hành lá, miến vào trong 1 cái tô rồi cho thêm bột canh, hạt tiêu, nước mắm, mì chính 1 lượng vừa đủ vào trộn thật đều. Khi đã trộn đều hỗn hợp với nhau thì bạn hãy bắt đầu nhồi hỗn hợp vừa trộn vào mực ống rồi dùng tăm ghim chặt lại.

- Bước 4: Mực nhồi xong thì xếp mực vào nồi đem hấp cách thủy khoảng 15 – 20 phút để mực chín. Khi đã hấp xong thì bạn hãy cho mực ra đĩa rồi cắt thành những khoanh nhỏ vừa ăn rồi bày ra đĩa sao cho đẹp mắt.

Mực nhồi thịt thơm ngon giàu dinh dưỡng, ăn là mê!

Tóm lại, mực là một trong những món hải sản tươi ngon, dinh dưỡng nếu mẹ bầu ăn với lượng vừa đủ và chế biến đúng cách nhé. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các mẹ bầu có thể vừa thỏa cơn thèm mực, mà vẫn an toàn và dinh dưỡng cho bé yêu nhé! Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh và bình an nhé!