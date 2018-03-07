Công dụng kỳ diệu của dầu dừa đối với sức khỏe bà bầu

Mẹ bầu 07/03/2018 15:30

Dầu dừa có rất nhiều công dụng đối với làn da và sức khỏe của bà bầu. Chị em đừng quên trữ sẵn những lọ dầu dừa ngay trong nhà.

Dầu dừa có tác dụng gì đối với bà bầu luôn là thắc mắc chung của nhiều chị em khi mang thai. Trên thực tế, nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên này dùng được cho cả bà bầu, phụ nữ sau sinh và trẻ sơ sinh. Nói đến công dụng của dầu dừa không thể không nhắc đến khả năng dưỡng ẩm và làm đẹp da cho các chị em thời kỳ bầu bí. 

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Dầu dừa có rất nhiều công dụng đối với bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của dầu dừa đối với bà bầu

Ngăn ngừa và trị rạn da

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, Bác sĩ Lê Thị Kiều Dung – Khoa sản Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết dầu dừa là nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên nên rất lành tính, mẹ bầu và phụ nữ sau sinh có thể sử dụng để bôi lên vùng da bụng cho mềm mại hơn, hạn chế tình trạng bị rạn da.

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Đề phòng ngừa tình trạng rạn da khi mang thai, chị em nên bôi dầu dừa từ tháng thứ 3 trở đi - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin E trong dầu dừa sẽ giúp mẹ bầu ngăn ngừa và trị rạn. Vào tháng thứ 3 mang thai, mẹ bầu chỉ cần bôi lên vùng da bụng, đùi, ngực, mông 1 lần/ngày và tăng dần 2 lần/ngày ở tháng thứ 5 cho đến cuối thai kì.

Giúp da mặt khỏe mạnh, hồng hào

Các bà bầu cần hạn chế tối đa việc sử dụng mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho thai nhi. Thay vào đó, chị em nên sử dụng dầu dừa như một nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên. Để dưỡng da mặt, mỗi tối trước khi đi ngủ, bà bầu chỉ cần bôi một lớp dầu dừa lên mặt rồi để qua đêm. Chị em có thể làm mặt nạ dầu dừa trộn mật ong để kiềm chế lượng dầu tiết ra trên da với tần suất sử dụng từ 1 – 2 lần/tuần.

Dưỡng da toàn thân

Bà bầu có thể sử dụng dầu dừa thay thế kem dưỡng ẩm để làn da không bị khô khi mang thai. Đặc biệt trong những ngày mùa đông, những mẹ bầu có làn da khô, nứt nẻ chỉ cần bôi dầu dừa rồi massage nhẹ toàn thân, da sẽ mềm mịn trở lại. Tuy nhiên, mẹ bầu lưu ý chỉ nên massage nhẹ nhàng với các đầu ngón tay để không kích thích tử cung gây co thắt, ảnh hưởng đến thai nhi.

Ngăn ngừa rụng tóc

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Bà bầu có thể trộn dầu dừa với dầu gội chuyên dụng để tóc không gãy rụng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều mẹ bầu khi mang thai có dấu hiệu rụng tóc do sự thay đổi hormone trong cơ thể. Gặp tình trạng này, chị em nên pha dầu dừa với dầu gội để gội đầu hoặc ủ tóc với dầu dừa để cải thiện.

Tốt cho sức khỏe

Không chỉ có tác dụng làm đẹp, dầu dừa còn tốt cho sức khỏe của bà bầu với tác dụng chống khuẩn, giảm cholesterol. Trong khầu phần ăn uống hàng ngày, mẹ chỉ cần thêm một muỗng canh dầu dừa để tăng cường sức khỏe. Bên cạnh đó, một cốc sinh tố cho thêm một muỗng dầu dừa sẽ tạo điều kiện cho cơ thể bà bầu hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên mẹ bầu nên uống hỗn hợp sinh tố với công thức: 1 quả chuối, 1 quả dưa chuột, rau chân vịt và 2 muỗng dầu dừa để cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể.

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