3 thói quen tốt của mẹ bầu giúp con phát triển chất xám vượt trội, thông minh ‘tuyệt đỉnh’

Mẹ bầu 24/08/2021 10:39

Khi mang thai mẹ nên duy trì thói quen tốt này để bé yêu có thể phát triển một cách hoàn thiện nhất nhé.

Không kén ăn

Mẹ ăn uống cầu kỳ sinh ra con cũng sẽ kén ăn. Chưa kể đến việc mẹ chán ăn hay quá kén chọn thức ăn trong thời gian mang thai sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bầu và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi.

Vì vậy, với mẹ không quá kén ăn, có thể ăn hầu hết những thứ tốt cho quá trình mang thai thì con cũng sẽ được “hưởng nhờ”.

Ngoài nhóm dinh dưỡng cơ bản, mẹ hãy bổ sung thêm cho thai nhi những thực phẩm tốt cho trí não như trứng, cá hồi, các loại hạt (óc chó, đậu, hạnh nhân,…), trái cây, thịt bò, các loại rau lá xanh đậm,…

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Mẹ nên bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho con (Ảnh minh họa: Internet)

Mẹ bầu vẽ tranh

Việc này sẽ giúp phát triển và kích thích não bé phản ứng tích cực với màu sắc: Khi bầu vẽ tranh không chỉ là những tưởng tượng trong não của mẹ mà còn kích thích trí tưởng tượng trong não của bé. Khi não mẹ phản ứng tích cực với màu sắc thì con cũng nhận phản ứng đó tương tự với mẹ.

Mẹ bầu không cần quá quan trọng chuyện vẽ đẹp xấu, mà chính sự sáng tạo cùng với những cảm xúc tích cực của mẹ trong lúc vẽ mới là “bí quyết” giúp bé cưng phát triển tốt hơn. Vẽ tranh cũng giống như nghe nhạc, mẹ cần tránh vẽ những hình ảnh tiêu cực, buồn bã nên tưởng tượng những không gian thoáng mở, thanh bình và rộng lớn.

Mẹ bầu cần lưu ý khi chọn loại đồ chơi vẽ tranh và màu vẽ không có chứa hóa chất để an toàn cho 2 mẹ con nhé.

Tập thể dục là thói quen cần thiết giúp con thông minh, khỏe mạnh hơn

Các bài tập tập thể dục có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể của mẹ bầu, bên cạnh đó còn giúp lưu thông máu, hỗ trợ chức năng tim, phổi, tiêu hóa. Vì vậy, mẹ bầu nào thường xuyên tập thể dục sẽ luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Các mẹ nên tập các bài tập thể dục được thiết kế riêng cho phụ nữ mang thai, các hoạt động ngoài trời như hít thở không khí trong lành, đi dạo…

Một số môn thể thao như điền kinh, lặn, cưỡi ngựa, trượt tuyết… không những quá sức mà còn có thể khiến mẹ bầu bị thương. Vì thế, trong thai kỳ, dù yêu thích cỡ nào, mẹ bầu cũng nên tránh xa các môn thể thao này và những hình thức vận động gây mệt mỏi, căng thẳng.

Sữa mang lại nhiều lợi ích tốt cho mẹ bầu, tuy nhiên nếu thuộc nhóm đối tượng này mẹ cần phải tránh xa sữa

Sữa mang lại nhiều lợi ích tốt cho mẹ bầu, tuy nhiên nếu thuộc nhóm đối tượng này mẹ cần phải tránh xa sữa

Thông thường bà bầu uống sữa sẽ mang đến nguồn dinh dưỡng cao để giúp mẹ và con khỏe mạnh trong suốt thời gian thai kỳ. Tuy nhiên, bà bầu thuộc nhóm đối tượng sau đây không nên uống sữa vì sẽ làm phản tác dụng, gây nguy hiểm.

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