2021 sinh con tháng nào tốt để tiền tài, sức khỏe đều mỹ mãn?

Thông thường, các bé sinh vào năm này sẽ có tính cách hướng nội. Hơn nữa, phải đến 60 năm sau mới có thêm 1 năm Tân Sửu nữa. Vì vậy, các cặp vợ chồng thích sinh con vào năm 2021.

Những bé sinh vào năm 2021 thường có thiên mệnh tốt

Em bé được sinh ra trong năm Tân Sửu sẽ hợp với các màu như: Đỏ, Da cam, Vàng, Xanh Lá, Vàng Chanh, nhưng kỵ với Đen, Xanh Nước Biển. Vì vậy, khi mua quần áo, đồ chơi hay vàng bạc trang sức đeo cho con mẹ cần chú ý điều này.

Năm 2021 thời điểm đẹp để sinh con

Sửu là con giáp đứng vị trí thứ 2 trong 12 con giáp. Những người cầm tinh Sửu thường được mọi người kính trọng, nể phục. Theo quan niệm dân gian, bé trai sẽ được hưởng linh khí của trời đất. Cuộc sống khá thoải mái, ít ưu phiền, gặp nhiều may mắn trong công danh và sự nghiệp.

Nếu sinh con gái, gia thất yên ấm, hồng nhan được yêu thương, chồng cưng chiều hết mực, sống một đời bình an. Đặc biệt, nếu cha mệnh Kim, mẹ mệnh Hỏa thì sinh con trong năm 2021 sẽ là một điềm lành. Con sẽ có mệnh Thổ hóa giải mọi hoạn nạn và xung khắc trong năm. Gia đình luôn thuận hòa, đầy ắp tiếng cười.

Cha mệnh Kim, mẹ mệnh Hỏa, sinh con mệnh Thổ sẽ hợp nhau

Tuy nhiên, Tân Sửu sẽ không hợp với Tỵ và Dậu, Thìn, Mùi. Vì vậy, nếu cha mẹ rơi vào những tuổi trên thì nên cân nhắc kỹ lưỡng việc sinh con trong năm 2021.

Năm 2021 sinh tháng nào tốt?

Năm 2021 là một năm có rất nhiều tháng tốt để chào đón thiên thần nhỏ. Tháng giêng, tháng 3, tháng 6,tháng 7, tháng 9… là những tháng sinh tốt, mang lại may mắn cho bé về mọi mặt trong cuộc sống. Cụ thể.

Tháng giêng

Đây là thời điểm giao mùa giữa mùa Đông và mùa Xuân, in dấu với thời tiết mưa phùn, mưa xuân ẩm ướt kéo dài đằng đẵng. Trong thời tiết này, lòng con người ta đầy rạo rực yêu thương. Hơn nữa với thời tiết đầu xuân, tâm trạng tốt, sức khỏe dồi dào sẽ mang đến vận may. Do đó, khi đứa con được sinh ra trong thời khắc thiên thời địa lợi như vậy thì công danh sự nghiệp vẹn toàn, gia đình cũng gặp nhiều may mắn, con cháu hưng thịnh.

Tháng 3

Tháng 3 trong tiết thanh minh, chứa đựng giá trị tinh thần văn hóa sâu sắc. Đây cũng là khoảng thời gian giao mùa giữa Xuân và Hạ nên thời tiết ấm áp, bầu trời trong xanh, thích hợp cho sự phát triển cho muôn loài.

Vì vậy, những đứa trẻ được sinh ra trong tháng này sẽ được hưởng tiết trời trong lành. Điều này góp phần nào đó làm ảnh hưởng đến tính cách, thích có một cuộc sống tiêu dao, yêu sự tự do. Cả cuộc đời luôn vui vẻ, bình yên vô sự, đặc biệt với sự thông minh, khéo léo mang lại cuộc sống ấm no, mọi tai ương đều hóa giải được.

Tháng giêng, 3, 7, 8, 9 - Tháng đẹp để sinh con

Tháng 6

Đứa con là kết tinh tình yêu của cha mẹ. Nhưng mỗi tháng sinh khác nhau đều mang một sứ mạng khác nhau. Những bé sinh ra vào tháng 6 năm 2021 sẽ có tính cách hài hước và vô cùng tài năng. Vì vậy, mọi tai ương đều vượt qua, kiên trì sẽ luôn đi đến thành công và hạnh phúc.

Đặc biệt, những bé sinh vào tháng 6 dù nam hay nữ đều rất giàu cảm xúc, dễ xúc động. Đồng thời, luôn vui vẻ hòa đồng nên có nhiều bạn bè yêu quý. Tài lộc vây quanh, tuy nhiên phải đi xa lập nghiệp và ít có cơ hội gần gũi cha mẹ.

Tháng 7

Hầu hết những em bé được sinh vào khoảng thời gian 7/2021 có vận số khá tốt. Bởi có mạng hưng vượng, gia đình hạnh phúc, cuộc đời gặp nhiều may mắn. Hơn nữa, từ nhỏ có phúc tinh chiếu mệnh nên ít sóng gió, được nhiều người giúp đỡ.

Tháng 7 cũng là tháng có ngày Lễ Vu Lan, hay còn gọi là lễ báo hiếu, một trong những ngày chính của Phật Giáo. Điều này góp phần làm nên đức tính trách nhiệm, cẩn trọng và yêu thương gia đình cho bé.

Tháng 8 và tháng 9

Tháng 8 và tháng 9 được xem là thời điểm đẹp nhất trong năm 2021. Những em bé sinh ra vào 2 tháng này, bất kể là trai hay gái đều gặp rất nhiều may mắn. Tổ tiên phù hộ, tiền tài, danh lợi đều có, gia đình hạnh phúc, hưng vượng.

Đặc biệt, bé sẽ có tài năng về nghệ thuật, có cơ hội và gặt hái được nhiều thành công trong quá trình phát triển và khẳng định bản thân.

Muốn sinh được con vào những tháng đẹp như trên và hợp tuổi trong năm 2021 thì bạn cần phải cần phải canh ngày rụng trứng để thụ thai con đúng thời điểm. Thông thường, canh ngày rụng trứng theo chu kỳ kinh nguyệt là cách phổ biến nhất. Tuy nhiên, bạn cần phải theo dõi chu kỳ của mình ít nhất là 8 tháng liên tục. Một chu kỳ kinh nguyệt được bắt đầu từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng trước khi bắt đầu kỳ kinh nguyệt tiếp theo.

Canh thời gian rụng trứng để con sớm đến bên cha mẹ

Thời điểm thụ thai thích hợp sẽ được tính như sau:

Những chị em nào sở hữu chu kỳ ngắn thì hãy trừ đi 18 ngày, sẽ ra ngày rụng trứng. Ví dụ, chu kỳ của bạn là 25 ngày. Thì sẽ tính ra được ngày dễ thụ thai nhất chính là ngày thứ 7 tính từ sau ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt. Còn những chị em sở hữu chu kỳ dài nhất thì hãy trừ đi 11 ngày. Do đó, nếu bạn sở hữu chu kỳ là 30 ngày. Khoảng thời gian dễ thụ thai là từ ngày thứ 19 tính từ sau ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt. Tóm lại theo cách tính này thì ngày bạn dễ thụ thai nhất chính là từ ngày thứ 7 cho đến ngày thứ 19 của chu kỳ kinh nguyệt.

Trứng có tuổi thọ khá thấp, trong khi tinh trùng có khả năng sống từ 3 đến 5 ngày trong âm đạo. Do vậy, sau khi đã tính toán được thời gian rụng trứng thì vợ chồng bạn hãy sắp xếp thời gian “gặp nhau” và thư giãn. Như vậy, em bé sẽ có nhiều cơ hội để đến nhanh với bố mẹ.

Khi kinh tế vững thì nên sinh con

Điều kiện kinh tế là cơ sở để đảm bảo sự bền vững của một gia đình. Vì vậy, khi có kế hoạch sinh con bạn cần chuẩn bị tài chính thật kỹ. Làm như vậy bạn sẽ vừa thoải mái trong cuộc sống vừa dành toàn tâm toàn ý chăm lo cho con nhỏ.

Kinh tế ổn định mới nên sinh con

Hơn nữa, con cái là lộc trời cho, là của để dành, việc cha mẹ muốn lựa chọn tháng sinh cho con để có cuộc đời bình an cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà để con có thể sinh ra được khỏe mạnh, có điều kiện phát triển toàn diện, bên cạnh việc tìm hiểu năm 2021 sinh con tháng nào tốt thì cha mẹ cũng nên có kế hoạch chu đáo về mọi mặt. Nhất là có sự chuẩn bị tốt cả về sức khỏe, tài chính và tinh thần trước khi mang thai.

Trong đó, chi phí phát sinh trước, trong và sau khi sinh con là rất lớn nên bạn cần chủ động chuẩn bị trước. Như vậy mới có thể tránh được tình trạng bị thiếu thốn về vật chất.