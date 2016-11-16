Nước uống giảm cân an toàn: Diệt gọn 10kg mỡ thừa trong 9 ngày

Luyện tập 16/11/2016 11:32

Thân hình mập mạp khiến nhiều chị em phụ nữ tự ti khi giao tiếp hoặc tham gia các sự kiện quan trọng. Đó là lí do họ luôn cố gắng tìm kiếm phương pháp giảm cân an toàn và hiệu quả nhanh chóng.

Chỉ còn ít ngày nữa là sự kiện đó diễn ra, nhưng bạn không biết làm cách nào để giảm một số lượng cân nặng đáng kể thì hãy đọc và thực hiện theo bài viết này.

 

Hiện nay, có khá nhiều phương pháp giúp giảm cân nhanh chóng. Tuy nhiên, việc uống thuốc giảm cân cũng chỉ giúp bạn giảm được tối đa 2-3kg/ tháng nhưng tác dụng phụ của các loại thuốc này thì không lường trước được. Hoặc bạn cũng có thể đến thẩm mỹ viện để thực hiện đốt mỡ, tuy nhiên, giá thành cũng không hề rẻ.

 

Giảm cân nhanh chóng và an toàn là điều hầu hết phụ nữ mong muốn.

Vậy nên, bạn đang cần một phương pháp giảm cân "siêu tốc" để đốt cháy lượng mỡ thừa một cách nhanh chóng chỉ trong vài ngày mà vẫn đảm bảo sức khỏe?

Công thức dưới đây sẽ giúp bạn giảm được 10 kg trong vỏn vẹn 9 ngày với các thành phần hoàn toàn tự nhiên, dễ tìm, rẻ tiền và không gây bất cứ một tác dụng phụ nào. Và khi thực hiện phương pháp này, chúng tôi khuyên bạn đừng nên bỏ bữa, chỉ cần bạn hạn chế đồ ngọt và nước ngọt có gas là đủ.

 

Công thức nước uống này đã thử nghiệm trên khá nhiều người phụ nữ và con số 10kg đã được kiểm chứng nên bạn có thể yên tâm hoàn toàn. Dưới đây là tất cả những gì bạn phải làm:

 

Chuẩn bị:

 

Thành phần cho hỗn hợp.

- 1 trái cam lớn

 

- 4 trái chanh

 

- 3 muỗng canh mật ong

 

- 500ml nước lọc

 

Thực hiện:

 

Bước 1: Gọt vỏ cam và chanh rồi cắt từng trái thành 4 miếng. Cho chanh và cam vào nồi, đổ 500ml nước lọc vào và nấu trên bếp lửa thật nhỏ trong vòng 20 phút.

 

Gọt vỏ chanh, cam rồi cắt ra làm tư - Ảnh minh họa.

Bước 2: Cho vào hỗn hợp được nấu trên nồi 3 muỗng mật ong, khuấy đều và nấu thêm 10 phút trên bếp lửa thật nhỏ.

 

Cho cam chanh vào đun với nước trong 10 phút.

Bước 3: Tắt bếp, để hỗn hợp nguội hoàn toàn trong vài giờ đồng hồ. Sau đó, dùng dụng cụ rây lọc để lọc lấy phần nước, bỏ phần xác cam và chanh. Hỗn hợp nước thu được chính là công thức giúp bạn giảm cân siêu tốc.

Cách dùng:

 

Số hỗn hợp vừa thực hiện đủ cho bạn dùng trong 1 ngày. Chia hỗn hợp thành 3 ly nhỏ và uống vào 3 bữa sáng, trưa và tối trong ngày. Nếu bạn không mắc bệnh gì về đường tiêu hóa, hãy uống nó trước khi ăn 1 tiếng đồng hồ.

 

Còn nếu bạn bị bệnh về dạ dày, hãy ăn no và uống sau khi ăn chừng 1 tiếng đồng hồ. Tất nhiên, việc uống hỗn hợp sau khi ăn sẽ cho kết quả không tốt bằng uống trước khi ăn. Tuy nhiên, nó vẫn có tác dụng vô cùng tích cực nên bạn có thể an tâm thực hiện.

 

Số hỗn hợp vừa thực hiện đủ cho bạn dùng trong 1 ngày - Ảnh minh họa.

Và lưu ý, bạn không nên bỏ đói bản thân mình, hãy ăn uống đủ chất để cơ thể có năng lượng làm việc và sinh hoạt. Chỉ cần kiêng bớt đồ ngọt và ngước ngọt có gas là được.

Công thức này được khuyên uống trong 3 tuần, thế nhưng có người đã giảm được 10kg chỉ trong 9 ngày. Vì vậy, bạn hãy thường xuyên kiểm tra cân nặng để đếm được thành quả giảm cân. Khi đã có cân nặng như ý muốn, bạn có thể dừng uống.

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Chúc bạn thành công.

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