Hướng dẫn cách giảm cân kỳ diệu bằng hạt sen

Với một lượng chất xơ và chất béo bão hòa rất ít, lượng cholesterol cũng vô cùng ít (như nghiên cứu đã chỉ ra rằng mỗi 100g hạt sen sẽ cung cấp cho cơ thể của bạn khoảng 350 calo với 18g protein và chỉ có khoảng 2,2g chất béo), loại hạt này sẽ giúp hỗ trợ một cách tốt nhất cho kế hoạch giảm cân của bạn.

Ngoài ra, hạt sen còn chứa L-isoaspartyl methyltransferase - một chất enzym chống lão hóa hiệu quả, được cho là có thể giúp sửa chữa các phần protein bị tổn thương trong cơ thể. Bởi vì lợi ích này, có rất nhiều công ty mỹ phẩm hiện đang cố gắng tìm cách để bổ sung nguyên liệu này vào các sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa. Daike Tian, ​​tác giả của các bài viết trên các trang web Gardeners International cho biết trong hạt sen có chứa kaempferol - một chất tự nhiên giúp ngăn chặn tình trạng viêm. Hạt sen có đặc tính rất có ích cho thận, giúp phục hồi năng lượng quan trọng trong cơ thể. Theo y học Trung Quốc, hương vị ngọt ngào và trung lập của hạt sen có tác dụng nuôi dưỡng lá lách và làm giảm tiêu chảy. Bên cạnh đó, chúng còn có tác dụng như một loại thuốc an thần hoặc làm dịu cơ thể, do đó được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ hoặc bồn chồn. Trong Đông y, phôi sen (hay còn được biết đến với tên gọi là tim sen) rất có lợi cho tim vì tính đắng và làm mát của nó. Các thành phần gay ra vị đắng này có chất alkaloid isoquinoline, có tác dụng chống co thắt, giúp làm giãn các mạch máu, do đó làm giảm huyết áp. Hạt sen thường là một thành phần quan trọng khi kết hợp với các loại thảo mộc khác để tạo ra các công thức truyền thống trong y học Trung Quốc.

Bạn hãy tham khảo một số công thức có tác dụng giảm cân từ hạt sen dưới đây:

1. Táo (sấy khô) và hạt sen

- Nguyên liệu : 300g Hạt sen tươi, 150g táo tàu (sấy khô), 200g kẹo

- Cách thực hiện: hạt sen rửa sạch, ngâm trong nước cho mềm. Sau đó, đun chảy kẹo, và đổ nước vào và sau đó cho hạt sen, táo tàu vào. Đun hỗn hợp trên bếp với ngọn lửa nhỏ cho đến khi chúng mềm và nở ra.

Bạn có thể ăn nóng hoặc lạnh tùy thuộc vào sở thích của bạn.

2. Hạt sen và đậu xanh

- Nguyên liệu: 100g đậu xanh bóc vỏ, 50g hạt sen, đường (loại đường dành cho những người béo phì), 1 ống vani

- Cách thực hiện :

+ Ngâm đậu xanh, hạt sen vào nước cho mềm.

+ Bắc một nồi nước lên bếp và sau đó đổ đậu xanh và hạt sen vào đun trong khoảng 45 phút.

+ Khi đậu xanh và hạt sen đã đủ bở, cho thêm đường vào.

Cảnh báo: Trước khi thực hiện bất cứ phương pháp detox hoặc giảm cân nào, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia để tìm được phương pháp phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe của bản thân.

Chúc các bạn thành công giảm cân khi giảm cân bằng hạt sen!