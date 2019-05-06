Cách kiềm chế cảm giác thèm ăn hiệu quả

Kiểm soát và chế ngự cơn đói giữa các bữa ăn sẽ giúp bạn không ăn quá nhiều trong ngày. Thậm chí có thể giúp dạ dày của bạn cảm thấy no mà không cần ăn. Muốn làm được như vậy thì bạn cần phải tạo cảm giác no cho dạ dày bằng cách uống nhiều nước lọc. Ngoài ra, bạn cũng có thể uống nước ép trái cây, giàu dinh dưỡng , cung cấp năng lượng vừa đủ, nhưng không chứa nhiều calo nên hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả.

Hầu hết, mọi người đều mang trong mình tâm lý nóng vội cộng với việc không kiểm soát được cảm giác đói, cảm giác thèm ăn, đây chính là nguyên nhân quá trình giảm cân thất bại. Để đánh bại được cảm giác thèm ăn và dần dần đi vào “quỹ đạo” đã đề ra và có được một vóc dáng thon thả và xinh đẹp hơn thì bạn hãy:

Bột yến mạch chính là một loại thực phẩm giàu chất xơ thích hợp để ăn kiêng. Nên ăn loại thực phẩm này vào bữa sáng, vì nó được tiêu hóa khá chậm giúp bạn cảm thấy no đến trưa mà bạn không cần ăn vặt.

Bên cạnh đó, vào các bữa ăn thì bạn hãy ăn nhiều chất xơ. Bởi chất xơ là một carbohydrate phức tạp, không chỉ giúp làm giảm cảm giác thèm ăn mà còn cung cấp năng lượng bền vững cho cơ thể mặc dù chứa rất ít calo, bằng cách điều chỉnh quá trình tiết ra insulin và lượng đường trong máu.

Giảm cảm giác thèm ăn bằng cách tập luyện

Theo các nhà khoa học, tập thể dục thường xuyên không chỉ tốt cho cơ thể, cải thiện sức khỏe mà còn có hiệu quả cao trong việc đốt cháy calo dư thừa, làm giảm cảm giác thèm ăn nhanh chóng. Chính vì vậy, hàng ngày bạn cần bỏ ra 45-60 phút để tập luyện thể dục thể thao, tạo động lực khuyến khích não chịu trách nhiệm về hành động khi nạp quá nhiều thức ăn. Hiệu ứng này giúp làm giảm cơn đói và giảm căng thẳng.

Chính vì vậy, khi đang khổ sở chống chọi lại cảm giác thèm ăn thì đi dạo và tập thể dục nhẹ nhàng sẽ lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn, vừa để thư giãn, vừa kiềm chế sự ham muốn về đồ ăn trong lúc này.

Điều chỉnh cơn đói để giảm cảm giác thèm ăn

Điều chỉnh cơn đói để giảm cảm giác thèm ăn

Để điều chỉnh được cơn đói giảm cảm giác thèm ăn thì hàng ngày bạn nên ăn đầy đủ ba bữa đồng thời thiết lập một bữa ăn nhẹ giữa buổi ngay khi chưa đói. Điều này sẽ giúp cho lượng đường trong máu không bị giảm xuống, ngăn chặn gây ra cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, cần cân bằng và đảm bảo thực đơn bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ có đầy đủ ba thành phần protein, chất xơ và một ít chất béo lành mạnh. Một bữa ăn đầy đủ các thành phần dinh dưỡng này sẽ mất nhiều thời gian để tiêu hóa hơn, giữ cho bạn no lâu và không còn bị ám ảnh bởi những cơn thèm ăn đột ngột xuất hiện nữa.

Trị liệu bằng hương thơm

Cảm giác thèm ăn có thể làm gián đoạn sự tập trung khi làm việc. Chính vì vậy để tránh những suy nghĩ cám dỗ về đồ ăn thì bạn hãy áp dụng phương pháp trị liệu bằng hương thơm. Bởi vì nó có liên quan đến mùi hương của thực phẩm. Những loại tinh dầu có hương thơm dễ chịu như hương hoa nhài, hương oải hương, hương bạc hà… sẽ làm thỏa mãn khứu giác và giúp bạn hoàn toàn quên đi sức hấp dẫn của đồ ăn.

Đánh răng sau bữa ăn

Đây là một trong những mẹo vặt vô cùng hiệu quả để làm giảm cảm giác thèm ăn. Chất flour trong kem đánh răng sẽ làm sạch khoang miệng và các mảng bám thức ăn, làm giảm cảm giác thèm ăn. Hơn nữa, sau khi đánh răng bạn sẽ không nỡ lòng phá hỏng hàm răng sạch sẽ bằng các loại thức ăn.

Tuy nhiên, có nhiều người khá lười khi ăn xong không chịu đánh răng, nhất là sau bữa tối, chờ đến trước khi đi ngủ mới đánh răng và vệ sinh cá nhân một thể. Hơn nữa, hầu hết mọi người luôn có tâm lý cứ để miệng vậy biết đâu chốc nữa còn ăn nữa thì sao.

Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc giúp làm cảm giác thèm ăn

Có nhiều nghiên cứu đã chứng minh được rằng giấc ngủ có ảnh hưởng và tác động lên quá trình tiết hormone trong cơ thể. Khi thiếu ngủ sẽ gây ra tác động tiêu cực làm tăng hormone đói bụng khiến chúng ta thèm ăn vặt trong cả ngày, thèm ăn nhiều carbonhydrate. Đây phản xạ thèm carbohydrate tự nhiên để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Chính vì vậy, để ức chế cảm giác thèm ăn thì bạn cần phải ngủ đủ giấc mỗi ngày.