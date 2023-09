Quà tặng ngày lễ Vu Lan cực nghĩa ý cho teen báo hiếu cha mẹ

Các món quà tặng ngày lễ Vu Lan không cần phải nặng nề về vật chất, nhưng phải thể hiện được giá trị tinh thần to lớn, như một sự sẻ chia, thể hiện tình yêu thương ấm áp. Đôi khi chỉ đơn giản là dành chút thời gian ít ỏi để gọi điện, hỏi han, chúc mừng cũng khiến ba mẹ vui đến phát khóc khi nghe giọng nói của đứa con yêu thương. Bởi đối với những người sinh thành món quà ý nghĩa và vô giá nhất chính là sự trưởng thành của những đứa con. Vì thế, bạn đừng quên chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống, thành tích học tập hay công tác để bố mẹ vui lòng.

Hoa hồng tặng mẹ

Một trong những món quà tặng mẹ nhân ngày lễ Vu Lan bạn nên lựa chọn đó là hoa hồng, đặc biệt là với những bạn trai ngại thổ lộ tình cảm của mình với mẹ. Bởi người Việt có tập tục và thói quen tặng “Bông hồng đỏ cho những ai còn mẹ, bông hồng trắng cho những ai mẹ đã mất”.

Khi tặng hoa Hồng vào Ngày lễ Vu Lan, hoa sẽ thay lời con thổ lộ, con cảm ơn Mẹ vì những tháng năm chăm sóc, nuôi dạy. Chính nhờ sự yêu thường, đùm bọc của Mẹ đã giúp con nên người.

Hơn nữa, phía sau những cánh hồng mỏng manh, khoe sắc rực rỡ, là những chiếc lá sẫm màu và hàng gai nhọn. Người ta sẽ giật mình khi vô tình chạm vào gai khiến tay đau buốt. Chính vì vậy mà cây hoa hồng tựa như một gia đình, hoa được bảo vệ bởi lá và gai, như tấm lòng người Mẹ luôn bảo bọc, chở che cho con bước qua những cám dỗ trên đường đời, giúp con thành công trong cuộc sống.

Đồng hồ đeo tay

Chiếc đồng hồ đeo tay tượng trưng cho thời gian, thay bạn bày tỏ lòng biết ơn đến cha mẹ mình. Đây là món quà thay lời cám ơn tận đáy lòng vì những tháng năm cha mẹ đã vất vả mưu sinh nuôi mình khôn lớn, hi sinh tất cả vì con cái.

Thời gian luôn là thứ tuyệt vời nhất trên đời, không ai có thể mua được thời gian. Hơn nữa, thời gian không chờ đợi bất cứ một ai, vì vậy việc tặng đồng hồ cũng thể hiện rằng, bạn mong cho bố mẹ sống lâu, sẽ luôn ghi dấu trong tim những kỷ niệm đẹp. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, trắc trở như thế nào thì con vẫn luôn yêu bố mẹ.

Đặc biệt, sẽ càng ý nghĩa nếu như bạn tặng đồng hồ đôi cho cha mẹ vào ngày lễ Vu Lan. Thời gian sẽ chứng minh tình yêu bất diệt của bố mẹ, ghi dấu những kỉ niệm đã từng trải qua. Việc đồng hồ đôi cho bố mẹ sẽ giúp bạn cảm thấy họ đang ở bên cạnh và cùng đồng hành để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Tùy theo điều kiện kinh tế, bạn có thể chọn chiếc đồng hồ dây da sang trọng hay kim loại cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Orient, Citizen, Seiko… sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa dành cho cha mẹ.

Sữa tăng canxi và chống loãng xương

Tặng bố mẹ sữa tăng canxi để chắc khỏe xương khớp

Tỷ lệ người già loãng xương ở Việt Nam cao hơn nhiều so với các nước khác. Nguyên nhân chủ yếu là do chế độ dinh dưỡng không đúng cộng với không có thói quen chăm sóc sức khỏe. Do đó, để phòng tránh bệnh loãng xương, đau nhức xương khớp, giúp bố mẹ đi lại và vận động tốt hơn thì nhân dịp lễ Vu Lan bạn có thể mua tặng bố mẹ những hộp sữa chống loãng xương. Đây là một món quà thay bạn chăm sóc bố mẹ hiệu quả.

Tinh dầu tặng cha mẹ

Tinh dầu tặng cho mẹ tốt cho sức khỏe

Tinh dầu là một dạng thể lỏng tập trung của các chất dễ bay hơi tự nhiên, được chiết xuất từ các loài thực vật có mùi thơm, được ví như nhựa sống của cây, mang sức sống và năng lượng tinh khiết đến cho con người. Ngày nay, tinh dầu đã được dùng trong các liệu pháp để chăm sóc cơ thể khỏe mạnh, cân bằng tinh thần. Vì thế, trong ngày lễ Vu Lan bạn có thể tặng bố mẹ một loại tinh dầu mình yêu thích như tinh dầu tràm trà, tinh dầu bạc hà, tinh dầu oải hương, cam, phong lữ, hoàng đàn, cúc la mã trắng… Xông tinh dầu khi ngủ 1-2 giờ đồng hồ sẽ giúp tinh thần của bố mẹ sảng khoái hơn.

Tặng bố mẹ món quà công nghệ

Tặng bố mẹ đồ công nghệ

Món quà công nghệ như điện thoại, ipad, máy nghe nhạc… cũng là một ý tưởng tuyệt vời để làm quà tặng ngày lễ Vu Lan cho những người sinh thành. Nếu bố mẹ bạn là người yêu thích công nghệ việc tặng những thiết bị công nghệ hiện đại chắc chắn sẽ giúp họ cười mãi không thôi. Tặng các thiết bị công nghệ không chỉ giúp bố mẹ liên lạc với con cái, bạn bè mà nhờ vào các tính năng ngày càng hiện đại còn giúp họ có những khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, bạn chỉ nên chọn mua những món quà nằm trong mức độ tài chính của mình để bố mẹ không bận lòng khi nhận.

Tặng bố mẹ chuyến đi du lịch

Bố mẹ cả đời chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời ngoài ruộng đồng, thế nên họ đâu biết đi du lịch là gì. Hơn nữa, tuổi tác là kẻ thù đáng sợ nhất của người già, do đó bạn hãy tranh thủ khi cha mẹ còn khỏe để sắp xếp một chuyến đi chơi xa, hãy cùng họ trải nghiệm những bất ngờ thú vị trong suốt cuộc hành trình chu du, nghỉ dưỡng. Thay cho những món quà xa xỉ, một chuyến du lịch dành cho bố mẹ sẽ là món quà tuyệt vời và có ý nghĩa trong ngày lễ Vu Lan. Đây cũng là dịp để bạn tỏ lòng biết ơn và lưu giữ những kỷ niệm đẹp bên cha mẹ - người quan trọng nhất của đời mình.

Đi du lịch cùng bố mẹ

Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà bạn không thể tổ chức chuyến đi chơi xa thì có thể cùng cha mẹ đi lễ chùa để cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên. Bạn hãy cầu nguyện ơn trên cho họ được khỏe mạnh, vui vẻ.

Làm việc nhà giúp cha mẹ nhân ngày lễ vu lan

Làm việc nhà giúp bố mẹ

Không chỉ bằng những món quà có thể cầm trên tay, món quà ý nghĩa ngày lễ Vu Lan có thể tặng cha mẹ còn là những hành động đơn thuần như làm việc nhà. Chỉ cần một hành động giúp đỡ nhẹ nhàng cũng thể hiện được tình cảm và sự biết ơn của bạn dành cho đấng sinh thành. Các bạn nam có thể giúp cha mẹ lau dọn nhà cửa, rửa bát đũa cốc chén… còn các bạn nữ thì hãy giúp mẹ nấu cơm, chuẩn bị mâm cơm cúng cho ngày rằm tháng 7, Lễ Vu Lan. Cũng không cần chuẩn bị mâm cúng hoành tráng, mà quan trọng là đồ cúng lễ phù hợp với hoàn cảnh gia đình, được thực hiện trang nghiêm và thành tâm.

Hy vọng với những gợi ý trên đây đã giúp các bạn chọn được món quà ý nghĩa để tặng cho cha mẹ nhân ngày lễ Vu Lan sắp tới.