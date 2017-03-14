Vòng 1 tăng chuẩn hơn cả đi nâng chỉ với 2 món ăn bổ dưỡng này

Làm đẹp cùng chuyên gia 14/03/2017 15:55

Các cô nàng "2 lưng" giờ đây cũng phải ngỡ ngàng bởi sự thay đổi kích cỡ vòng 1 của mình sau khi thành công với bí quyết này.

Rất nhiều bạn nữ tự ti khi bị nhận xét là “2 lưng”, “trước sau như 1″, có thể bạn không tỏ ra khó chịu trước những lời nói đó nhưng không có nghĩa bạn thấy thoải mái, đôi khi điều đó khiến bạn phiền lòng. Điểm hấp dẫn của chị em là có được vòng 1 căng tròn, đầy đặn. Hãy tự tin diện những bộ cánh quyến rũ  cùng với body chuẩn không cần chỉnh chỉt? việc thưởng thức 2 món ăn sau đây , bạn đã sẵn sàng để thay đổi chưa nào?

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1. Trứng gà và mật ong

- Nguyên liệu

+ 1 quả trứng gà

+ 1 thìa mật ong

+ 2 thìa sữa đặc

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- Cách làm

+ Đập 1 quả trứng gà vào bát, cho thêm 1 thìa cà phê mật ong + 2 thìa cà phê sữa đặc.

+ Đánh tan hỗn hợp cho bông lên.

+ Hấp cách thủy trong nồi cơm điện hay nồi bình thường khoảng 20 phút.

+ Khi trứng chín thì tắt bếp, lấy ra ăn ngay khi còn nóng sẽ ngon hơn và để tránh mùi tanh.

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Có khi bạn đang hình dung nó giống như làm bánh bông lan đúng không nào? Ăn quen bạn sẽ không còn ngấy nữa và nhanh chóng thấy ngậy hơn. Hãy ăn thường xuyên để đạt hiệu quả tốt nhất cho vòng 1. Trứng cung cấp nhiều protein, chất béo kích thích hình thành các mô mỡ cho vòng 1, ngăn ngừa quá trình chảy xệ, giúp ngực săn chắc và đẹp hơn. Kết hợp với 1 số động tác thể dục nâng ngực hằng ngày, chắc chắn bạn sẽ quên rằng mình đã từng “2 lưng” đấy.

2. Bột đậu

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- Nguyên liệu

+ 1 kg đậu xanh

+ 1 kg đậu đỏ

+ 1 kg đậu tương

+ 500 kg đậu đen và 1 chút vừng đen.

 - Cách làm

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+ Rang riêng từng loại đậu, để nguội. Rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhỏ thành bột hoặc bạn có thể mang ra cửa hàng xay cũng rất tiện.

+ Trộn tất cả chúng lại với nhau cho vào lọ, bảo quản ở nơi thoáng mát để dùng dần.

+ Pha 2 thìa bột đậu + 250ml nước + 2 thìa cà phê sữa đặc, khuấy đều rồi uống.

+ Uống đều đặn trước mỗi bữa ăn 30 phút.

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Sau khoảng hơn 1 tháng là bạn đã sở hữu cho mình vòng 1 căng tròn và đầy đặn hơn. Vẫn nên kết hợp với vài động tác tốt cho ngực để hỗ trợ cơ ngực được tăng tự nhiên mà không bị xệ. Việc căng tức ngực 1 chút sau khi uống bột đậu là dấu hiệu bình thường cho thấy vòng 1 của bạn đang lớn dần lên nên bạn không cần lo lắng nhé. Trong lúc tắm hãy thực hiện massage nhẹ nhàng cho ngực phát triển tốt hơn.

Trong đậu tương có chứa hàm lượng estrogen giúp tăng size vòng 1 cực tốt, đậu đen cung cấp protein hỗ trợ quá trình tạo mỡ cho ngực phát triển. Đậu đỏ ngăn ngừa chảy xệ cơ ngực bởi khả năng chống lão hóa cao. Hỗn hợp bột đậu này khiến bạn hoàn toàn có thể yên tâm, bởi những nguyên liệu lành tính của nó với sức khỏe.

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