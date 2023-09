Rửa mặt với thứ nước này: sau 2 tuần da trắng bật 2 tông

Để an toàn cho làn da, bạn nên mua sữa đậu nành từ những người bán uy tín, đảm bảo không hóa chất pha trộn, an toàn và vệ sinh. Tuy nhiên tốt nhất bạn nên tự làm sữa đậu nành tại nhà để có kết quả dưỡng da tốt nhất.

- Đậu nành: 500g

- Đường kính: 300g

- Túi lọc hoạc rây (khăn xô)

- Máy say sinh tố

Cách làm:

Bước 1: Các bạn chọn hạt đậu to, đều nhau, loại bỏ những hạt đậu hỏng và đem ngâm nước lạnh từ 6 – 8 tiếng cho hạt đậu nở ra, bạn nên ngâm từ tối tới sáng để có những ly sữa vào sáng sớm để bổ sung năng lượng cho ngày làm việc.

Bước 2: Sau khi hạt đậu đã nở to bạn cho vào máy say sinh tố với chút nước và say nhuyễn

Bước 3: Dùng khăn xô hoạc túi lọc hoạc có thể dùng rây lọc bỏ bã đậu chỉ lấy phần nước , nên chia đậu là nhiều lần xay nếu đậu quá nhiều vì như thế đậu sẽ không nhuyễn. Lọc lại chỗ sữa đậu vừa vắt được một lần nữa để loại bỏ hết những cặn bã

Bước 4: Cho sữa đậu đã lọc được vào xoong nấu chín, trong khi nấu bạn nhớ khuấy đều tay để sữa không bị khê và nên nấu nhỏ lửa, và lúc nồi sữa chuẩn bị sôi thì bạn cho nhỏ lửa nhất để tránh sữa trào ra khi sôi quá to

Bước 5: Sau khi nấu xong nồi sữa nếu thích uống nóng bạn có thể cho luôn đường vào nồi sữa đậu và uống nóng hoạc cũng có thể để nguội uống kèm với đá cho mát.

Cách dưỡng trắng da bằng sữa đậu nành:

Tương tự như nước vo gạo, sữa đậu nành có công dụng làm trắng da và ngăn ngừa vết nám. Ưu điểm của sữa đậu nành so với gạo là chứa nhiều dưỡng chất cô đặc hơn và sạch sẽ, an toàn hơn với làn da.

Sữa đậu nành sau khi làm xong, bạn cất tủ lạnh và dùng trong vòng 24 giờ.

Cách làm đẹp da với sữa đậu nành:

Bước 1: Rửa mặt qua với nước cho sạch bụi bẩn

Bước 2: Lấy sữa đậu nành không đường thoa lên mặt, vừa thoa vừa massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn quanh khuôn mặt, khi tay khô, tiếp tục lấy sữa massage thêm từ 5-10 phút cho các dưỡng chất thẩm thấu

Bước 3: Sau khi massage, rửa lại mặt với nước sạch

Bước 4: Thấm khô mặt

Bước 5: Thoa toner cân bằng da

Để có tác dụng làm trắng, bạn cần rửa mặt với phương pháp này liên tục 2 tuần.

Chúc bạn thành công!