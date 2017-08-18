Đặc biệt, hàm lượng chất chống oxy hóa trong tỏi đen có khả năng ngăn chặn quá trình hình thành mỡ thừa ở bụng, đùi và bắp tay giúp tạo dựng cơ thể săn chắc, thon gọn.

Theo một nghiên cứu, hợp chất allicin chứa trong tỏi đen (tỏi ngâm bia) có khả năng ức chế cảm giác thèm ăn, từ đó giúp lượng calo nạp vào cơ thể thấp hơn, thúc đẩy hiệu quả của quá trình giảm cân. Hơn thế, hợp chất này còn có công dụng tăng cường trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa rồi đào thải ra khỏi cơ thể qua tuyến mồ hôi và nước tiểu.

Nguyên liệu cần có:

- 1 kg tỏi tươi (nên chọn tỏi có tép nhỏ)

- 3 lon bia (tùy chọn)

- Giấy bạc

- Nồi cơm điện

Sơ chế nguyên liệu:

Tỏi sau khi mua về cần rửa sạch với nước rồi bóc đi lớp vỏ đầu tiên. Sau đó, mang tỏi đi phơi cho ráo nước.

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho tỏi qua sơ chế vào chiếc bát thủy tinh lớn.

Bước 2: Đổ bia ngập lượng tỏi trong bát thủy tinh. Ngâm trong vòng 30 phút, cứ 10 phút thì dùng muỗng trộn đều một lần.

Bước 3: Vớt tỏi ra khỏi bát bia, cho vào miếng giấy bạc rồi gói thật kín.

Bước 4: Cho gói giấy bạc vào nồi cơm điện, đậy kín nắp và bật chế độ giữ ấm trong khoảng 2 - 3 tuần thì mang ra sử dụng.

*Lưu ý: Trong khoảng thời gian 2 tuần ủ ấm, cứ 5 ngày bạn cần kiểm tra quá trình lên men của tỏi 1 lần, nếu nghe thấy màu hơi nồng, tỏi có màu nâu vàng rồi chuyển dần sang màu đen là thành công.

Cách sử dụng:

Sau khi ủ ấm 2 - 3 tuần thì bạn chuyển tỏi qua bảo quản trong tủ lạnh đểu kéo dài thời gian sử dụng.

Bạn nên ăn 1 củ tỏi đen mỗi ngày, tốt nhất là nên chia thành 2 buổi sáng và tối. Áp dụng đều đặn sau 1 tuần, bạn sẽ cảm thấy kích thước vòng eo và cân nặng sẽ thay đổi đáng kinh ngạc, thậm chí có thể giảm tối đa 5 – 6kg/ tuần.

Chúc bạn thành công!