Để làm hồng vùng kín tự nhiên, hãy sử dụng theo các cách sau:

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến t? vi ệc vùng kín bị thâm đen như do cơ địa, sinh nở hay mặc quần áo quá chật. Da vùng kín cũng giống như da ở nhiều nơi trên cơ thể, cũng bị lão hóa và thâm xạm theo thời gian. Có nhiều cách giúp làm hồng vùng kín, tuy nhiên bạn phải hết sức thận trọng vì đây là 1 vùng da nhạy cảm và có nguy cơ viêm nhiễm cao.

Dầu dừa chứa nhiều Vitamin E, giúp phục hồi sự tươi trẻ và hồng hào của làn da. Hơn thế, dầu dừa rất lành tính, không gây kích ứng các vùng da nhạy cảm. Vì thế bạn hoàn toàn có thể dùng dầu dừa để chăm sóc cho vùng kín của mình.

Cách làm: Lấy dầu dừa ra tay, thoa và massage nhẹ nhàng phần da bên ngoài vùng kín (không đưa sâu vào trong) trong 5 phút. Sau 5 phút, rửa lại bằng nước sạch và tắm bình thường. Ngày làm 2 lần liên tục trong 5 ngày để thấy sự thay đổi của sắc tố da vùng kín.

Lưu ý, bạn cần chọn dầu dừa nguyên chất để có kết quả tốt nhất.

Làm hồng vùng kín bằng nước vo gạo

Nước vo gạo cũng khá lành tính với làn da ở những vùng nhạy cảm. Gạo chứa Vitamin B1, có tác dụng làm trắng hồng và không gây kích ứng da.

Cách làm: Khi vo gạo, bạn bỏ đi nước đầu tiên, đến nước thứ 2, nên vo kỹ hơn một chút để phần cám gạo thôi ra nước. Sau đó, để lắng 15 phút, bỏ bớt nước ở trên đi và dùng để rửa vùng kín nhiều lần.

Sau khi rửa nước vo gạo, rửa lại với nước lần cuối và thấm khô vùng kín.

Làm hồng vùng kín bằng lá chè xanh

Chè xanh từ lâu đã là 1 nguyên liệu giúp vùng kín phụ nữ thơm tho, sạch sẽ và không bị ngứa, tuy nhiên chè xanh cũng có công dụng giúp vùng kín sáng hồng tự nhiên mà không gây kích ứng, tác dụng phụ. Để có kết quả tốt nhất, bạn nên chọn lá chè tươi sạch không thuốc kích thích và chất bảo quản.

Cách làm: Lá chè mua về rửa sạch, vò nhẹ. Bắc nồi lên bếp đun nước sôi, khi sôi cho lá chè vào, 2 phút tắt bếp và đậy vung thêm 10 phút để chè ra chất. Đổ nước chè vào chậu, bỏ lá chè đi, pha thêm nước lạnh cho ấm và dùng nước này ngâm rửa vùng kín, không cần rửa lại nước lã. Làm 3 lần 1 tuần để có kết quả tốt nhất.