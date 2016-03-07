Giải pháp cho nụ cười bạn luôn trắng sáng rạng rỡ

Kỹ thuật tẩy trắng răng tại Nha khoa Hoàn My là một trong những cách đơn giản có thể trả lại nụ cười trắng sáng giúp bạn tự tin giao tiếp hơn.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến răng trở nên ố vàng, xỉn màu. Có thể do thói quen ăn uống những thực phẩm đậm màu, uống trà, cà phê, hút thuốc lá,… Nguyên nhân khác có thể là do thói quen chăm sóc răng miệng chưa đúng cách, không chải răng thường xuyên đúng cách, dùng kem đánh răng chưa tốt, không định kì tẩy vôi răng,… Hoặc cũng có thể do tuổi tác, bệnh lý, uống thuốc nhiều dẫn tới vàng răng.

Hoạt chất chính trong thuốc tẩy trắng răng là oxy già dưới dạng Hydrogen Peroxide hay Carbamide peroxide, thuốc tẩy có pH hơi acid (pH ~ 6,5), vài loại có thêm phụ gia như ion Fluoride để giảm bớt ê buốt khi tẩy răng.

Với nha khoa hiện đại, có hai cách dùng để tẩy trắng răng là tại nhà hoặc bạn có thể đến Nha khoa Hoàn My để được bác sĩ Khởi điều trị giúp tiết kiệm thời gian hơn.

Tẩy tại nhà: Bạn sẽ được bác sĩ đo kích cỡ chính xác hàm răng và tạo ra bộ máng tẩy trắng răng dành cho riêng bạn. Khi ở nhà, bạn chỉ cần đeo bộ máng tẩy với thuốc tẩy có nồng độ 10% - 15% trong thời gian tối thiểu 3g/lần mỗi ngày. Sau 2 – 3 ngày, bạn sẽ nhận thấy hàm răng thay đổi rõ rệt. Để tiếp tục giữ độ trắng được bền và kéo dài, bạn sẽ tiếp tục dùng máng tẩy cho tới 7 ngày.

Tẩy tại Nha khoa Hoàn My: Bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, kết quả rõ rệt chỉ sau 1 giờ. Bác sĩ Khởi sẽ thoa thuốc Peroxide và sử dụng đèn Plasma hoặc Lazer chuyên dụng để chiếu sáng vùng răng đã thoa thuốc giúp thuốc ngấm vào răng và phản ứng với những chất tạo màu vàng răng.

Cần lưu ý quá trình tẩy trắng răng có thể gây ra sự tê buốt nhiều hoặc ít tùy thuộc độ nhạy cảm của bạn. Vì vậy bạn tuyệt đối phải tới trung tâm nha khoa uy tín để nhận được hướng dẫn của bác sỹ. Trước khi tẩy trắng, nên tiến hành lấy vôi răng, làm sạch răng và tram những vị trí bị sâu răng hay lộ ngà để giảm sự tê buốt trong quá trình tẩy trắng. Nếu tẩy tại nhà cần chú ý dùng thuốc tẩy vừa đủ, không để thuốc tràn lên nướu, mang máng tẩy vừa vặn. Nên mang máng tẩy tối thiểu 3g mỗi ngày và nên chọn mua thuốc tẩy chất lượng tốt.

Với đội ngũ bác sĩ trình độ cao, tay nghề lâu năm, kết hợp cùng máy móc hiện đại và thuốc tẩy chất lượng. Chắc chắn Nha khoa Hoàn My sẽ mang lại cho bạn sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày với hàm răng sáng bóng.

Hãy liên hệ ngay với Nha Khoa Hoàn My để được tư vấn chu đáo nhất:

CÔNG TY TNHH NHA KHOA HOÀN MY

BS. KHỞI: 090 9999 191– 091 3738 686 – 08.3602 9999

BS. HƯƠNG: 090 9999 770 – 0917949789

CS1: 410 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4 , Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

410 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4 , Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ĐT: 08 3507 5555 - 08 3826 9939

08 3507 5555 - 08 3826 9939 CS2: 205 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

205 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ĐT: 08 3601 5555 - 08 3843 9343

08 3601 5555 - 08 3843 9343 CS3: 251 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh , Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

251 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh , Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ĐT: 08 353 99 666 - 08 3511 9879

Website: www.nhakhoahoanmy.net.vn; www.nhakhoabacsykhoi.com

Email: nhakhoahoanmybacsykhoi@gmail.com - khoidentist9999@gmail.com