Giải pháp cho nụ cười bạn luôn trắng sáng rạng rỡ

Có rất nhiều nguyên nhân khiến răng trở nên ố vàng, xỉn màu. Có thể do thói quen ăn uống những thực phẩm đậm màu, uống trà, cà phê, hút thuốc lá,… Nguyên nhân khác có thể là do thói quen chăm sóc răng miệng chưa đúng cách, không chải răng thường xuyên đúng cách, dùng kem đánh răng chưa tốt, không định kì tẩy vôi răng,… Hoặc cũng có thể do tuổi tác, bệnh lý, uống thuốc nhiều dẫn tới vàng răng.

Kỹ thuật tẩy trắng răng tại Nha khoa Hoàn My là một trong những cách đơn giản có thể trả lại nụ cười trắng sáng giúp bạn tự tin giao tiếp hơn.