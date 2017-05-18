Cách làm tăng kích cỡ vòng 1 với gel nha đam đông đá

Nếu bạn đang cảm thấy tự ti về vòng 1 khiêm tốn, hãy áp dụng ngay 3 công thức từ nguyên liệu tự nhiên dưới đây, kết quả sau 1 tháng sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ.

Vài giọt tinh dầu oải hương

Khay đá

Cách thực hiện:

Đầu tiên, nha đam mang rửa sạch rồi thái thành từng lát mỏng cho vào 1 chiếc bát nhỏ, để yên trong vòng 10 – 15 phút để nha đam tiết ra gel. Sau đó, lọc phần gel đó để riêng vào 1 chiếc bát, thêm vài giọt tinh dầu oải hương rồi dùng muỗng khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Cuối cùng, cho vào khay đá tiến hành đông lạnh trong khoảng 5 – 6 tiếng.

Cách sử dụng:

Mỗi ngày, lấy 2 – 4 viên đá hỗn hợp gel nha đam và tinh dầu oải hương mát xa nhẹ nhàng quanh vùng ngực. Sau đó, giữ hỗn hợp trong vòng 30 phút thì rửa lại với nước lạnh.

Công thức kết hợp mật ong và dầu ô liu

Nguyên liệu cần có:

2 muỗng canh dầu ô liu

2 – 3 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Cho mật ong và dầu ô liu vào 1 chiếc bát nhỏ, dùng muỗng khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Vệ sinh thật sạch vùng da ở ngực, thoa đều hỗn hợp vừa hoàn thành lên. Đồng thời, kết hợp vài động tác mát xa nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong. Giữ mặt nạ này trong vòng 10 phút thì rửa lại với nước ấm.

Nên áp dụng phương pháp này mỗi ngày, trong vòng 1 tháng kích thước vòng 1 sẽ tăng lên đáng kể.

Công thức với chuối

Nguyên liệu cần có:

½ quả chuối chín

1 muỗng canh nước hoa hồng

Cách thực hiện:

Đầu tiên, dùng muỗng nghiền nát nửa quả chuối cho vào 1 chiếc bát nhỏ. Sau đó, thêm nước hoa hồng vào rồi trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Vệ sinh thật sạch vùng da ở ngực với nước ấm để loại bỏ bụi bẩn, mồ hôi. Sau đó, thoa đều hỗn hợp chuối và nước hoa hồng lên, dùng đầu ngón tay mát xa theo chuyển động tròn khoảng 2 – 3 phút. Tiếp tục giữ mặt nạ này trong vòng 10 – 15 phút thì rửa lại với nước ấm.

(Nguồn: Boldsky)