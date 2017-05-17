Da đen như than bỗng trắng như trứng gà bóc chỉ nhờ 15 phút buổi tối làm điều này

Trong các nguyên liệu tự nhiên, thì mật ong là thứ dễ tìm nhất. Bạn có thể tìm thấy mật ong trong bất cứ gian bếp nào vì nó vừa là 1 loại gia vị, vừa là dược phẩm hỗ trợ điều trị 1 số bệnh nhẹ đồng thời là nguyên liệu làm đẹp an toàn và phù hợp với mọi loại da.

Làm đẹp với các nguyên liệu tự nhiên đang là xu thế nổi bật hiện nay bởi các ưu điểm vượt trội của nó như an toàn, lành tính, rẻ tiền và thấy tác dụng rõ rệt. Trong đó, các công thức làm trắng da đặc biệt được chị em phụ nữ yêu thích bởi quan niệm da đẹp là da trắng mịn vẫn đang là yếu tối nổi bật của người Á Đông.

Tuy nhiên để làm da vừa trắng vừa có độ trẻ trung, bạn cần kết hợp mật ong với 1 số nguyên liệu khác vì công dụng chính của mật ong là giữ ẩm và kháng khuẩn trên bề mặt da. Để hoàn thành 2 bước sau, bạn chỉ cần dành ra đủ 15 -20 phút mỗi tối để có làn da trắng trẻo mịn màng.

Rửa mặt với mật ong

Bước đầu tiên của quy trình dưỡng da này là rửa mặt với mật ong. Nếu ai đã quen với các sản phẩm rửa mặt hóa chất có chứa nhiều xút, xà phòng thì rất có thể sẽ cảm thấy phương pháp này làm da không được sạch. Tuy nhiên, đây lại là cách được rất nhiều phụ nữ Châu Á sử dụng từ xưa để làm sạch da.

Đặc tính cơ bản của mật ong là kháng khuẩn và giữ ẩm. Do đó khi rửa mặt với nguyên liệu này bạn sẽ có làn da sạch sẽ và không hề bị khô da.

Cách làm: Làm ướt mặt, cho 1 chút mật ong ra lòng bàn tay, massage đều da mặt trong 3-5 phút rồi rửa lại nước lạnh.

Đắp mặt nạ mật ong chanh và sữa chua

Với sự phối hợp của 3 nguyên liệu trên, bạn sẽ có 1 loại mặt nạ siêu rẻ nhưng cũng vô cùng hiệu quả giúp làm trắng da nhanh chóng.

Nguyên liệu:

- Mật ong 2 thìa cafe

- Một chút nước cốt chanh

- Sữa chua không đường 2 thìa cafe

Cách làm: Sau khi rửa mặt với mật ong, bạn trộn 3 nguyên liệu trên với nhau, đắp lên da 15-20 phút rồi rửa sạch. Sau đó, bạn nên thoa 1 chút toner để cân bằng độ ẩm cho da rồi dưỡng ẩm bằng kem hoặc serum như bình thường.

Làm mỗi ngày trong vòng 1 tuần để thấy sự thay đổi rõ rệt của làn da mà ai cũng phải ngạc nhiên.

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