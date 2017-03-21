Chống lão hoá da với cà chua: Tốt hơn 1000 lần dùng mỹ phẩm

Làm đẹp cùng chuyên gia 21/03/2017 15:02

cà chua là một loại quả giúp bạn trẻ trung và xinh đẹp nhưng lại vô cùng rẻ tiền, không gây tác dụng phụ.

Món salad thật hấp dẫn nếu có thêm những lát cà chua đỏ mọng. Một bát canh trứng chỉ cần nấu với cà chua đã đủ ăn hết vài chén cơm rất ngon miệng. Cà chua từ lâu đã trở thành một loại thực phẩm rất quen thuộc với nhiều người. Nó cũng đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ nhờ chưá hàm lượng Vitamin A, E, C và lycopen cao. Ngoài dùng để ăn, bạn có thể tận dụng cà chua để làm đẹp, dưỡng da mỗi ngày.

Chống lão hoá da với cà chua: Tốt hơn 1000 lần dùng mỹ phẩm - Ảnh 1

Công dụng làm đẹp của quả cà chua:

- Chống oxy hoá, bảo vệ da khỏi tác động của tia cực tím khiến tế bào bị hư hại và phá huỷ.

- Làm mờ các nếp nhăn, đốm thâm, đốm nâu và hàng loạt các dấu hiệu lão hoá khác. 

- Chứa lycopene vừa làm sáng da vừa chống nắng hiệu quả. 

- Vitamin C cải thiện sản xuất collagen và elastin trong da, làm cho da mềm mại và săn chắc.

- Bột cà chua là chất kháng khuẩn và kháng nấm tự nhiên

- Cân bằng độ pH của da, từ đó cân bằng lượng dầu tự nhiên, tốt cho làn da hay bị đổ nhiều dầu.

- Loại bỏ tế bào chết và làm se khít lỗ chân lông

Với nhiều lợi ích như vậy, cà chua có thể được sử dụng cho nhiều loại da khác nhau. Dưới đây là một số công thức mặt nạ cà chua mà bạn có thể tự làm tại nhà. 

Chống lão hoá da với cà chua: Tốt hơn 1000 lần dùng mỹ phẩm - Ảnh 2

1. Mặt nạ cà chua cho da mụn

Nhờ có tính kháng khuẩn và chống viêm, làm lành da, lành sẹo mà cà chua có thể dùng trong việc điều trị da mụn. Tuy nhiên da mụn rất dễ bị kích ứng và nhạy cảm, do đó bạn nên chọn loại cà chua sạch hữu cơ, không phân thuốc và chất bảo quản. 

Nguyên liệu:

- 2 quả cà chua chín

- 1 muỗng cà phê dầu jojoba

- 3-5 giọt dầu tràm trà (tea tree)

Cách làm:

Cà chua bỏ hạt, bỏ vỏ và xay nhuyễn mịn. Trộn cà chua đã xay với dầu jojoba, dầu tràm trà cho thật đều.

Rửa mặt sạch, thoa đều hỗn hợp lên mặt trong 10-15 phút rồi để khô tự nhiên. Sau thời gian trên, rửa mặt lại thật sạch với nước ấm. Lặp lại 2-3 lần một tuần.

Công dụng của từng nguyên liệu:

- Dầu Jojoba dễ dàng hấp thụ vào da và làm ẩm da. Điều này kiểm soát dầu dư thừa khiến lỗ chân lông tắc nghẽn.

- Dầu tràm trà là chất diệt mụn hiệu quả, không gây khô da nhờ tính kháng khuẩn và kháng viêm của nó.

Chống lão hoá da với cà chua: Tốt hơn 1000 lần dùng mỹ phẩm - Ảnh 3

2. Mặt nạ cà chua cho da nhiều vết thâm, sẹo mụn

Nguyên liệu:

- 2 quả cà chua chín

- 1 muỗng cà phê mật ong

Cách làm:

Cà chua gọt vỏ, bỏ hạt và xay nhuyễn. Thêm mật ong vào hỗn hợp cà chua xay, trộn đều cho đến khi đồng nhất. Rửa sạch mặt, đắp cà chua mật ong lên da và massage đều 15 phút. Sau khoảng thời gian trên, rửa sạch mặt với nước. Sau 2 tuần, các vết thâm hoặc sẹo trên mặt sẽ nhanh chóng biến mất và không còn xuất hiênt trở lại.

Chống lão hoá da với cà chua: Tốt hơn 1000 lần dùng mỹ phẩm - Ảnh 4

Công dụng từng thành phần:

Cà chua và mật ong đều là 2 nguyên liệu giúp da nhanh lành sẹo, đồng thời kháng khuẩn và dưỡng ẩm rất tốT. Khi kết hợp với nhau, chúng tạo thành một loại mặt nạ làm mờ vết thâm và sẹo sau mụn nhanh chóng hơn bất kỳ loại mỹ phẩm nào.

(Nguồn: Style Craze)

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp với cà chua mặt nạ trắng da mặt nạ làm mờ thâm

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 34 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 34 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn