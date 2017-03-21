Chống lão hoá da với cà chua: Tốt hơn 1000 lần dùng mỹ phẩm

Món salad thật hấp dẫn nếu có thêm những lát cà chua đỏ mọng. Một bát canh trứng chỉ cần nấu với cà chua đã đủ ăn hết vài chén cơm rất ngon miệng. Cà chua từ lâu đã trở thành một loại thực phẩm rất quen thuộc với nhiều người. Nó cũng đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ nhờ chưá hàm lượng Vitamin A, E, C và lycopen cao. Ngoài dùng để ăn, bạn có thể tận dụng cà chua để làm đẹp , dưỡng da mỗi ngày.

- Chống oxy hoá, bảo vệ da khỏi tác động của tia cực tím khiến tế bào bị hư hại và phá huỷ.

- Làm mờ các nếp nhăn, đốm thâm, đốm nâu và hàng loạt các dấu hiệu lão hoá khác.

- Chứa lycopene vừa làm sáng da vừa chống nắng hiệu quả.

- Vitamin C cải thiện sản xuất collagen và elastin trong da, làm cho da mềm mại và săn chắc.

- Bột cà chua là chất kháng khuẩn và kháng nấm tự nhiên

- Cân bằng độ pH của da, từ đó cân bằng lượng dầu tự nhiên, tốt cho làn da hay bị đổ nhiều dầu.

- Loại bỏ tế bào chết và làm se khít lỗ chân lông

Với nhiều lợi ích như vậy, cà chua có thể được sử dụng cho nhiều loại da khác nhau. Dưới đây là một số công thức mặt nạ cà chua mà bạn có thể tự làm tại nhà.

1. Mặt nạ cà chua cho da mụn

Nhờ có tính kháng khuẩn và chống viêm, làm lành da, lành sẹo mà cà chua có thể dùng trong việc điều trị da mụn. Tuy nhiên da mụn rất dễ bị kích ứng và nhạy cảm, do đó bạn nên chọn loại cà chua sạch hữu cơ, không phân thuốc và chất bảo quản.

Nguyên liệu:

- 2 quả cà chua chín

- 1 muỗng cà phê dầu jojoba

- 3-5 giọt dầu tràm trà (tea tree)

Cách làm:

Cà chua bỏ hạt, bỏ vỏ và xay nhuyễn mịn. Trộn cà chua đã xay với dầu jojoba, dầu tràm trà cho thật đều.

Rửa mặt sạch, thoa đều hỗn hợp lên mặt trong 10-15 phút rồi để khô tự nhiên. Sau thời gian trên, rửa mặt lại thật sạch với nước ấm. Lặp lại 2-3 lần một tuần.

Công dụng của từng nguyên liệu:

- Dầu Jojoba dễ dàng hấp thụ vào da và làm ẩm da. Điều này kiểm soát dầu dư thừa khiến lỗ chân lông tắc nghẽn.

- Dầu tràm trà là chất diệt mụn hiệu quả, không gây khô da nhờ tính kháng khuẩn và kháng viêm của nó.

2. Mặt nạ cà chua cho da nhiều vết thâm, sẹo mụn

Nguyên liệu:

- 2 quả cà chua chín

- 1 muỗng cà phê mật ong

Cách làm:

Cà chua gọt vỏ, bỏ hạt và xay nhuyễn. Thêm mật ong vào hỗn hợp cà chua xay, trộn đều cho đến khi đồng nhất. Rửa sạch mặt, đắp cà chua mật ong lên da và massage đều 15 phút. Sau khoảng thời gian trên, rửa sạch mặt với nước. Sau 2 tuần, các vết thâm hoặc sẹo trên mặt sẽ nhanh chóng biến mất và không còn xuất hiênt trở lại.

Công dụng từng thành phần:

Cà chua và mật ong đều là 2 nguyên liệu giúp da nhanh lành sẹo, đồng thời kháng khuẩn và dưỡng ẩm rất tốT. Khi kết hợp với nhau, chúng tạo thành một loại mặt nạ làm mờ vết thâm và sẹo sau mụn nhanh chóng hơn bất kỳ loại mỹ phẩm nào.

(Nguồn: Style Craze)