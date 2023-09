Môi thâm đen vừa khó đánh son, vừa khiến các bạn nữ cảm thấy tự ti khi xuất hiện trước mọi người. Chỉ với 2 bước sau cùng sự kiên trì nhất định, bạn sẽ có làn môi hồng tự nhiên mà không cần bất kỳ biện pháp phun xăm nào.

Xăm môi là một phương pháp được nhiều cô gái ưa chuộng trong việc biến môi thâm thành môi hồng. Tuy nhiên nó ẩn chứa nhiều nguy cơ nhiễm trùng cũng như đau đớn nếu bạn xăm ở những thẩm mỹ viện không đủ uy tín và chất lượng. Vì vậy thay vì đi xăm, hãy giúp môi sáng hồng lên mỗi ngày bằng các phương pháp thiên nhiên vì nó vừa hiệu quả mà lại đem đến kết quả dài lâu, không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Môi thâm có nhiều nguyên nhân, do cơ địa, do môi trường hoặc do sử dụng son môi quá nhiều, son chất lượng kém chứa nhiều chì. Để làm môi hồng lên, tùy vào độ thâm ban đầu, bạn có thể cần từ 2-3 tuần chăm sóc đều đặn.

Bước 1: Tẩy tế bào chết

Cách làm:

Nguyên liệu: Chanh tươi, đường, mật ong

Lấy một cái chén nhỏ, trộn mật ong và đường thành một hỗn hợp sệt, vắt thêm vài giọt chanh tươi. Dùng ngón tay bôi hỗn hợp lên môi, chà nhẹ nhiều lần theo hình vòng tròn trong 2-3 phút, tránh chà mạnh gây tổn thương môi. Sau đó, rửa sạch với nước ấm để loại bỏ hết các tế bào chết.

Bước 2: Dưỡng môi

Cách làm:

Mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ, bạn lặp lại quy trình tẩy da chết ở trên, sau đó lấy mật ong nguyên chất bôi lên môi 1 lớp mỏng, hơi bặm môi. Buổi tối có thể bôi dày hơn buổi sáng, để qua đêm.

Mỗi ngày bạn cần lặp lại quy trình trên đều đặn, sau 1 tuần, môi sẽ hồng tự nhiên mà không cần phun xăm. Lưu ý trong quá trình làm hồng môi, bạn nên hạn chế đánh son màu, chỉ dùng son dưỡng hoặc son màu phớt nhẹ, ra đường đeo khẩu trang cẩn thận để chống nắng.

Chúc các bạn có làn môi hồng tự nhiên!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bien-moi-tham-den-thanh-sang-hong-tu-nhien-khong-can-phun-xam-dau-don-65125.html