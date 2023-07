Tuyệt chiêu làm trắng sáng da từ những loại bột có sẵn ngay trong gian bếp nhà bạn

Bột gỗ đàn hương



Là một viên ngọc quý từ nền văn hóa làm đẹp Ayurvedic, bột gỗ đàn hương thường được gọi là chandan là một thành phần tuyệt vời cho làn da. Thành phần có đặc tính khử trùng, làm dịu, làm sáng, làm sạch và nuôi dưỡng nên nó trở thành một thứ thiết yếu làm đẹp đa năng. Những gì bạn có thể mong đợi từ mặt nạ của nó (lý tưởng nhất là trộn với nghệ) là làn da sáng, mịn, rạng rỡ và đều màu hơn.

Cách sử dụng: Trộn bột gỗ đàn hương với một chút nghệ và sữa và thoa lên da trong 15 phút trước khi rửa sạch. Bạn cũng có thể thêm một ít nghệ tây nghiền nát.

Bột than

không có gì đánh bại khả năng làm sạch và giải độc của than hoạt tính. Đây là một trong những thành phần tốt nhất cho da nhờn. Than hoạt tính có bản chất là cacbon đen và bột của nó có đặc tính hút dầu, làm cho nó trở thành một thành phần phù hợp cho da nhờn và dễ bị mụn trứng cá. Nó cũng rất tốt để thu nhỏ sự xuất hiện của lỗ chân lông mở lớn. Cách tốt nhất để sử dụng than trong mặt nạ là kết hợp nó với một ít đất sét bentonit. Điều này đẩy hiệu quả lên mức tối đa.

Cách sử dụng: Trộn bột than với một ít đất sét bentonit, lô hội và nước thoa đều lên mặt. Rửa sạch bằng nước ấm sau 10 phút.

Theo Femina