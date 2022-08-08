Tuyệt chiêu làm trắng sáng da từ những loại bột có sẵn ngay trong gian bếp nhà bạn

Làm đẹp 08/08/2022 12:59

Mặc dù các sản phẩm hoàn toàn tự nhiên và hữu cơ được mua trên thị trường rất tốt cho da, nhưng không gì có thể đánh bại được sự tươi mát và tinh khiết của một sản phẩm tươi tự làm tại nhà. 

Tuyệt chiêu làm trắng sáng da từ những loại bột có sẵn ngay trong gian bếp nhà bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kỹ năng mix mặt nạ từ tự nhiên có thể tạo ra một số loại mặt nạ dưỡng da thực sự tốt ngay tại nhà của bạn với những nguyên liệu đơn giản, thô sơ và hiệu quả. 

Mặt nạ từ đất sét

Tuyệt chiêu làm trắng sáng da từ những loại bột có sẵn ngay trong gian bếp nhà bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Là một loại bột đất sét tự nhiên, Multani mitti có rất nhiều lợi ích cho làn da. Nó linh hoạt và có thể được kết hợp với một số thành phần dựa trên mục tiêu bạn muốn đạt được. Tuy nó được sử dụng một cách tinh túy cho da dầu nhưng mọi loại da đều có thể sử dụng được. Multani mitti là một loại đất sét giúp thấm hút bã nhờn dư thừa, loại bỏ các tạp chất và lỗ chân lông bị tắc và để lộ làn da tươi tắn và mịn màng hơn. Bên cạnh đó, nó cũng giúp trị mụn trứng cá, mụn nhọt, viêm nhiễm và rám nắng.

Cách sử dụng: Trộn bột multani mitti với một ít nước hoa hồng và gel lô hội rồi để hỗn hợp này trên da trong 10 phút và rửa sạch bằng nước lạnh.

Bột gỗ đàn hương

Tuyệt chiêu làm trắng sáng da từ những loại bột có sẵn ngay trong gian bếp nhà bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Là một viên ngọc quý từ nền văn hóa làm đẹp Ayurvedic, bột gỗ đàn hương thường được gọi là chandan là một thành phần tuyệt vời cho làn da. Thành phần có đặc tính khử trùng, làm dịu, làm sáng, làm sạch và nuôi dưỡng nên nó trở thành một thứ thiết yếu làm đẹp đa năng. Những gì bạn có thể mong đợi từ mặt nạ của nó (lý tưởng nhất là trộn với nghệ) là làn da sáng, mịn, rạng rỡ và đều màu hơn.

Tuyệt chiêu làm trắng sáng da từ những loại bột có sẵn ngay trong gian bếp nhà bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Trộn bột gỗ đàn hương với một chút nghệ và sữa và thoa lên da trong 15 phút trước khi rửa sạch. Bạn cũng có thể thêm một ít nghệ tây nghiền nát.

Bột than

Tuyệt chiêu làm trắng sáng da từ những loại bột có sẵn ngay trong gian bếp nhà bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

không có gì đánh bại khả năng làm sạch và giải độc của than hoạt tính. Đây là một trong những thành phần tốt nhất cho da nhờn. Than hoạt tính có bản chất là cacbon đen và bột của nó có đặc tính hút dầu, làm cho nó trở thành một thành phần phù hợp cho da nhờn và dễ bị mụn trứng cá. Nó cũng rất tốt để thu nhỏ sự xuất hiện của lỗ chân lông mở lớn. Cách tốt nhất để sử dụng than trong mặt nạ là kết hợp nó với một ít đất sét bentonit. Điều này đẩy hiệu quả lên mức tối đa.

Cách sử dụng: Trộn bột than với một ít đất sét bentonit, lô hội và nước thoa đều lên mặt. Rửa sạch bằng nước ấm sau 10 phút.

Theo Femina

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