Tạm gác lại những căng thẳng mùa COVID, bạn có thể được trải nghiệm thư giãn giống hệt như spa ngay tại nhà với các sản phẩm tự chăm sóc này!

Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi đến salon ngay bây giờ, thì hãy mang salon về nhà, và bạn sẽ không phải làm gì nhiều. Nếu bạn đang rất cần một ngày chăm sóc bản thân, thì bạn chỉ cần một số ít sản phẩm để có cảm giác như spa ở nhà. Đây là tất cả những gì bạn cần cho một ngày spa tại nhà:

Mặt nạ dạng miếng: Chúng dễ dàng, nhanh chóng, không tốn kém và giá rẻ. Bạn có thể mua chúng trực tuyến. Đó là một cách tuyệt vời để đưa độ ẩm và chất dinh dưỡng trở lại da sau khi tẩy da chết.

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Mặt nạ môi: Trong khi bạn đang cung cấp cho làn da của mình các chất dinh dưỡng cần thiết thông qua mặt nạ giấy, hãy sử dụng mặt nạ môi và để đôi môi của bạn cũng được nâng niu.

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Mặt nạ tóc: Ngày tự chăm sóc bản thân là không thể thiếu nếu không chăm sóc tóc, vì vậy hãy tìm một loại mặt nạ dưỡng tóc tốt cho mái tóc khô và xoăn của bạn. Để dưỡng tóc thêm, bạn có thể hấp tóc sau khi đắp mặt nạ.

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Muối Epsom: Muối Epsom giúp thư giãn cơ bắp của bạn, vì vậy trong khi đắp mặt nạ xong, hãy ngâm chân vào một xô nước ấm có pha muối Epsom để có cảm giác thư thái hơn.

Trà thảo mộc: Nhấm nháp thảo dược là một cách khác để thư giãn trong khi bạn chăm sóc tóc và da. Trà hoa râm bụt là một lựa chọn tốt cho những ngày như vậy.

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Bom tắm: Sau khi thư giãn hoàn toàn, hãy tắm thật sạch và sử dụng bom tắm cho việc này. Thật hài lòng khi nhìn những quả bom tắm tan trong nước. Ngoài ra, nó còn tốt cho làn da của bạn.

Theo Times of India