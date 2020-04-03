Sẹo rỗ lâu năm? Đừng lo vì đã có cách điều trị an toàn từ những nguyên liệu vô cùng dễ kiếm

Làm đẹp 03/04/2020 18:06

Sẹo rỗ khiến bạn mất tự tin khi giao tiếp. Hãy tham khảo những cách điều trị sẹo rỗ từ nguyên liệu thiên nhiên dưới đây để lấy lại làn da mịn màng căng bóng.

Tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng sẹo rỗ lại khiến nhiều người cảm thấy tự ti, ảnh hưởng đến tâm lý. Vì vậy hãy "bỏ túi" những cách điều trị sẹo rỗ dưới đây:

Sẹo rỗ là gì? 

Sẹo rỗ hay còn có tên gọi khác là sẹo lõm, đây là tình trạng tổn thương sâu và nặng trên cấu trúc của da khiến gương mặt xuất hiện những vết lõm nhỏ li ti. Sẹo rỗ có nhiều kích thước và hình dáng không giống nhau gây ra hiện tượng da mất đi sự căng bóng, mịn màng.

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Sẹo rỗ gây mất thẩm mỹ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây nên sẹo rỗ

- Sẹo rỗ do mụn để lại: Khi bạn nặn mụn sai cách sẽ dẫn đến tình trạng viêm nhiễm, đây chính là một trong những nguyên nhân khiến các vết sẹo rỗ được hình thành.

- Sẹo rỗ do thủy đậu: Một nguyên nhân gây ra sẹo rỗ thường gặp nữa đó chính là bệnh thủy đậu. Những vết rỗ trên da có hình tròn lớn hơn sẹo do mụn trứng cá để lại chính là nguồn gốc từ sẹo do thủy đậu gây nên.

Tùy vào cơ địa của mỗi người mà mức độ nặng hay nhẹ do sẹo rỗ để lại bởi bệnh thủy đậu cũng có sự khác nhau nhất định.

- Sẹo rỗ do tai nạn: Vết thương do tai nạn gây ra sẽ khiến da tổn thương và lâu ngày hình thành sẹo rỗ.

Cách điều trị sẹo rỗ từ nguyên liệu tự nhiên 

Điều trị sẹo rỗ bằng mật ong

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Mật ong giúp điều trị sẹo rỗ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trong mật ong có chứa nhiều vitamin A, E, D... và những chất kháng khuẩn có tác dụng cung cấp dưỡng chất cho da. Điều trị sẹo rỗ lâu năm bằng mật ong là phương pháp hiệu quả và vô cùng tiết kiệm

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng mật ong kết hợp với bột yến mạch hoặc bột ngọc trai. Trộn theo tỷ lệ phù hợp sau đó bôi lên vùng da bị sẹo rỗ để khoảng 20 phút, sau đó bạn rửa lại mặt với nước sạch. Thực hiện đều đặn tuần 3 lần để có được kết quả điều trị sẹo tốt nhất.

Cách trị sẹo rỗ nhờ vitamin E 

Vitamin E là dưỡng chất giúp bổ sung dinh dưỡng và collagen hiệu quả cho da. Bạn lấy 1 viên vitamin E, cắt đôi rồi lấy dung dịch bôi lên vùng da xuất hiện sẹo rỗ. 

Ngoài ra bạn cũng có thể uống trực tiếp hoặc ăn các thức ăn có chứa vitamin E để điều trị sẹo rỗ.

Đu đủ giúp điều trị sẹo rỗ

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Mặt nạ đu đủ giúp làm đầy vết sẹo rỗ - Ảnh minh họa: Internet

Trong quả đu đủ có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng và các khoáng chất thiết yếu giúp điều trị sẹo rỗ. Để thực hiện bạn cần xay nhuyễn hỗn hợp gồm đu đủ, mật ong và sữa chua theo tỷ lệ thích hợp sau đó đắp lên vùng da bị sẹo rỗ khoảng 20 phút, rửa lại bằng nước sạch.

Mặt nạ đu đủ sẽ giúp làm đầy vết sẹo rỗ nhờ thúc đẩy quá trình hoạt động collagen trên da.

Hi vọng với những cách trị sẹo rỗ trên, bạn có thể lựa chọn cho mình phương pháp trị sẹo rỗ phù hợp để tự tin trở lại với làn da sáng mịn.

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