Sẹo rỗ lâu năm? Đừng lo vì đã có cách điều trị an toàn từ những nguyên liệu vô cùng dễ kiếm

Sẹo rỗ gây mất thẩm mỹ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây nên sẹo rỗ

- Sẹo rỗ do mụn để lại: Khi bạn nặn mụn sai cách sẽ dẫn đến tình trạng viêm nhiễm, đây chính là một trong những nguyên nhân khiến các vết sẹo rỗ được hình thành.

- Sẹo rỗ do thủy đậu: Một nguyên nhân gây ra sẹo rỗ thường gặp nữa đó chính là bệnh thủy đậu. Những vết rỗ trên da có hình tròn lớn hơn sẹo do mụn trứng cá để lại chính là nguồn gốc từ sẹo do thủy đậu gây nên.