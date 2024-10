Có một số nguyên nhân có thể gây ra các đốm đỏ trên da. Một số có thể do dị ứng, trong khi một số có thể do tiếp xúc với tình trạng tự miễn dịch hoặc lý do môi trường. Giữ môi trường xung quanh sạch sẽ bằng cách ăn uống lành mạnh và chăm sóc da tốt, nhưng hãy luôn liên hệ với bác sĩ để đưa ra chẩn đoán phù hợp cùng phương pháp điều trị được khuyến nghị để tạm biệt những đốm đỏ này.

Mặc dù có một số lý do gây ra các mảng đỏ trên khuôn mặt của bạn bao gồm một số yếu tố môi trường, chất gây kích ứng và tình trạng sức khỏe dẫn đến tình trạng này. Chúng ta hãy xem xét 5 lý do hàng đầu có thể gây ra các mảng đỏ trên khuôn mặt của bạn.