Mùa hè này mẹ đã sắm gì cho bé chưa? Nếu chưa, hãy xem ngay bài viết này!

Làm đẹp 25/04/2019 10:50

Mùa hè đang đến thật gần. Chắc hẳn những thiên thần nhỏ đang háo hức chờ đợi những chuyến du lịch trải nghiệm vô cùng mới mẻ và thú vị cùng gia đình. Tất nhiên là bố mẹ cũng không quên sắm sửa cho bé những bộ cánh mới toanh, vô cùng lộng lẫy và duyên dáng.

Đó sẽ là món quà tuyệt vời mà ba mẹ dành cho bé sau một năm chăm chỉ học hành. Tiếp thêm niềm vui ấy, Bé Gà Mèo xin được gởi đến bố mẹ bộ sưu tập “GỌI NẮNG NGÀY HÈ” giúp bé yêu luôn luôn xinh đẹp trong từng khoảnh khắc đáng nhớ cho một mùa hè đầy ý nghĩa.

Mùa hè này mẹ đã sắm gì cho bé chưa? Nếu chưa, hãy xem ngay bài viết này! - Ảnh 1

ĐẦM CÔNG CHÚA

Trái ngược với kiểu dáng trang phục đơn giản thường ngày, style đầm công chúa nhận là niềm ao ước của rất nhiều bé gái và chiếm cả cảm tình của bậc phụ huynh. Với thiết kế vô cùng đặc sắc cộng với sự tinh tế trong từng đường kim mũi chỉ, đầm công chúa là biểu tượng ngọt ngào, nét dịu dàng xen lẫn sự sang trọng được toát ra khi bé khoác lên người. Những chiếc đầm công chúa tại shop Bé Gà Mèo luôn có độ bồng bềnh ở phần chân váy, vốn được kết hợp bởi rất nhiều lớp voan, ren mềm mại, cho mỗi bước đi của bé thêm phần bay bổng, lấp lánh ví như một nàng công chúa nhỏ bước ra từ giấc mơ cổ tích…

Mùa hè này mẹ đã sắm gì cho bé chưa? Nếu chưa, hãy xem ngay bài viết này! - Ảnh 2

ĐẦM DẠO PHỐ

Bỏ lại phía sau sự vất vả làm việc của bố mẹ hay những ngày bé con chăm chỉ học hành, những buổi dạo phố cuối tuần luôn là thời gian nghỉ ngơi, vui chơi cho gia đình thêm gắn kết. Thích hợp nhất vẫn là những chiếc đầm kiểu dáng đáng yêu, mát mẻ và năng động, không quá cầu kì chuỗi hạt. Các chất liệu như thô đũi mềm mại, kate, linen, cotton… đều là lựa chọn hàng đầu mang lại cảm giác thoải mái cho bé khi vận động, chạy nhảy. Một số họa tiết hình hoa cỏ, trái cây, con vật sẽ tăng thêm sự đáng yêu, tinh nghịch cho trang phục của bé. Mới mẻ hơn, mẹ có thể tham khảo những mẫu đầm trễ vai, nhún bèo, cổ yếm, đuôi cá… giúp bé diện đầm xinh ơi là xinh.

Mùa hè này mẹ đã sắm gì cho bé chưa? Nếu chưa, hãy xem ngay bài viết này! - Ảnh 3

ĐẦM HAI DÂY MẶC MÁT

Khi bé đã mệt lừ với những buổi đi chơi ngoài trời hay những buổi tiệc với chiếc đầm lộng lẫy thì giờ đây khi về đến nhà, những chiếc đầm hai dây với chất vải cotton, vải lanh, hoặc vải satin sẽ là vị “cứu tinh” mát mẻ, vô cùng thoải mái và dễ chịu cho bé. Đầm hai dây tuy đơn giản nhưng không hề kém xinh. Ngày nay, đầm hai dây được phá cách lạ mắt với các kiểu dây cột trên vai, sau gáy, kiểu yếm… với nhiều bản to nhỏ, lại thêm họa tiết chất liệu khác nhau vô cùng bắt mắt.

Mùa hè này mẹ đã sắm gì cho bé chưa? Nếu chưa, hãy xem ngay bài viết này! - Ảnh 4

JUMPSUIT VÀ BODYSUIT

Jumpsuit và bodysuit là những thiết kế thời trang cực chất, cực cá tính, rất thích hợp để diện vào mùa hè. Những bộ jumpsuit, bodysuit Bé Gà Mèo giới thiệu mang đến cho bé một phong cách ấn tượng và vô cùng năng động. Còn chần chừ gì mà không tậu ngay cho bé vài chiếc jumsuit xinh yêu nào!

Mùa hè này mẹ đã sắm gì cho bé chưa? Nếu chưa, hãy xem ngay bài viết này! - Ảnh 5

Trong bộ sưu tập “GỌI NẮNG NGÀY HÈ”, Bé Gà Mèo chú trọng đến sự duyên dáng, đáng yêu của từng thiết kế đi song song với sự tiện nghi, thoải mái nhất cho bé. Còn vô số mẫu đầm duyên dáng, đáng yêu mà trong bài viết này Bé Gà Mèo không thể liệt kê hết được. Hơn thế nữa, nhân dịp Lễ 30/4 – 1/5 Bé Gà Mèo có chương trình ưu đãi áp dụng cho toàn bộ sản phẩm, mẹ hãy click vào bộ sưu tập để chọn ngay những chiếc đầm “xinh lung linh” với mức giá “cực yêu thương” cho bé cưng nhà mình, mẹ nhé! https://begameo.com/

Cũng giống như bao nhiêu trang web thương mại khác, Bé Gà Mèo là một kênh bán quần áo trẻ em online. Bé Gà Mèo luôn đặt mình vào vị trí của người mua để thật sự hiểu và cảm nhận được những lo lắng, đồng thời nỗ lực tìm cách giải quyết tối đa những bất tiện mà khách hàng đang vướng mắc. Điều mong ước lớn nhất của chủ shop là nhắc đến Bé Gà Mèo mẹ không chỉ nghĩ đến trang bán đồ trẻ em mà mẹ còn coi đây như một người bạn chia sẻ cái cảm giác hạnh phúc “phi lý trí” khi ngắm nhìn con yêu xinh xắn và lớn lên từng ngày. Vì vậy, hi vọng rằng mỗi trải nghiệm của khách hàng đến với Bé Gà Mèo sẽ là một sự an tâm và tin tưởng nhất khi mua hàng online.

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Từ khóa:   thời trang cho bé

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