Mẹo trị nứt gót chân về mùa đông hiệu quả trông thấy sau 10 ngày

Không chỉ là da mặt hay da tay, đôi bàn chân của bạn cũng cần được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là trong thời tiết đang se lạnh như hiện tại. Ở thời buổi hiện đại, công việc bận rộn không cho phép bạn có nhiều thời gian lo lắng cho bản thân. Vì lý do này mà kem dưỡng hay công nghệ spa là giải pháp nhanh chóng để cải thiện vẻ đẹp làn da. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng, nó không thể mang lại hiệu quả lâu dài được mà chi phí lại khá cao. Như vậy, sự lựa chọn thông minh của bạn đó là áp dụng các biện pháp từ thiên nhiên, cách này đảm bảo an toàn và công dụng lâu dài để điều trị nứt nẻ gót chân của bạn. Chỉ cần bỏ ra 20 phút mỗi ngày là bạn đã có thể chăm sóc đôi chân nứt nẻ tốt nhất rồi.

Nứt gót chân là phần da khô ở gót chân bị mất đi độ đàn hồi và tách ra khi trọng lực cơ thể dồn xuống chân. Căn bệnh này ít được nhiều người quan tâm đúng mức vì chỉ là vấn đề thẩm mỹ, nhưng khi gặp một số điều kiện thuận lợi như tiếp xúc nhiều với nước, thay đổi thời tiết đột ngột, trời lạnh, nó có thể gây chảy máu, nứt sâu, đau đớn, cản trở việc đi lại, lao động. Các triệu chứng càng nghiêm trọng nếu phần da bao quanh viền ngoài của gót dày lên hoặc bị chai nhiều hơn. Trong trường hợp nặng, các vết nứt có thể gây chảy máu, thậm chí do tổn thương sâu, vi khuẩn và virut xâm nhập có thể dẫn đến nhiễm khuẩn.

Vậy đâu là những cách chữa nứt gót chân về mùa đông hiệu quả và đơn giản tại nhà? Hãy cùng khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nguyên nhân gây nứt gót chân rất đa dạng, nhưng tựu chung có 3 điều kiện góp phần làm cho triệu chứng nứt gót chân tiến triển, đó là:

- Khi thời tiết lạnh, da sẽ trở nên khô và mất đi độ ẩm tự nhiên, khiến gót chân bị nứt nẻ.

- Đi nhiều, đứng lâu cũng là một nguyên nhân khiến gót chân bị nứt. Khi ta đứng lâu, áp lực dồn vào gót chân. Trong thời gian dài, làm phần da dưới gót chân trở nên kém đàn hồi hơn.

- Cuối cùng là thói quen sử dụng xà phòng có chất tẩy rửa mạnh, hay ngâm chân trong nước nóng quá lâu, cũng là một trong những nguyên dẫn đến việc gót chân bị nứt của nhiều chị em phụ nữ.

- Do một số vấn đề về da liễu khác như: Nhiễm nấm, viêm da dị ứng, bệnh da liễu ở trẻ vị thành niên, bệnh vẩy nến…

- Không bổ sung đủ các vitamin, kháng chất cho cơ thể.

- Mang giày không vừa hoặc không bảo vệ được gót chân.

Cách cách trị nứt gót chân hiệu quả và đơn giản tại nhà

1. Trị nứt gót chân với vaseline và chanh

Nếu như bạn đang sử dụng kem vaseline để nuôi dưỡng làn da thì có thể tận dụng nó để trị nứt gót chân, Trong vaseline có thành phần dưỡng ẩm và nhiều dưỡng chất khác giúp duy trì độ ẩm cho da, chăm sóc da trở nên mịn màng, trắng sáng hơn. Đồng thời nó hỗ trợ cải thiện vùng da bị khô xơ, nứt nẻ như ở gót chân. Bạn hãy thử áp dụng và chờ xem kết quả mà nó đem lại nhé.

Mẹo trị nứt gót chân đơn giản và hiệu quả từ vaseline và chanh!

Các bước tiến hành thực hiện như sau:

- Trộn kem vaseline với 1 muỗng nước cốt chanh.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da trước khi đi ngủ và dùng vớ mỏng bịt kín gót chân lại. Cách này giúp giữ ẩm cho da rất tốt và giúp quá trình trị nứt gót chân diễn ra hiệu quả hơn.

- Giữ như vậy cho đến sáng hôm sau rồi rửa lại với nước ấm.

2. Chữa gót chân nứt nẻ bằng mật ong

Mật ong tỏ ra là sản phẩm hoàn hảo để chăm sóc làn da được chị em phụ nữ tin dùng từ rất lâu. Cho đến ngày nay, mật ong vẫn đứng vị trí hàng đầu trong việc làm đẹp hoàn hảo nhất. Dùng mật ong trị nứt gót chân sẽ là liệu pháp an toàn và công hiệu như ý.

Cách trị nứt nẻ gót chân công hiệu khi ngâm chân với mật ong!

Chỉ cần bạn hòa vài muỗng mật ong vào chậu nước ấm rồi ngâm chân trong đó tầm 30 phút là được. Bạn có thể duy trì đều đặn mỗi ngày để cải thiện đôi chân nứt nẻ với thời gian ngắn nhất.

3. Trị nứt gót chân với bột cám gạo

Bột gạo giàu vitamin B và nhiều khoáng chất khác, nó giúp loại bỏ tế bào chết, phục hồi tế bào da bị bong tróc, nứt nẻ, phục hồi cấu trúc liên kết giữa các tế bào da. Sớm giúp bạn tự tin sải bước chân đầy quyến rũ.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Bột cám gạo, giấm táo, dầu oliu.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn 2 – 3 muỗng bột cám gạo với 1 muỗng dầu oliu và chút giấm táo sao cho tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

- Thoa đều hỗn hợp này lên vùng gót chân bị nứt nẻ, dùng khăn quấn cố định lại.

- Giữ qua đêm rồi rửa sạch với nước ấm là được nhé.

4. Trị nứt gót chân bằng nha đam

Nha đam chứa thành phần chất nhầy cao và với rất nhiều vitamin và khoáng chất khác nhau. Nha đam nổi tiếng với khả năng chăm sóc da hoàn hảo và có tác dụng tuyệt vời cho vùng gót chân đang bị nứt nẻ của bạn. Nha đam tẩy tế bào chết, chữa lành vết rạn nứt, tăng cường tổng hợp collagen và làm mềm da.

Điều trị gót chân bị nứt nẻ hiệu quả với gel nha đam!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Ngâm chân trong nước ấm khoảng 10 phút.

- Lau khô rồi thoa đều gel nha đam lên vùng da ở gót chân.

- Đeo tất để giữ gel này trên da lâu hơn và cũng giúp dưỡng ẩm da tốt hơn.

- Để như vậy qua đêm và rửa lại với nước ấm là hoàn thành nhé!

Những mẹo để trị nứt gót chân dễ dàng hơn

Bằng những cách trị nứt gót chân như trên, bạn hãy áp dụng đều đặn mỗi ngày để chăm sóc đôi chân tốt nhất về mùa đông. Đồng thời nó kết hợp những mẹo điều trị gót chân bị nứt nẻ này để hỗ trợ hiệu quả nhất nhé:

- Ngâm chân bằng nước ấm hoặc với nước pha muối và tinh dầu thiên nhiên khoảng 20 phút trước khi đắp hỗn hợp trị nứt gót chân. Cách này sẽ giúp da chân của bạn trở nên mềm mại hơn và dễ dàng hấp thu dưỡng chất hơn.

- Vệ sinh gót chân sạch sẽ để các khuẩn hai không có cơ hội lây lan.

- Đeo tất để giữ ấm cho bàn chân về mùa đông.

- Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau củ và trái cây để hỗ trợ dưỡng da mềm mịn từ bên trong.

Thường xuyên tẩy da chết và vệ sinh phần gót chân sạch sẽ!

Trên đây là tổng hợp những mẹo trị gót chân về mùa đông bằng các biện pháp tự nhiên, an toàn, đơn giản và siêu hiệu quả tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ nhanh chóng giải quyết được hiện tượng nứt gót chân vào mùa đông nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm thấy được hiệu quả ưng ý!