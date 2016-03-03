Hướng dẫn tự làm tinh bột nghệ tại nhà không lo hóa chất độn, giả

Tinh bột nghệ có rất nhiều công dụng, đặc biệt là trong t? vi ệc làm đẹp , chăm sóc da , chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho phụ nữ sau sinh vì nó rất lành tính, không gây vàng da và chứa hàm lượng dưỡng chất cao. Tinh bột nghệ mua ở ngoài thường có giá khá đắt và thường bị độn tạp chất để tăng lợi nhuận. Vì vậy bạn có thể tự làm tinh bột nghệ tại nhà để có thể yên tâm sử dụng trong mọi trường hợp.

- Nghệ tươi: 5kg (Hoặc bạn có thể làm ít hơn nếu có nhu cầu sử dụng ít)

- Nước

- Chậu

- Rây lọc

- Lò sấy

Cách làm:

Nghệ tươi bạn mua về rửa sạch, cạo vỏ sạch. Nên chọn củ nghệ chắc, không sâu mọt, không hư hỏng. Sau khi làm sạch nghệ, bạn thái nghệ thành nhiều lát mỏng và xay nhuyễn nghệ cùng với nước. Bạn có thể canh đổ nước vừa ngập mặt củ nghệ rồi bật máy xay, nên xay từng chút một để tránh hỏng máy.

Sau khi xay nhuyễn nghệ, bạn đổ hết nghệ và nước ra một cái chậu sạch nhỏ, tiếp theo, dùng rây hoặc vải màn lọc bỏ xác nghệ, chỉ giữ lại phần nước. Chúng ta sẽ xay phần xác nghệ này với nước 1 lần nữa, nhưng chỉ đổ 1/2 lượng nước như ban đầu.

Tiếp tục lọc lần 2 tương tự để lấy hết nước nghệ.

Sau khi thu được 1 chậu nước nghệ, bạn để chậu nước nơi thoáng mát, cho nghệ lắng xuống dưới. Sau 5 tiếng, khi nước nghệ chia 2 lớp, bạn bỏ phần nước trong và dầu nghệ trên mặt chậu đi, chỉ để lại phần tinh nghệ lắng dưới đáy.

Tiếp tục đổ thêm nước vào như cũ, chờ 5 tiếng sau, bỏ phần nước trong đi. Lặp lại 4-5 lần như vậy, lúc này dầu nghệ đã được tách hết, chỉ còn phần tinh nghệ ở dưới.

Bạn gạn nước lấy phần tinh nghệ đem đi phơi khô hoặc sấy khô lúc này tinh nghệ sẽ có từng cục một, không mịn, sau đó bạn tiếp tục đem đi xay nhuyễn mịn một lần nữa, đổ vào hũ thủy tinh kín để dùng dần.

Chúc bạn thành công!