Hãy cùng xem phong cách makeup của những cô nàng "Clean Girl" có gì khác biệt nhé (P2)

Vì vai trò của kem nền không được “trọng dụng” ở phong cách này, việc dưỡng da trước khi trang điểm trở nên quan trọng để có làn da đủ ẩm, căng mọng. Sau các bước chăm sóc da , bạn có thể dùng cushion để lớp nền mỏng nhẹ, tự nhiên hoặc nếu tự tin với làn da mộc, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua bước này. Hãy dùng kem che khuyết điểm cho những dấu vết không mong muốn nếu chúng làm bạn tự ti.

Không phải là đôi chân mày được kẻ sắc nét, phong cách trang điểm Clean Girl “đề bạt” chân mày chải ngược cá tính. Thay vì bút kẻ chân mày, bạn hãy dùng sáp hoặc đơn giản là mascara chân mày với tông màu phù hợp màu tóc.

Lông mi công

“Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” vì thế ở kiểu trang điểm này, đôi mắt được nhấn nhá bằng hàng mi cong vút và lông mày được chải dựng lên. Kiểu lông mày chải ngược được cho phù hợp với mọi hình dạng mắt và khuôn mặt. Cả lông mi và lông mày đều được chuốt thật thẳng, do đó tạo nên hiệu ứng đôi mắt to tròn và sắc sảo. Bởi không dùng nhiều màu phấn mắt đậm nên phong cách maekup này giúp cải thiện sự mệt mỏi trên gương mặt khá tốt.

Môi căng mọng, má ửng hồng

Ảnh minh họa: Internet

Màu môi và má cũng được xem là 2 điểm chủ chốt góp phần làm hoàn thiện toàn bộ tổng thể của một “Clean Girl” chính hiệu. Một màu má nhẹ ửng hồng như cháy nắng thêm phần môi bóng nhẹ căng mọng

Tóc gọn gàng

Mái tóc là phần quan trong nhất trong mọi phong cách, nhưng đối với một cô nàng Clean Girl thì mái tóc lại càng thêm phần quan trong. Không chỉ phải “Clean” ở cách trang điểm mà một Clean Girl còn phải “Clean” ở cả mái tóc. Kiểu tóc không quá cầu kỳ như rẽ ngôi giữa hay buộc gọn gàng đã khiến phong cách “Clean Girl” trở nên hoàn thiện.