Giới trẻ Hàn đua nhau để tóc kiểu Min Ha Ri của "She Was Pretty"

Trong bộ phim She Was Pretty, nhân vật Min Ha Ri do Go Joon Hee thủ vai tuy chỉ là nhân vật nữ thứ nhưng lại là ngôi sao thời trang thu hút được nhiều sự chú ý nhất của các tín đồ mê trang điểm và mặc đẹp. Ngay từ những tập đầu, tạo hình tuyệt đối sành điệu của Go Joon Hee với mái tóc pixie cá tính cùng cách ăn mặc cực thời thượng đã khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Không chỉ dừng lại ở việc ngưỡng mộ, xuýt xoa, hàng loạt cô nàng xứ Hàn đã thi nhau "bắt chước" từ kiểu tóc, cách make up đến cách diện đồ đặc trưng của Go Joon Hee trong phim, tạo nên một trào lưu nở rộ trên Instagram những ngày qua.