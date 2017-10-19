Giấc mơ 'bà chủ chuỗi spa' thành hiện thực nhờ kinh doanh mỹ phẩm online

Làm đẹp 19/10/2017 11:16

Đam mê về làm đẹp, mỹ phẩm, ban đầu chỉ ước mơ mở một spa cho riêng mình nhưng với nỗ lực không ngừng, Bích Vân đã là chủ của chuỗi spa với doanh thu hàng chục tỷ mỗi năm.

Ngô Bích Vân ( Sinh năm 1989) xuất thân từ một cô gái ở vùng đất Lạng Sơn lên Hà Nội lập nghiệp, cuộc sống khó khăn, Vân phải lao vào vất vả học nghề kiếm sống. Tích góp được chút vốn từ việc đi làm thuê, Vân đi học nghề làm kỹ thuật viên spa để thỏa mãn đam mê nghiên cứu về làm đẹp và mỹ phẩm của mình. 

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Nghề spa nhìn hào nhoáng là vậy nhưng phải trong nghề mới hiểu được những vất cả, khó khăn thế nào, độ cạnh tranh ra sao nhưng Vân vẫn luôn ước mơ được sở hữu 1 spa cho riêng mình. Ngoài chăm chỉ làm việc, Vân còn nghiên cứu về các phương pháp trị liệu sao cho hiệu quả cho khác hàng mà đặt biệt phải an toàn và trong khả năng kinh tế cho phép của phần đông chị em.

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Chăm chỉ làm việc và tìm tòi nghiên cứu, cuộc sống của Vân thực sự bước sang một trang mới khi có cơ duyên gặp gỡ với HiSPA. Áp dụng phương pháp và các phác đồ trị liệu theo trường phái nâng miễn dịch và đào thảo, hoàn toàn bằng thảo dược tự nhiên của HiSPA, kết hợp với những kỹ thuật cơ bản trong nghề spa trước đó, Vân đã giúp cho rất nhiều chị em lấy lại sự tự tin về nhan sắc. Quá yên tâm với những hiệu quả của sản phẩm HiSPA mang lại, hơn thế nữa, hiệu quả từ việc điều trị cũng giúp Vân xây dựng được uy tín cá nhân. Không dừng lại ở việc trị liệu mà Vân đã chính thức trở thành đại lý của HiSPA.  Ban đầu, Vân nhận điều trị mụn cho khách hàng tại nhà đồng thời kinh doanh sản phẩm HiSPA. Nhờ hiệu quả trong việc trị liệu da cho khách hàng, Vân nhận được rất nhiều phản hồi tốt và được họ giới thiệu bạn bè, người quen, Vân đã có chút vốn để tích góp cho giấc mơ trở thành bà chủ Spa của riêng mình.

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Dần dần, lượng khách tìm đến Bích Vân ngày một đông, số lượng sản phẩm tiêu thụ rất tốt, Vân đã trở thành đại lý phân phối chính thức của HiSPA. 

Khởi đầu từ 2 bàn tay trắng trên đất Hà Thành đầy bon chen, giờ đây Vân đã có trong tay 3 cơ sở Spa tại Hàng Buồm (Hà Nội), Lạng Sơn, Hạ Long. Các cơ sở đã đi vào hoạt động ổn định và chuẩn bị khai trương cơ sở 4 trong tháng 10 tại số 1 ngõ 61 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội mang tên Avena Spa.

Vân đã luôn tâm niệm với bản thân rằng trong kinh doanh, có 3 điều cần cải thiện không ngừng: Uy tín thương hiệu, Chất lượng sản phẩm và Trải nghiệm của khách hàng.

Trong thời gian tới, Bích Vân mong muốn mở rộng chuỗi spa chăm sóc sắc đẹp với quy mô lớn hơn và chất lượng hơn nữa. Chúc Bích Vân luôn xinh đẹp và hệ thống Spa luôn phát triển, giúp đỡ nhiều chị em phụ nữ Việt tái sinh làn da.

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