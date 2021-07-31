Đừng lo 'lép', những thực phẩm vàng này sẽ 'hô biến' vòng 1, giúp nàng tự tin diện đồ gợi cảm ngay và luôn

Làm đẹp 31/07/2021 06:43

Thường xuyên tự ti về vòng một của mình, nàng hãy đọc ngay bài viết dưới đây để bỏ túi những thực phẩm “hô biến chanh thành bưởi”, giúp nàng tự tin diện váy áo gợi cảm thu hút mọi ánh nhìn.

Trứng và sữa

Vì chứa hàm lượng lớn vitamin A và B mà trứng và sữa có khả năng tổng hợp hóc môn từ cơ thể, quá trình này sẽ giúp vòng một của phụ nữ nở nang hơn. Trứng thì chỉ nên ăn 3 quả một tuần nhưng sữa thì nàng có thể uống đều đều mỗi ngày để thúc đẩy “vòng một tăng cân”. 

Đừng lo 'lép', những thực phẩm vàng này sẽ 'hô biến' vòng 1, giúp nàng tự tin diện đồ gợi cảm ngay và luôn - Ảnh 1
Trứng và sữa là 2 loại thực phẩm giúp vòng một của bạn 'tăng cân'. Ảnh minh họa

Hạt vừng đen

Không chỉ khiến ngực to ra, loại thực phẩm này còn làm ngực được nâng lên vì nó có chứa nhiều vitamin E và B, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, có lợi cho sự tổng hợp của hormon giới tính và chất tạo độ săn chắc. Bên cạnh đó hạt vừng đen còn chứa thành phần chống lại sự lão hóa ở phụ nữ, vừa giúp bạn có một bộ ngực đẹp, vừa níu kéo được tuổi thanh xuân.

Đừng lo 'lép', những thực phẩm vàng này sẽ 'hô biến' vòng 1, giúp nàng tự tin diện đồ gợi cảm ngay và luôn - Ảnh 2
Không những giúp tăng kích thước vòng một, hạt vừng đen còn giúp ngực được nâng lên. Ảnh minh họa

Quả bơ

Axit béo không bão hòa có trong bơ có tác dụng tăng độ đàn hồi các mô ngực, vitamin C và E có trong loại quả này sẽ giúp ngăn chặn các loại bệnh về ngực đồng thời làm tăng kích cỡ của nó. 

Đừng lo 'lép', những thực phẩm vàng này sẽ 'hô biến' vòng 1, giúp nàng tự tin diện đồ gợi cảm ngay và luôn - Ảnh 3
Ăn bơ vừa đẹp da lại vừa 'đẹp ngực' - Ảnh minh họa

Các loại đậu

Trong các loại đậu nành, đậu xanh, đậu đen, đậu phộng,... có chứa một hàm lượng phong phú protein và lecithin giúp thúc đẩy tuyến vú phát triển, nhất là trong giai đoạn dậy thì. Bên cạnh đó những thực phẩm họ đậu còn có khả năng giúp ngực săn chắc, đầy đặn hơn ngay khi cơ thể đã trưởng thành.

Đừng lo 'lép', những thực phẩm vàng này sẽ 'hô biến' vòng 1, giúp nàng tự tin diện đồ gợi cảm ngay và luôn - Ảnh 4
Nếu muốn cải thiện ngực lép, bạn không được để thiếu các loại đậu trong khẩu phần của mình. Ảnh minh họa
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