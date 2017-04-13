Chị em sẽ không bao giờ vứt vỏ trứng đi khi biết 3 lợi ích này của nó đối với da

Vỏ trứng rất tốt cho da nhờ lượng axit tự nhiên cùng các tinh chất trong vỏ trứng làm sạch da và tăng sắc tố giúp da trắng hồng rạng rỡ. Hàm lượng canxi dồi dào trong vỏ trứng giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và dẻo dai. Ngoài ra, nó còn có những lợi ích sau đây.

Sử dụng vỏ trứng giúp làm sạch lỗ chân lông và da, do đó thúc đẩy làn da khỏe mạnh và dẻo dai. Áp dụng mặt nạ vỏ trứng với nước cốt chanh giúp làm sạch da, ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông, ngăn chặn quá trình hình thành mụn.

Nguyên liệu:

- Vỏ trứng

- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh

Cách sử dụng:

Nghiền nát vỏ trứng sau đó trộn đều với nước cốt chanh. Thoa đều lên da mặt sau đó massage nhẹ nhàng khoảng 2 phút thì rửa lại với nước sạch.

2. Làm trắng da

Protein tự nhiên và vitamin có trong vỏ trứng giúp ngăn ngừa hình thành các hắc sắc tố và giúp da trở nên trắng hồng, tươi trẻ.

Nguyên liệu:

- Vỏ trứng

- 1 muỗng canh mật ong

- 3 muỗng canh bột mì

Cách thực hiện:

Nghiền nát vỏ trứng sau đó trộn đều với mật ong và bột mì đã chuẩn bị trước. Thoa đều hỗn hợp lên da khoảng 15 phút thì rửa lại với nước sạch. Áp dụng mặt nạ này khoảng 2 – 3 lần/ tuần bạn sẽ sở hữu được làn da trắng mịn không tì vết.

3. Ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa

Sử dụng mặt nạ vỏ trứng giúp làm mờ các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, nám trên gương mặt.

Nguyên liệu:

- Vỏ trứng

- Sữa chua

Cách thực hiện:

Nghiền nát vỏ trứng sau đó trộn đều với sữa chua. Làn sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp lên da khoảng 20 phút thì rửa lại với nước sạch.

Ngoài những công dụng trên, vỏ trứng còn giúp làm mờ quầng thâm mắt, cung cấp dưỡng chất làm dịu làn da bị kích ứng.

(Nguồn Boldsky)