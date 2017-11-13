Cách trị thâm quầng mắt bằng khoai tây giúp lấy lại đôi mắt khỏe đẹp cuốn hút nhanh nhất

Chúng ta thường biết đến khoai tây vì nó là một loại thực phẩm tuyệt vời được dùng để chế biến ra nhiều món ăn khác nhau. Nhưng ít ai biết được khoai tây còn có nhiều công dụng khác trong lĩnh vực làm đẹp

Nếu như đôi mắt là điểm nhấn trên gương mặt bạn thì đừng để những quầng thâm quanh mắt khiến bạn mất tự tin khi đứng trước người đối diện. Dùng ngay cách trị thâm quầng mắt bằng khoai tây như gợi ý dưới đây để sớm lấy lại vẻ đẹp cuốn hút của đôi mắt nhé. Đảm bảo kết quả trông thấy chỉ sau 2 – 3 ngày áp dụng.

Khoai tây chứa nhiều vitamin B, C, khoáng chất như sắt, kẽm, magie, canxi, axit amin cùng với sự góp mặt của enzyme anphal hydroxy... Đây là những thành phần cần thiết cho sự phát triển của cơ thể cũng như giúp nuôi dưỡng tế bào da tốt hơn.

Khoai tây giúp ngăn ngừa lão hóa da, loại bỏ khuẩn hại, dưỡng da trắng mịn, không còn mụn nhọt, thâm nám. Đồng thời, nó hỗ trợ làm mờ dần quầng thâm quanh mắt hiệu quả. Chính vì những lợi ích tuyệt vời này mà khoai tây chính là sự lựa chọn tuyệt vời mà bạn có thể áp dụng để điều trị thâm quầng mắt nhanh chóng và công hiệu như ý.

Cách trị thâm quầng mắt bằng khoai tây

Vốn dĩ khoai tây đã có khả năng trị thâm quầng mắt rồi, nên cách đơn giản mà bạn dễ dàng áp dụng đó là giữ khoai tây trong tủ lạnh để làm mát. Sau đó mới đem cắt khoai tây thành những lát mỏng rồi đắp lên mắt. Nhắm mắt thư giãn khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước mát là được.

Ngoài cách đơn giản và phổ biến này, việc kết hợp khoai tây với nhiều sản phẩm tự nhiên khác có cùng công dụng sẽ tăng gấp nhiều lần hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn cho da. Một vài công thức dưới đây sẽ là gợi ý cho bạn tham khảo.

Khoai tây và dầu dừa

Dầu dừa từ lâu đã nổi tiếng với khả năng chăm sóc sắc đẹp toàn diện, từ dưỡng tóc đến vóc dáng và cả làm đẹp da. Dầu dừa giàu vitamin E và tinh dầu giúp dưỡng da căng mịn, dưỡng ẩm cho da và chăm sóc da trắng sáng, sạch mụn, vết thâm. Dùng dầu dừa còn giúp trị thâm quầng mắt khá tốt. Kết hợp khoai tây và dầu dừa là gợi ý đầu tiên bạn nên trải nghiệm nếu muốn sở hữu đôi mắt sáng rõ mà không còn vết thâm.

- Khoai tây rửa sạch đem ép lấy nước cốt.

- Trộn 1 muỗng nước ép khoai tây với 1 muỗng dầu dừa.

- Dùng bông tăm chấm hỗn hợp rồi thoa đều lên vung da quanh mắt.

- Thực hiện vào buổi tối và giữ nguyên như vậy cho đến sáng hôm sau rồi mới rửa sạch lại là được.

Khoai tây và sữa tươi

Sữa tươi tốt cho sức khỏe với hàm lượng dinh dưỡng cao được mọi người ưa thích. Sữa tươi có nhiều vitamin, khoáng chất, protein nên nó còn là sản phẩm hoàn hảo giúp chăm sóc da đẹp toàn diện. Nó giúp dưỡng da trắng mịn, hồng hào và loại bỏ mụn nhọt, thâm nám, đối với vùng da quanh mắt thì còn giúp tái tạo da, làm mờ dần vết quầng thâm công hiệu. Cách trị thâm quầng mắt với khoai tây kết hợp với sữa tươi sẽ nhanh chóng trả lại cho bạn đôi mắt sáng đẹp và cuốn hút nhất.

- Khoai tây luộc chín rồi đem giằm nát.

- Trộn khoai tây đã nghiễn nhuyễn với sữa tươi không đường để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

- Thoa đều hỗn hợp này lên vùng da quanh mắt.

- Giữ khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.

Ngoài ra, bạn có thể dùng nước ép khoai tây trộn với mật ong và áp dụng lên đôi mắt tương tự như trên. Đồng thời áp dụng đều đặn môi ngày hoặc cách ngày 1 lần để cho kết quả tốt nhất.

Để cách trị thâm quầng mắt bằng khoai tây diễn ra thuận lợi hơn, bạn nên thực hiện chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và lành mạnh nhé. Làm như vậy sẽ hỗ trợ trị thâm mắt nhanh chóng và hiệu quả hơn.