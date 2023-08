Các loại nước uống tự nhiên quen thuộc, rẻ bèo, rất dễ làm giúp mát gan, giảm nhờn da mặt trong thời tiết hiện nay

Nước ép bưởi

Bưởi chứa nhiều vitamin C – loại vitamin thần dược của làn da. Nhờ chứa hàm lượng vitamin C cao, bưởi có tác dụng loại bỏ các đốm trên da. Bên cạnh đó, vitamin C cũng có vai trò trọng yếu đối với sự hình thành collagen. Nhờ vậy, uống nước ép bưởi thường xuyên sẽ khiến làn da trở nên mịn màng, săn chắc hơn.