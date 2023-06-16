Các loại nước uống tự nhiên quen thuộc, rẻ bèo, rất dễ làm giúp mát gan, giảm nhờn da mặt trong thời tiết hiện nay

Làm đẹp 16/06/2023 09:40

Những người sở hữu da nhờn thường rất dễ bị nổi mụn hay dễ phát sinh các vấn đề khác. Do đó, bên cạnh việc chăm sóc da đúng cách thì cũng cần chú ý đến quá trình ăn uống.

Tình trạng da nhờn xuất hiện không chỉ đối với những người có làn da dầu mà còn xuất hiện với chị em không biết cách chăm sóc da phù hợp. Da nhờn là điều kiện lí tưởng để phát sinh mụn, viêm và các vấn đề khác trên da. Bên cạnh việc làm sạch da, sử dụng các loại mĩ phẩm thì thực phẩm tiêu thụ hàng ngày cũng có thể giúp cải thiện da. 

Các loại nước uống tự nhiên quen thuộc, rẻ bèo, rất dễ làm giúp mát gan, giảm nhờn da mặt trong thời tiết hiện nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là danh sách cụ thức uống giúp chị em kiểm soát lượng dầu trên da, có làn da khỏe mạnh:

Nước ép bưởi

Bưởi chứa nhiều vitamin C – loại vitamin thần dược của làn da. Nhờ chứa hàm lượng vitamin C cao, bưởi có tác dụng loại bỏ các đốm trên da. Bên cạnh đó, vitamin C cũng có vai trò trọng yếu đối với sự hình thành collagen. Nhờ vậy, uống nước ép bưởi thường xuyên sẽ khiến làn da trở nên mịn màng, săn chắc hơn.

Các loại nước uống tự nhiên quen thuộc, rẻ bèo, rất dễ làm giúp mát gan, giảm nhờn da mặt trong thời tiết hiện nay - Ảnh 2
Bưởi rất giàu chất xơ và nước, giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, khiến da thông thoáng không tích tụ bụi bẩn, bã nhờn gây bóng dầu và bít tắc lỗ chân lông - Ảnh: Internet

Ngoài ra, bưởi rất giàu chất xơ và nước, giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể. Từ đó làm sạch da, giúp da thông thoáng không tích tụ bụi bẩn, bã nhờn gây bóng dầu và bít tắc lỗ chân lông.

Uống nước sữa chua

Trong sữa chua có chứa hàm lượng vitamin và các khoáng chất rất tốt cho da.Vì vậy loại nước này không chỉ tốt cho tiêu hoá mà còn rất tốt cho da. Bên cạnh đó uống sữa chua giúp bạn chống lão hoá da kiểm soát dầu nhờn hiệu quả.

Các loại nước uống tự nhiên quen thuộc, rẻ bèo, rất dễ làm giúp mát gan, giảm nhờn da mặt trong thời tiết hiện nay - Ảnh 3
Sử dụng sữa chua mỗi ngày sẽ giúp bạn có làn da tươi tắn, hồng hào hơn - Ảnh: Internet

Ngoài ra bạn cũng có thể kết hợp sử dụng sữa chua uống cùng với các loại nguyên liệu khác để tăng hiệu quả chăm sóc da. Bên cạnh đó bạn cũng có thể sử dụng nguyên liệu này làm mặt nạ để làn da mịn màng trắng sáng.

Nước ép cà rốt

Cà rốt giàu vitamin A và beta- carotene. Ăn cà rốt thường xuyên không chỉ giúp tăng sức đề kháng cho da mà còn ức chế hoạt động của tuyến bã nhờn. Nhờ đó, nước ép cà rốt cũng là một trong số những loại thức uống giúp giảm nhờn da mặt hiệu quả.

Các loại nước uống tự nhiên quen thuộc, rẻ bèo, rất dễ làm giúp mát gan, giảm nhờn da mặt trong thời tiết hiện nay - Ảnh 4
Nếu làn da bóng dầu, nước ép cà rốt sẽ là thức uống bạn không thể nên qua - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cà rốt giàu các chất chống oxy hóa và vitamin C. Các dưỡng chất này có tác dụng kích thích sản sinh dồi dào collagen, tăng độ đàn hồi cho da. Uống nước ép cà rốt thường xuyên vừa ngăn ngừa mụn, vừa giúp da căng mịn, bóng khỏe. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước ép cà rốt có thể gây vàng da. Chỉ nên uống 2-3 lần/ 1 tuần, mỗi lần chỉ uống một cốc nhỏ là đủ.

Nước ép dưa leo

Các chuyên gia cho biết, mỗi 100g dưa leo chứa tới 95,3g nước. Do đó dưa leo là thực phẩm bổ sung nước cực hữu hiệu cho cơ thể và làn da của bạn.

Các loại nước uống tự nhiên quen thuộc, rẻ bèo, rất dễ làm giúp mát gan, giảm nhờn da mặt trong thời tiết hiện nay - Ảnh 5
Dưa leo cung cấp nước cho da, giúp giải độc cơ thể, từ đó cấp ẩm và làm dịu làn da của bạn - Ảnh: Internet

Nguyên nhân da đổ dầu nhiều một phần là do bị thiếu độ ẩm. Từ đó tuyến bã nhờn phải hoạt động mạnh để cân bằng độ ẩm. Do đó việc cấp nước cho da là điều cần thiết, giúp bạn đẩy nhanh quá trình thải độc của cơ thể. Làn da từ đó cũng mềm mịn, hạn chế mụn hơn.

Nước dừa

Theo nghiên cứu, trong nước dừa có chứa nhiều vitamin, chất khoáng, chất điện giải có tác dụng giảm dầu nhờn, ngăn ngừa mụn trứng cá hiệu quả. Đặc biệt, uống nước dừa thường xuyên còn giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể giúp tăng tính đàn hồi và giúp da mịn màng hơn.

Các loại nước uống tự nhiên quen thuộc, rẻ bèo, rất dễ làm giúp mát gan, giảm nhờn da mặt trong thời tiết hiện nay - Ảnh 6
Nước dừa chứa nhiều khoáng chất và vitamin rất có lợi cho làn da - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bạn cần chú ý không nên cho thêm đường vào nước dừa vì nó sẽ làm giảm hiệu quả cấp nước cho da và làm tăng lượng Calories dư thừa gây hại cho sức khỏe.

 

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