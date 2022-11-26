Bổ sung nhiều trái cây rất tốt cho cơ thể nhưng đó cũng là lý do bạn tăng cân, hãy lưu ý 6 loại trái cây này nhé

Làm đẹp 26/11/2022 17:06

Trái cây chứa nhiều vitamin và dinh dưỡng nhưng việc dùng một lượng lớn sẽ khiến cân năng của bạn tăng khó mà kiểm soát đó

Quả chuối

Chuối giàu chất dinh dưỡng, có thể ngăn ngừa bệnh tìm mạch. Loại quả này có hàm lượng calo thấp hơn thịt một chút nhưng nó rất giàu chất béo và đường. 100 gram chuối có thể cung cấp 92 kcal. Đây là lý do vì sao bạn không nên ăn quá nhiều chuối chín.

Dứa

Dứa có vị ngọt thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin với các loại chất khoáng. Tuy nhiên, giống như chuối, bản thân dứa chứa lượng đường khá cao nên nếu muốn giữ gìn vóc dáng hoàn hảo, bạn nên hạn chế ăn chúng.

Bổ sung nhiều trái cây rất tốt cho cơ thể nhưng đó cũng là lý do bạn tăng cân, hãy lưu ý 6 loại trái cây này nhé - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xoài

Xoài là nguồn cung cấp tuyệt vời của vitamin A và C. Nhưng cũng giống chuối và dứa, đây là loại quả có chứa hàm lượng calo và đường khá cao. Một quả xoài chín sẽ nạp vào cơ thể bạn hơn 100 calo. Vì vậy, để giảm cân và giữ vóc dáng hoàn hảo nhất, bạn nên cân nhắc tới lượng calo của chúng trong mỗi bữa ăn.

Quả dừa

Ccứ 100 g cơm dừa chứa 35 g chất béo và 231 kcal (tương đương với lượng calo của hai bát cơm trắng), phần nước dừa hầu như không chứa chất béo. Các chất béo thực vật có trong cơm dừa thường chứa nhiều axit béo no. Chất này đi vào cơ thể sẽ gây tích tụ mỡ thừa và tăng cân.

Bổ sung nhiều trái cây rất tốt cho cơ thể nhưng đó cũng là lý do bạn tăng cân, hãy lưu ý 6 loại trái cây này nhé - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quả vải

Lượng calo trong vải không quá cáo (100 gram vải cung cáp 72 kcal). Tuy nhiên, nó chứa hàm lượng đường khá cao, chiếm đến 20%. Để tránh tăng cân, bạn không nên ăn quá nhiều vải. Ngoài ra,, ăn vải lúc đói có thể làm đường huyết tăng đột ngộ và gây ra các triệu chứng như viêm nhiệt hoặc hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn...

 Đu đủ

Đu đủ cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Nó có chứa một loại enzyme có tác dụng phân hủy protein giúp làm sạch lượng mỡ tích tụ trong cơ thể. Chất pectin trong loại quả này cũng giúp thúc đẩy quá trình bài tiết chất độc ra bên ngoài.

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