Bổ sung estrogen tự nhiên như thế nào là tốt nhất? 

Khi lượng estrogen tiết ra giảm xuống sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hành vi giới tính của người phụ nữ giảm cảm giác ham muốn tình dục. Khiến cho đời sống vợ chồng dần xa cách. Để cải thiện vấn đề này cần phải giải quyết được sự thiếu hụt nội tiết tố bằng cách bổ sung estrogen tự nhiên từ các loại thực phẩm lành mạnh.

Estrogen sẽ được sản sinh ra ở buồng trứng, tuyến thượng thận và các tế bào chất béo. Khi còn trẻ việc sản sinh ra estrogen rất đều đặn từ 3 bộ phận này. Nhưng đến khi phụ nữ bước vào tuổi mãn kinh, lượng estrogen tiết ra sẽ giảm hẳn xuống. Phần lớn estrogen chỉ được sản sinh ra từ tuyến thượng thận và các mô mỡ chứ không phải từ buồng trứng.

Vì vậy, khi estrogen bị thiếu hụt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sinh lý. Giảm trí nhớ, mất ngủ và trầm cảm, khô âm đạo, bốc hỏa… luôn cảm thấy mệt mỏi, không thoải mái. Thậm chí còn dễ phát sinh một số căn bệnh như tiểu đường, tim mạch, viêm khớp, các bệnh về vú và tử cung… Kèm theo đó là sự xuống cấp trầm trọng của làn da, lão hóa nhanh chóng. Làn da nhanh chóng mất đi độ căng mịn, xuất hiện các vết chân chim. Đồng thời có thể gây ra tình trạng rối loạn kinh nguyệt, khó thụ thai hoặc thiếu sữa khi nuôi con...

Estrogen là hormone sinh dục nữ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển giới tính và cơ quan sinh dục nữ. Tạo điều kiện để tạo nên các đặc tính thứ phát của nữ giới như giọng nói thanh, vai nhỏ, ngực nở…

Bổ sung estrogen từ thực phẩm là giải pháp an toàn nhất

Khi thấy những biểu hiện trên, bạn cần phải bổ sung estrogen cho cơ thể, làm giảm các triệu chứng vận mạch, giảm các triệu chứng ngoài da, giảm các triệu chứng teo ở hệ niệu dục. Bổ sung estrogen còn củng cố sự vững chắc cho hệ thống xương khớp, hạn chế bệnh tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu.

Khi được bổ sung estrogen, cơ thể người phụ nữ như được hồi sinh, tăng ham muốn tình dục, đời sống phòng the được cải thiện rõ rệt. Trí nhớ cũng tốt lên, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Bổ sung estrogen bằng cách nào?

Khi phụ nữ bước vào độ tuổi 30, buồng trứng bắt đầu giảm hoạt động. Lượng estrogen bị suy giảm nghiêm trọng. Đây chính là thời điểm bạn cần bổ sung estrogen cho cơ thể.

Bạn có thể bổ sung estrogen bằng việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ đậu nành. Bởi loại thực phẩm này chứa hàm lượng isoflavone rất lớn, giúp tăng cường hormone sinh dục nữ, hỗ trợ sinh lý nữ hiệu quả. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa, cách bổ sung estrogen cho phụ nữ tốt nhất vẫn là xây dựng một chế độ dinh dưỡng cùng chế độ tập luyện hợp lý.

Bởi đây là 2 yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh, ngăn ngừa suy giảm nội tiết tố nữ. Bổ sung estrogen tự nhiên qua đường ăn uống vô cùng an toàn, giúp kích thích cơ thể sản xuất ra nội tiết tố nữ Estrogen một cách tự nhiên. Đồng thời còn làm tăng khả năng miễn dịch và giúp xương chắc khỏe.

Có nhiều thực phẩm tốt, có thể bổ sung estrogen cho cơ thể

Bên cạnh ăn uống, bạn cũng có thể bổ sung estrogen bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên liệu pháp này là con dao hai lưỡi. Có tác dụng nhanh, hiệu quả khá tốt. Nhưng mà khi dùng quá nhiều và điều trị kéo dài sẽ gây ra một số tác dụng phụ như ung thư nội tử cung, cương vú, ung thư vú, làm tăng huyết áp… Vì vậy, nếu không thuộc một số trường hợp như: sau cắt buồng trứng, dậy thì muộn, rối loạn tiền mãn kinh, mãn kinh, điều trị rối loạn kinh nguyệt… thì bạn không nên sử dụng luyện pháp này.

Tốt nhất nên sử dụng liệu pháp bổ sung estrogen tự nhiên qua đường ăn uống và kết hợp việc luyện tập thể dục thể thao. Luyện tập thể dục thường xuyên sẽ giúp đẩy lùi suy giảm nội tiết tố nữ, đồng thời phòng ngừa và đẩy lùi hầu hết bệnh tật nói riêng. Vì thế, mỗi ngày chị em nên chọn cho mình một bài tập phù hợp, luyện tập đều đặn mỗi ngày. Đặc biệt hãy chạy bộ kết hợp hít thở đều hoặc có thể tập yoga. Đây là những bài tập hỗ trợ tốt bổ sung nội tiết tố nữ một cách hiệu quả.

Bổ sung estrogen bằng thực phẩm

Việc bổ sung estrogen như thế nào là tùy thuộc vào cách bạn chọn. Tuy nhiên, cách an toàn, lành mạnh nhất đó là bạn nên bổ sung estrogen bằng thực phẩm. Nhưng không phải thực phẩm nào cũng giàu estrogen. Vì thế, ăn gì bổ sung estrogen chị em hãy tìm hiểu thật kỹ.

Theo đó, các chị em có thể tăng nội tiết tố cho mình thông qua các loại thực phẩm như: cà rốt, khoai tây, tỏi, rau bina, rau diếp, bông cải xanh. Cùng các loại thực phẩm giàu vitamin E như giá đỗ hay các thực phẩm chứa nhiều omega 3 như cá hồi. Cùng một số thực phẩm khác có tác dụng bổ sung hormone sinh dục nữ cho cơ thể như đu đủ, quả anh đào, hạt mè, hạt lanh… Cụ thể là:

Cá hồi

Cá hồi giàu omega 3 giúp cơ thể kích thích sản sinh estrogen

Cá hồi chứa lượng lớn omega 3 và vitamin D giúp kích thích cơ thể sản xuất ra nội tiết tố nữ Estrogen. Đây cũng là những dưỡng chất có tác dụng kháng viêm, chống khuẩn, ngừa lão hóa và phòng ngừa ung thư vú. Do đó, cá hồi là một loại thực phẩm tuyệt vời giúp tăng nội tiết tố estrogen cho nữ giới.

Súp lơ xanh

Ăn súp lơ xanh là sự lựa chọn tốt để bổ sung DIM có tác dụng loại bỏ lượng nội tiết tố độc hại. Đồng thời bông cải xanh còn giàu glucosinolates, giúp loại bỏ chất gây ung thư, tránh được nguy cơ mắc bệnh phụ khoa cho nữ giới. Đặc biệt đây là một loại thực phẩm tăng cường nội tiết tố nữ Estrogen rất tốt cho nữ giới. Ngày nào cũng ăn súp lơ xanh giúp da dẻ hồng hào, tươi trẻ, làm tăng cảm giác thèm ăn, cơ thể tăng sản xuất Estrogen, cơ thể tràn đầy sức sống.

Sữa chua nguyên chất

Để tăng cường nội tiết tố nữ, sữa chua nguyên chất chính là thực phẩm không nên bỏ qua. Bởi thực phẩm này chứa lượng protein dồi dào, có giá trị dinh dưỡng cao, chứa đầy đủ các axit amin cần thiết, nhất là Lysin, Glucid, Lipid. Cùng các loại vitamin nhóm A và B, giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng, hỗ trợ quá trình tăng tiết estrogen hiệu quả. Thời điểm ăn sữa chua tốt nhất là sau bữa trưa. Khoảng 1 – 2 giờ đồng hồ sau khi ăn, bạn có thể bắt đầu ăn sữa chua. Thời điểm này nồng độ acid trong dạ dày phù hợp để acid lactic phát triển. Tốt cho sức khỏe và tâm trạng của các chị em.

Hạt lanh

Hạt lanh là nguồn giàu dưỡng chất, bổ sung axit béo omega-3. Bên cạnh đó, loại hạt này còn có chứa một số lượng vitamin B6, sắt, kali, đồng và kẽm. Việc duy trì thường xuyên ăn hạt lanh giúp bạn cải thiện tiêu hóa, làn da mịn màng, giảm cholesterol, giảm cảm giác thèm ăn đường, cân bằng hormone, chống ung thư…

Bên cạnh đó, hạt lanh còn chứa cả hoạt chất phytoestrogen. Khoảng 28g hạt lanh chứa 85,5mg phytoestrogen. Đây là hợp chất có nguồn gốc thực vật gần giống estrogen. Do đó có thể dùng nó như một liệu pháp để thay thế hormone, giúp phụ nữ luôn tràn đầy sức sống, tươi trẻ vui vẻ mỗi ngày.

Các loại quả mọng: dâu tây, việt quất, mâm xôi...

Các loại quả mọng chứa rất nhiều vitamin và dưỡng chất. Đặc biệt là chất chống oxy hóa giúp cơ thể tăng khả năng đẩy lùi bệnh tật, tránh nguy cơ lão hóa sớm… Đồng thời nó còn giúp làm sạch hệ tiêu hóa và tốt cho gan, làm giảm lượng estrogen có hại.

Các loại quả mọng là nguồn bổ sung estrogen tuyệt vời cho cơ thể

Những loại quả này chứa ít đường, không làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Như vậy sẽ không làm gián đoạn quá trình tăng tiết nội tiết tố và làm giảm căng thẳng cho cơ thể.

Estrogen là loại hormone có vai trò vô cùng quan trọng với sức khỏe và sắc đẹp của chị em phụ nữ. Hormone này không chỉ giúp ngực nở, eo thon, thân hình mềm mại, làn da mịn màng mà còn hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, hình thành ham muốn tình dục… giúp đời sống vợ chồng viên mãn. Vì thế, hàng ngày chị em cần duy trì thói quen bổ sung estrogen tự nhiên cho cơ thể để luôn khỏe mạnh, hấp dẫn trong mắt nam giới.