Bí quyết để bạn có một cặp chân mày đẹp mê mẩn lòng người

Làm đẹp 17/06/2017 19:54

Thời buổi hiện đại, dù là phụ nữ hay đàn ông đều muốn mình đẹp trong mắt tất cả mọi người. Thân hình đẹp là một chuyện mà khuôn mặt đẹp lại là một chuyện khác.

Gương mặt là nơi dường như nói lên tất cả những ưu, khuyết điểm của bạn. Bạn ấn tượng bởi đôi mắt, làn da hay gò má, đôi môi...Nhưng ít ai lại để ý đến cặp chân mày của bạn vì nó dường như không có gì cuốn hút. Khám phá ra được điểm yếu này, bạn sẽ là người biến nó thành điểm lôi cuốn ánh nhìn của người khác.

Trên khuôn mặt, chân mày là điểm nhấn và là khung tôn lên vẻ đẹp đôi mắt. Một cặp chân mày đẹp cần có hình dáng hài hòa với cấu trúc của gương mặt, hàng lông mày dài, mọc đều nhau và không bị lộn xộn. Ngoài ra cần phải có độ rộng và độ cong vừa phải, màu sắc phù hợp với màu da, màu tóc cũng như thần sắc của gương mặt. 

Bí quyết để bạn có một cặp chân mày đẹp mê mẩn lòng người - Ảnh 1

Để khắc phục nhược điểm lông mày ngắn, thưa, màu nhạt... các chị em phụ nữ cũng như cánh đàn ông đã sử dụng những bí quyết tạo dáng cho lông mày như cắt tỉa, kẻ định dạng, tạo kiểu theo sở thích, kiểm soát chiều mọc của lông mày... Nhưng cách này khiến bạn mất nhiều thời gian mà lại không giữ được lâu. Nhiều người bận rộn không có nhiều thời gian để chăm chút cho cặp lông mày của mình, bởi vậy họ mất tự tin khi đứng trước mặt người khác. Chính vì thế, các chị em đã tìm đến kỹ thuật phun, xăm và điêu khắc chân mày với mong muốn tạo được nét đẹp hoàn hảo cho khuôn mặt.

Bí quyết để bạn có một cặp chân mày đẹp mê mẩn lòng người - Ảnh 2

Bạn thường nghe đến kỹ thuật phun xăm nhưng ý nghĩa của hai từ này hoàn toàn khác nhau. Xăm là phương pháp dùng cây kim chuyên biệt nhúng vào nước mực rồi đâm xuyên qua da và xăm trực tiếp lên da. Xăm giúp che đi khuyết điểm của chân mày ngắn, thưa và nhạt màu tạo nên dải màu rõ rệt dễ nhận thấy. Ngược lại, phun là phương pháp dùng máy phun xăm gắn mũi kim chuyên dụng tác động chính xác, nhẹ nhàng đưa mực vào từ từ và đều nhau. Cách này cho bạn một đôi chân mày hoàn hảo với màu bền và đẹp tự nhiên mà không gây bất kỳ tổn thương nào cho da.

Bí quyết để bạn có một cặp chân mày đẹp mê mẩn lòng người - Ảnh 3

Ngày nay, ngoài phun xăm ra còn có một kỹ thuật mới đó là điêu khắc chân mày được nhiều chị em lựa chọn. Sở dĩ nó nhận được sự ưa chuộng của mọi người là do tạo dáng lông mày phù hợp với màu da, mái tóc, tạo cảm giác giống y hệt chân mày thiệt với độ bền cao và đẹp tự nhiên. Các chuyên gia sẽ dùng loại dao khắc chuyên biệt cực nhỏ đưa mực xăm vào da, khắc từng sợi theo hình dáng tự nhiên của lông mày với độ cong như thật. Từng sợi lông mày được tạo tỉ mỉ đến từng vị trí khác nhau, ở đầu to nhạt đến giữa thì thon nhỏ và phần đuôi đậm hơn và sắc nét hơn.

Ngoài kỹ thuật và tay nghề cao, điểm quyết định đến vẻ đẹp của hàng chân mày đó là màu mực. Màu mực chất lượng, không chì sẽ an toàn cho da. Để đảm bảo bạn có một cặp chân mày đẹp thì cần phải tìm đến những chuyên gia thẩm mỹ nhiều năm kinh nghiệm và có uy tín trong ngành làm đẹp. Một trong những nơi đảm bảo được điều đó chính là Hair & Spa Nguyễn Tùng, nơi kế thừa phương pháp điêu khắc chân mày 3D công  nghệ Châu Âu Microblading. Công nghệ điêu khắc lông mày này tạo thêm sự khác biệt khi khắc thêm vào những chỗ chân mày bị thưa, che lấp đi những khuyết điểm, mang lại vẻ đẹp hoàn thiện và tự nhiên cho khuôn mặt.

Bí quyết để bạn có một cặp chân mày đẹp mê mẩn lòng người - Ảnh 4

Đến với Hair & Spa Nguyễn Tùng, bạn sẽ cảm nhận được cung cách phục vụ chuyên nghiệp, niềm nở của các nhânt? viên. Điều đặc biệt là bạn sẽ nhận được sự chăm sóc trực tiếp của chủ nhân spa với nhiều năm kinh nghiệm và trình độ tay nghề cao, học hỏi từ các nước tiên tiến nhất. Cô chủ sẽ trực tiếp tạo dáng và điêu khắc chân mày cho bạn đồng thời còn tư vấn tạo hình theo phong thủy để phù hợp với gương mặt cũng như con đường công danh sự nghiệp của chính bạn.

Trước đây bạn đã xăm chân mày ở một nơi thiếu uy tín và không thành công thì việc đầu tiên cần làm đó là xóa bỏ lớp xăm đó đi. Nhiều khách hàng tìm đến spa với mục đích xóa xăm cũ, vì tại đây áp dụng phương pháp xóa xăm bằng laser công nghệ ánh sáng sinh học Q-Switched Nd-YAG laser tiên tiến nhất (khác hẳn so với những công nghệ xóa xăm cũ), không gây tổn hại phần biểu bì da, hút mực nhanh chóng an toàn không để lại sẹo. Kết quả thực tế khiến mọi khách hàng tới Hair & Spa Nguyễn Tùng thực sự hài lòng và tin tưởng.

Bí quyết để bạn có một cặp chân mày đẹp mê mẩn lòng người - Ảnh 5

Nếu bạn muốn sở hữu một cặp chân mày đẹp tự nhiên bền bỉ theo thời gian, cuốn hút ánh nhìn của người khác và còn tạo dáng hợp với phong thủy thì bạn hãy dành thời gian ghé qua Hair & Spa Nguyễn Tùng. Chắc chắn nơi này sẽ không khiến bạn phải thất vọng.
Còn ngại ngùng gì mà bạn không đến với Hair & Spa Nguyễn Tùng để nhận được dịch vụ chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo nhất.

HAIR & SPA NGUYỄN TÙNG

Địa chỉ: 190 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TPHCM

Hotline: 0907 177 787

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