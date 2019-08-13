ANTI MELA CREAM – Kem nám cao cấp, đứng top đầu Hàn Quốc

Làm đẹp 13/08/2019 14:17

Là phụ nữ mấy ai tránh khỏi nám, nhất là sau sinh và tới tuổi tứ tuần. Tuy nhiên với sự phát triển của ngành làm đẹp, các sản phẩm hỗ trợ trị nám chuyên sâu ra đời ngày càng vô cùng hiệu quả.

Một trong các sản phẩm hỗ trợ trị nám cao cấp, đứng Top Đầu Hàn Quốc hiện nay phải kể đến KEM NÁM ANTI MELA CREAM của thương hiệu FROM YOUR SKIN HÀN QUỐC… có khả năng hỗ trợ trị nám, trẻ hóa và bảo vệ da vượt trội.

Cùng khám phá lý do tại sao kem nám Anti Mela Cream lại có hiệu quả và nằm trong TOP!

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1, Thành phần từ nguyên liệu cao cấp, quý hiếm từ thiên nhiên

Các thành phần thiên nhiên cao cấp giúp kem nám cao cấp Anti Mela Cream có công dụng giảm nảm – tái tạo, trẻ hóa – bảo vệ da bền vững, hiệu quả.

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Huyết Tơ Tằm – Bổ sung protein, Collagen tái tạo, dưỡng da trẻ hóa

Huyết tơ tằm là linh hồn của sản phẩm, chiếm 60% thành phần. Trong Huyết Tơ Tằm có lượng lớn protein đặc biệt tương thích với protein cấu tạo lên collagen của da người nên khi sử dụng sẽ giúp bổ sung protein, kích thích da tự tái tạo và phục hồi collagen, làm sạch sâu, bổ sung các vitamin, khoáng chất giúp da trẻ hóa, mịn màng.

Thông Đỏ NAUY – Giúp đào thải nám từ sâu bên trong

Thông đỏ Nauy là dược liệu vô cùng quý hiếm cho tác dụng đào thải Melanin gấp 4 lần cám Gạo, chứa chất chống oxy hóa mạnh gấp 100 lần vitamin E, giúp đào thải Melanin ra ngoài cơ thể. Ngoài ra thông đỏ Nauy còn chứa hơn 8 loại axit amin, nhiều protein, cacbon hydrat chống lão hóa và hạn chế mất nước cho da.

Tinh chất rau má ẤN ĐỘ DƯƠNG – Cấp ẩm và bảo vệ da toàn diện

Do đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng mà rau má Ấn Độ chứa hàm lượng cao các vitamin, axit amin. Đặc biệt nhân tố triterpenoids có tác dụng quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, elastin, các phân tử nước. Ngoài công dụng chính là cấp ẩm, tinh chất rau má Ấn Độ Dương còn giúp xóa mờ các vết thâm, bảo vệ da toàn diện.

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2, Được nhiều người nổi tiếng tin dùng

Trên thị trường có rất nhiều kem nám, nhưng xét về thành phần nguyên liệu đắt đỏ với khả năng xóa mờ thâm nám, tái tạo, trẻ hóa da, cấp ẩm và bảo vệ da… hiệu quả , an toàn thì Anti Mela Cream luôn là sản phẩm được ưu tiên lựa chọn. Ở Việt Nam có rất nhiều chị em, và đặc biệt là giới nghệ sĩ cũng dùng sản phẩm như: Nghệ Sĩ Chiều Xuân, diễn viên Thanh Hương, Phương Oanh…

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Nghệ sĩ Chiều Xuân tin dùng Anti Mela Cream

3, Được các Spa tin dùng và ưu tiên lựa chọn

Spa, thẩm mỹ viện là chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp nên rất khắt khe trong việc lựa chọn các sản phẩm hỗ trợ trị nám. Để chọn một sản phẩm, họ đã trải qua quá trình nghiên cứu, thẩm định, thử nghiệm kĩ lưỡng. Vì nếu chọn nhầm sản phẩm kém chất lượng sẽ gây hại tới khách hàng, mất uy tín của Spa.

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Tuy nhiên kem nám Cao cấp Anti Mela Cream với khả năng đào thải NÁM từ sâu bên trong – làm giảm, xóa mờ thâm nám hiệu quả, an toàn lâu dài bên vững hơn.

Nên được Spa chọn là sản phẩm hỗ trợ trị nám tại nhà sau điều trị laser hoặc dùng cho các chị em bị nám nhẹ. Bởi ngoài khả năng làm giảm nám hiệu quả, Anti Mela Cream còn có hiệu quả dưỡng da tuyệt vời.

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Chị Hoàng My ( Facebook/hoang.my.758 ) là người đã sử dụng Anti Mela Cream sau 9 tuần đã lấy lại được sự hồng hào, trắng sáng mịn màng cho khuôn mặt.

4, Ngày càng được nhiều phụ nữ Việt chọn lựa

Hơn thế nữa Anti Mela Cream đã chinh phục hoàn toàn các chị em đã sử dụng sản phẩm... Bởi Khả năng dưỡng da hiệu quả trong ngắn hạn và dài hạn. Sau 2 tuần sử dụng, làn da của bạn sẽ dần được dưỡng căng bóng mịn màng lên trông thấy. Sau 4 đến 5 tuần các vết nám mờ dần tới khi hết hẳn, làn da của bạn sẽ trở nên săn chắc, mìn màng, căng bóng đầy sức sống!

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Chị Phạm Thu Thủy (facebook/thuthuy.pham.9404 ), bị nám nhẹ đã lấy lại được sự rạng ngời, mịn màng căng bóng cho khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời hết nám sau 8 tuần sử dụng.

*Lưu ý: Hiệu quả/Công dụng thực tế nhanh hay chậm sẽ khác nhau tùy theo thể trạng/cơ địa mỗi người, chế độ ngủ, nghỉ... Do đó, các bạn hãy liên hệ trực tiếp để được tư vấn rõ hơn.

Kem nám Anti Mela Cream được sản xuất bởi dây chuyền, công nghệ hiện đại. Với chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên quý hiếm, sản phẩm an toàn với mọi làn da, kể cả làn da nhạy cảm. Anti Mela Cream đã được kiểm định chất lượng bởi KPDA Hàn Quốc và chứng nhận an toàn của Bộ Y Tế Việt Nam!

Sản phẩm được nhập khẩu & phân phối chính hãng tại:

Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Diệp

Website: www.fromyourskin.vn

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